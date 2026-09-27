Описание товара Оперативная память Hynix, DDR4, 64GB (1x64GB), 3200 MHz, CL22, RDIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти создан для серьезных рабочих станций и серверов, где приоритетом является надежность и большой объем, а не максимальная частота для игр. Он оптимально подойдет для задач, связанных с виртуализацией, работой с обширными базами данных, профессиональным рендерингом сложных сцен или монтажом видео в высоком разрешении, где 64 ГБ на один слот позволяют эффективно масштабировать общий объем системы. Для повседневной офисной работы или игрового ПК такая конфигурация избыточна, здесь важна стабильность и поддержка коррекции ошибок в условиях длительной непрерывной нагрузки.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который обеспечивает баланс между пропускной способностью, энергоэффективностью и зрелостью платформы для профессионального сегмента. Ключевая особенность - форм-фактор RDIMM (Registered DIMM), который включает в себя дополнительный регистр-буфер для адресных сигналов и команд, что повышает стабильность и позволяет материнской плате поддерживать значительно больший общий объем памяти, особенно в многоканальных и многопроцессорных конфигурациях. Важно понимать, что RDIMM совместим только со специализированными серверными и рабоче-станционными материнскими платами, поддерживающими этот тип памяти, и не подойдет для обычных десктопных решений.

Объём, частота и реальная производительность

Объем модуля в 64 ГБ - это солидный ресурс, который в составе многомодульного комплекта позволяет собрать систему с памятью в 256 ГБ или даже больше, что критично для ресурсоемких профессиональных приложений. Частота 3200 МГц для DDR4 является надежным и распространенным стандартом, который обеспечивает высокую пропускную способность для обработки больших массивов данных. В реальных сценариях, таких как рендеринг или работа с виртуальными машинами, именно объем памяти будет ключевым фактором, предотвращающим обращение к медленному дисковому кэшу, в то время как данная частота поддерживает отзывчивость системы при операциях с уже загруженными в ОЗУ данными.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля, обозначенные как CL22, указывают на сравнительно высокую латентность, что характерно для модулей RDIMM и памяти большого объема из-за особенностей организации чипов. Это компромисс в пользу стабильности и объема, а не минимальных задержек. Рабочее напряжение, как правило, соответствует стандарту DDR4 (1.2 В). Для серверной и рабоче-станционной памяти автоматические профили разгона, подобные XMP, используются реже; заявленная частота 3200 МГц обычно достигается при активации соответствующего профиля памяти (часто JEDEC) в BIOS/UEFI совместимой материнской платы, обеспечивая штатную, гарантированную работу без необходимости ручного оверклокинга.

Совместимость с платформой

Этот модуль памяти предназначен исключительно для платформ, поддерживающих DDR4 RDIMM. Это, в первую очередь, серверные процессоры и платформы Intel Xeon, AMD EPYC, а также некоторые высокопроизводительные рабочие станции на базе процессоров Intel Core X-серии или AMD Threadripper PRO с соответствующими чипсетами (например, Intel C621, AMD WRX80). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для RDIMM (Registered) памяти, а не для обычных небуферизованных UDIMM, так как они физически и электрически несовместимы. Также необходимо сверить список поддерживаемых памятью (QVL) вашей платы на предмет гарантированной работы на частоте 3200 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули RDIMM для серверных решений часто, как в данном случае, поставляются в низкопрофильном исполнении без массивных радиаторов, поскольку корпуса серверов и рабочих станций обеспечивают организованный продув всех компонентов системными вентиляторами. Такая конструкция минимизирует риск конфликта с крупными кулерами и позволяет устанавливать модули плотно друг к другу, что важно при полной загрузке всех слотов на плате. Подсветка или какие-либо декоративные элементы отсутствуют, что полностью соответствует целевому назначению модуля - надежной и бесперебойной работе в корпоративной среде.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти объемом 64 ГБ. Для активации многоканального режима (двухканального, четырехканального или даже восьмиканального на серверных платформах), который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить два, четыре или более идентичных модуля в соответствующие слоты на материнской плате, как правило, следуя указанной в руководстве схеме. При планировании расширения в будущем крайне рекомендуется докупать максимально похожие модули (желательно той же партии) или сразу собирать систему из комплекта, проверенного производителем на совместную работу, чтобы избежать проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - строгая несовместимость с обычными десктопными платформами для игровых и домашних ПК. Модуль RDIMM не заработает в слоте для UDIMM. Кроме того, даже на поддерживаемой рабоче-станционной плате для выхода на частоту 3200 МГц может потребоваться соответствующий процессор и актуальная версия BIOS. При сборке системы важно учитывать, что использование одиночного модуля лишает вас преимуществ многоканального режима, поэтому для сбалансированной производительности стоит планировать установку как минимум двух модулей. Этот модуль - оптимальный выбор для целенаправленного апгрейда или построения профессиональной системы с фокусом на объем памяти и отказоустойчивость, а не для пользователей, ищущих максимальные FPS в играх или минимальные тайминги.