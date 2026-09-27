Описание товара Оперативная память Hynix, DDR5, 64Gb (1x64 GB), 4800 MHz, CL40, RDIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти предназначен для создания и модернизации серверных систем и мощных рабочих станций, где требуется максимальная надежность и поддержка больших объемов данных. Он оптимален для развертывания виртуальных машин, баз данных, выполнения сложных вычислений и задач хранения информации. Для обычных игровых или домашних ПК данный модуль не подойдет из-за своего серверного форм-фактора и ориентации на стабильность, а не экстремальную скорость.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти DDR5, что означает пятую, самую современную на данный момент, версию стандарта оперативной памяти с увеличенной пропускной способностью и улучшенной энергоэффективностью по сравнению с DDR4. Ключевая особенность данного модуля — форм-фактор RDIMM (Registered DIMM), который предназначен исключительно для серверных материнских плат и рабочих станций. RDIMM содержит буферный регистр, снижающий электрическую нагрузку на контроллер памяти и обеспечивающий стабильную работу с большим количеством модулей и высокими объемами, но добавляющий небольшую дополнительную задержку.

Объём, частота и реальная производительность

Одиночный модуль обладает внушительным объемом в 64 ГБ, что позволяет строить системы с терабайтами оперативной памяти, заполняя все слоты на серверной плате. Частота в 4800 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, критически важную для обработки крупных массивов данных и параллельного выполнения множества задач. В серверных сценариях такой связки объема и скорости достаточно для эффективной работы тяжелых корпоративных приложений, хотя для некоторых вычислительных задач могут потребоваться модули DDR5 с более высокой частотой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля составляют CL40, что является типичным значением для памяти DDR5 начального уровня в этом классе частот. В связке с частотой 4800 МГц это обеспечивает баланс между пропускной способностью и латентностью. Рабочее напряжение обычно соответствует стандарту для DDR5 — 1.1 В. Важно понимать, что серверная память RDIMM, как правило, не поддерживает профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, и работает на заявленных частотах, поддерживаемых серверным процессором и чипсетом, что обеспечивает максимальную стабильность системы.

Совместимость с платформой

Модуль совместим только с серверными платформами и рабочими станциями, поддерживающими память стандарта DDR5 и форм-фактор RDIMM. Это, как правило, системы на базе процессоров Intel Xeon Scalable или AMD EPYC последних поколений, а также некоторые высокопроизводительные рабочие станции с поддержкой регистровой памяти. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет соответствующие слоты DIMM, поддерживает RDIMM и заявленную частоту 4800 МГц через спецификации процессора и обновленную прошивку BIOS/UEFI.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Серверные модули RDIMM, как и представленная модель, чаще всего выпускаются в низкопрофильном исполнении без массивных радиаторов, поскольку они предназначены для установки в серверные шасси с продуманным потоком воздуха. Подобная конструкция минимизирует риск конфликтов с системой охлаждения и позволяет плотно размещать модули в стойках. Подсветка или какие-либо декоративные элементы на такой памяти отсутствуют, так как ее приоритетами являются надежность, стабильность и совместимость в корпоративной среде.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой один модуль объемом 64 ГБ. Для серверов и рабочих станций крайне важно собирать память комплектами (китами), рекомендованными производителем платформы, для обеспечения оптимальной производительности в многоканальных режимах, таких как двухканальный или восьмиканальный. Установка одиночных модулей или смешивание разных партий может привести к снижению скорости или проблемам со стабильностью. Для расширения системы стоит приобретать идентичные модули, предпочтительно в виде готовых комплектов, и заполнять слоты согласно руководству к материнской плате.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — строгая ориентация на серверные платформы с поддержкой DDR5 RDIMM; этот модуль физически и электрически несовместим с потребительскими материнскими платами для процессоров Intel Core или AMD Ryzen. Убедитесь, что ваша система поддерживает именно регистровую (буферизованную) память, а не обычную небуферизованную (UDIMM). При выборе ориентируйтесь на спецификации вашего сервера или рабочей станции: поддерживаемый тип памяти, максимальный объем на канал и рекомендуемые частоты. Данный модуль оптимален для тех, кому нужен надежный и большой объем памяти для профессиональных задач, а не максимальная частота для игр или разгона.