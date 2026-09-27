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Память DDR4 Hynix HMA84GR7CJR4N-XNT4 32Gb DIMM ECC Reg PC4-25600 CL22 3200MHz купить с доставкой в Москве
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Память DDR4 Hynix HMA84GR7CJR4N-XNT4 32Gb DIMM ECC Reg PC4-25600 CL22 3200MHz

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Память DDR4 Hynix HMA84GR7CJR4N-XNT4 32Gb DIMM ECC Reg PC4-25600 CL22 3200MHz - фото 1
Память DDR4 Hynix HMA84GR7CJR4N-XNT4 32Gb DIMM ECC Reg PC4-25600 CL22 3200MHz - фото 2
Память DDR4 Hynix HMA84GR7CJR4N-XNT4 32Gb DIMM ECC Reg PC4-25600 CL22 3200MHz - фото 3
Память DDR4 Hynix HMA84GR7CJR4N-XNT4 32Gb DIMM ECC Reg PC4-25600 CL22 3200MHz - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
  • Память DDR4 Hynix HMA84GR7CJR4N-XNT4 32Gb DIMM ECC Reg PC4-25600 CL22 3200MHz - фото 1
  • Память DDR4 Hynix HMA84GR7CJR4N-XNT4 32Gb DIMM ECC Reg PC4-25600 CL22 3200MHz - фото 2
  • Память DDR4 Hynix HMA84GR7CJR4N-XNT4 32Gb DIMM ECC Reg PC4-25600 CL22 3200MHz - фото 3
  • Память DDR4 Hynix HMA84GR7CJR4N-XNT4 32Gb DIMM ECC Reg PC4-25600 CL22 3200MHz - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
72 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740251
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Характеристики

Бренд
Hynix
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х4х1
Вес, г.
46

Описание товара Память DDR4 Hynix HMA84GR7CJR4N-XNT4 32Gb DIMM ECC Reg PC4-25600 CL22 3200MHz

Оперативная память Hynix на 32 Гб — мощный выбор для серьёзных задач. Высокая частота 3200 МГц обеспечивает быструю работу даже при интенсивных нагрузках, а поддержка ECC защищает данные от ошибок, что особенно важно для стабильной работы серверов и рабочих станций. Форм-фактор DIMM легко встраивается в совместимые системы, а низкое напряжение 1.2 В снижает энергопотребление. CL22 гарантирует надёжную производительность, а объём модуля в 32 Гб позволит запускать ресурсоёмкие приложения одновременно.

Отзывы о товаре Память DDR4 Hynix HMA84GR7CJR4N-XNT4 32Gb DIMM ECC Reg PC4-25600 CL22 3200MHz




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Характеристики
Бренд
Hynix
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Описание
Оперативная память Hynix на 32 Гб — мощный выбор для серьёзных задач. Высокая частота 3200 МГц обеспечивает быструю работу даже при интенсивных нагрузках, а поддержка ECC защищает данные от ошибок, что особенно важно для стабильной работы серверов и рабочих станций. Форм-фактор DIMM легко встраивается в совместимые системы, а низкое напряжение 1.2 В снижает энергопотребление. CL22 гарантирует надёжную производительность, а объём модуля в 32 Гб позволит запускать ресурсоёмкие приложения одновременно.
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Отзывы


Память DDR4 Hynix HMA84GR7CJR4N-XNT4 32Gb DIMM ECC Reg PC4-25600 CL22 3200MHz - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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