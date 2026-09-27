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Оперативная память Hynix, DDR5, 64Gb (1x64GB), 4800MHz, CL40, ECC, RDIMM, OEM купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Hynix, DDR5, 64Gb (1x64GB), 4800MHz, CL40, ECC, RDIMM, OEM

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Оперативная память Hynix, DDR5, 64Gb (1x64GB), 4800MHz, CL40, ECC, RDIMM, OEM - фото 1
Оперативная память Hynix, DDR5, 64Gb (1x64GB), 4800MHz, CL40, ECC, RDIMM, OEM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
64
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
Подсветка
нет
  • Оперативная память Hynix, DDR5, 64Gb (1x64GB), 4800MHz, CL40, ECC, RDIMM, OEM - фото 1
  • Оперативная память Hynix, DDR5, 64Gb (1x64GB), 4800MHz, CL40, ECC, RDIMM, OEM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
226 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740244
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Характеристики

Бренд
Hynix
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
64
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
64
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
CAS Latency (CL), тактов
40
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х3х1
Вес, г.
100

Описание товара Оперативная память Hynix, DDR5, 64Gb (1x64GB), 4800MHz, CL40, ECC, RDIMM, OEM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти предназначен для специалистов, занимающихся построением серверов, рабочих станций и высокопроизводительных систем корпоративного уровня. С внушительным объемом в 64 ГБ на одной планке он идеально подходит для задач, требующих обработки огромных массивов данных: виртуализация, обработка запросов в базах данных, рендеринг сложных сцен и моделирование. Для обычных игровых ПК или домашних офисных сборок такая память является избыточной и несовместимой по форм-фактору и поддержке ECC.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, что означает переход на новую архитектуру с повышенной пропускной способностью и улучшенной энергоэффективностью по сравнению с DDR4. Ключевой особенностью является форм-фактор RDIMM - Registered DIMM. Такие модули содержат дополнительный регистр, буферизующий сигналы, что повышает стабильность работы при использовании большого количества планок памяти, что типично для серверов. Важно понимать, что RDIMM несовместимы с обычными настольными материнскими платами для ПК, которые рассчитаны на UDIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 64 ГБ, что само по себе решает задачи масштабирования памяти без необходимости занимать все слоты на материнской плате. Номинальная частота 4800 МГц для DDR5 обеспечивает высокую пропускную способность, критически важную для серверных приложений, где скорость доступа к памяти напрямую влияет на время отклика системы под нагрузкой. Для тяжелых вычислительных задач, таких как анализ данных в памяти или работа с СУБД, сочетание большого объема и стандартной для DDR5 частоты создает надежный фундамент производительности.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL40, что указывает на сравнительно высокую задержку при доступе к данным. Для серверной памяти это обычная практика, так как приоритетом является стабильность и объем, а не сверхнизкая латентность, актуальная для игр. Напряжение питания модулей DDR5 отличается от предыдущих поколений. Данная модель не поддерживает потребительские профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, так как рассчитана на работу в штатных, сертифицированных серверных конфигурациях с гарантированной стабильностью.

Совместимость с платформой

Этот модуль совместим исключительно с серверными материнскими платами и рабочими станциями, которые поддерживают память стандарта DDR5 RDIMM с коррекцией ошибок (ECC). Чаще всего это платформы на основе процессоров Intel Xeon Scalable или AMD EPYC. Крайне важно перед покупкой свериться со списком поддерживаемой памяти (QVL) конкретной материнской платы и сервера, так как поддержка зависит от процессора и чипсета. Использование в обычных ПК на базе Core или Ryzen невозможно.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль поставляется в OEM-исполнении без декоративных радиаторов. В серверных стойках и рабочих станциях обычно организован общий поток воздуха для охлаждения компонентов, что делает пассивные радиаторы на памяти необязательными. Это также уменьшает высоту модуля, исключая риск механического конфликта с другими компонентами в плотных серверных шасси. Внешний вид строгий и утилитарный, без какой-либо подсветки, что полностью соответствует целевому назначению оборудования.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продается поштучно, что позволяет гибко конфигурировать сервер под конкретные нужды, набирая необходимый суммарный объем. Для серверных платформ актуальны многоканальные режимы работы, такие как двухканальный, четырехканальный или даже восьмиканальный, в зависимости от процессора. Для их активации модули необходимо устанавливать в слоты в строгом соответствии с руководством к материнской плате. Докупать идентичные модули для расширения следует с осторожностью, предварительно проверяя полную совместимость и рекомендуемые конфигурации.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - строгая несовместимость с потребительскими платформами для настольных ПК и ноутбуков. Это специализированная память для серверов. Ключевыми критериями выбора являются проверка поддержки RDIMM и ECC вашей серверной платформой, а также соответствие частоты и таймингов спецификациям процессора. Объем в 64 ГБ на планке оптимален для задач, где требуется максимум памяти при минимальном количестве занятых слотов. Для домашнего или офисного использования этот модуль не подходит, здесь стоит рассматривать стандартные небуферизованные модули UDIMM без ECC.

Отзывы о товаре Оперативная память Hynix, DDR5, 64Gb (1x64GB), 4800MHz, CL40, ECC, RDIMM, OEM




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Характеристики
Бренд
Hynix
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
64
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
64
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
CAS Latency (CL), тактов
40
Подсветка
нет
Развернуть
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти предназначен для специалистов, занимающихся построением серверов, рабочих станций и высокопроизводительных систем корпоративного уровня. С внушительным объемом в 64 ГБ на одной планке он идеально подходит для задач, требующих обработки огромных массивов данных: виртуализация, обработка запросов в базах данных, рендеринг сложных сцен и моделирование. Для обычных игровых ПК или домашних офисных сборок такая память является избыточной и несовместимой по форм-фактору и поддержке ECC.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, что означает переход на новую архитектуру с повышенной пропускной способностью и улучшенной энергоэффективностью по сравнению с DDR4. Ключевой особенностью является форм-фактор RDIMM - Registered DIMM. Такие модули содержат дополнительный регистр, буферизующий сигналы, что повышает стабильность работы при использовании большого количества планок памяти, что типично для серверов. Важно понимать, что RDIMM несовместимы с обычными настольными материнскими платами для ПК, которые рассчитаны на UDIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 64 ГБ, что само по себе решает задачи масштабирования памяти без необходимости занимать все слоты на материнской плате. Номинальная частота 4800 МГц для DDR5 обеспечивает высокую пропускную способность, критически важную для серверных приложений, где скорость доступа к памяти напрямую влияет на время отклика системы под нагрузкой. Для тяжелых вычислительных задач, таких как анализ данных в памяти или работа с СУБД, сочетание большого объема и стандартной для DDR5 частоты создает надежный фундамент производительности.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL40, что указывает на сравнительно высокую задержку при доступе к данным. Для серверной памяти это обычная практика, так как приоритетом является стабильность и объем, а не сверхнизкая латентность, актуальная для игр. Напряжение питания модулей DDR5 отличается от предыдущих поколений. Данная модель не поддерживает потребительские профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, так как рассчитана на работу в штатных, сертифицированных серверных конфигурациях с гарантированной стабильностью.

Совместимость с платформой

Этот модуль совместим исключительно с серверными материнскими платами и рабочими станциями, которые поддерживают память стандарта DDR5 RDIMM с коррекцией ошибок (ECC). Чаще всего это платформы на основе процессоров Intel Xeon Scalable или AMD EPYC. Крайне важно перед покупкой свериться со списком поддерживаемой памяти (QVL) конкретной материнской платы и сервера, так как поддержка зависит от процессора и чипсета. Использование в обычных ПК на базе Core или Ryzen невозможно.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль поставляется в OEM-исполнении без декоративных радиаторов. В серверных стойках и рабочих станциях обычно организован общий поток воздуха для охлаждения компонентов, что делает пассивные радиаторы на памяти необязательными. Это также уменьшает высоту модуля, исключая риск механического конфликта с другими компонентами в плотных серверных шасси. Внешний вид строгий и утилитарный, без какой-либо подсветки, что полностью соответствует целевому назначению оборудования.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продается поштучно, что позволяет гибко конфигурировать сервер под конкретные нужды, набирая необходимый суммарный объем. Для серверных платформ актуальны многоканальные режимы работы, такие как двухканальный, четырехканальный или даже восьмиканальный, в зависимости от процессора. Для их активации модули необходимо устанавливать в слоты в строгом соответствии с руководством к материнской плате. Докупать идентичные модули для расширения следует с осторожностью, предварительно проверяя полную совместимость и рекомендуемые конфигурации.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - строгая несовместимость с потребительскими платформами для настольных ПК и ноутбуков. Это специализированная память для серверов. Ключевыми критериями выбора являются проверка поддержки RDIMM и ECC вашей серверной платформой, а также соответствие частоты и таймингов спецификациям процессора. Объем в 64 ГБ на планке оптимален для задач, где требуется максимум памяти при минимальном количестве занятых слотов. Для домашнего или офисного использования этот модуль не подходит, здесь стоит рассматривать стандартные небуферизованные модули UDIMM без ECC.

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Отзывы


Оперативная память Hynix, DDR5, 64Gb (1x64GB), 4800MHz, CL40, ECC, RDIMM, OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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