Описание товара Оперативная память Hynix, DDR4, 64GB (1x64 GB), 3200 MHz, CL22, RDIMM

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти предназначен для профессиональных рабочих станций и серверов, где критически важны стабильность и большой объём памяти. Он идеально подойдёт для задач виртуализации, работы с крупными базами данных, профессионального 3D-рендеринга и сложных вычислений. В отличие от типичных игровых или офисных комплектов, эта память ориентирована не на максимальные частоты, а на надёжную работу под высокой нагрузкой в многопоточных средах, где 64 ГБ на одном модуле позволяют эффективно масштабировать систему.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что означает совместимость с соответствующими слотами на материнских платах серверного и рабоче-станционного класса. Ключевая особенность – форм-фактор RDIMM (Registered DIMM), который включает в себя буферный регистр для повышения стабильности и поддержки большого количества модулей на канал. Это профессиональное решение, которое физически и электрически несовместимо с обычными небуферизованными модулями UDIMM для настольных ПК.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает внушительным объёмом в 64 ГБ, что на одной планке закрывает потребности большинства ресурсоёмких профессиональных приложений. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, ускоряя обмен данными между процессором и памятью. В задачах, активно использующих оперативную память – таких как рендеринг сложных сцен, обработка больших массивов данных или запуск множества виртуальных машин – сочетание большого объёма и этой частоты даёт заметный прирост в скорости завершения расчётов и общей отзывчивости системы.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL22, что для модулей такого объёма и класса является типичным и сбалансированным показателем, обеспечивающим стабильную работу на заявленной частоте. Рабочее напряжение соответствует стандартам JEDEC для DDR4. Важно понимать, что серверная и рабоче-станционная память RDIMM, как правило, не поддерживает потребительские профили автоматического разгона вроде XMP или EXPO; её параметры настроены на максимальную надёжность и определяются совместимостью с платформой.

Совместимость с платформой

Модуль совместим исключительно с материнскими платами, поддерживающими память DDR4 RDIMM. Это, в первую очередь, платформы на базе серверных процессоров Intel Xeon и AMD EPYC, а также некоторые высокопроизводительные рабочие станции. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша материнская плата и процессор поддерживают именно регистровую (буферизованную) память, а также проверять список совместимости (QVL) на сайте производителя платы для данного конкретного объёма и типа модулей.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль, судя по описанию, выполнен в стандартном промышленном дизайне без массивных радиаторов, что характерно для многих решений этого класса, рассчитанных на работу в серверных стойках с организованным активным обдувом. Высота планки стандартна, что минимизирует риски конфликтов с системой охлаждения внутри корпуса сервера или рабочей станции. Внешний вид аскетичен и ориентирован на функциональность, подсветка отсутствует.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 64 ГБ. В серверных платформах память обычно работает в многоканальных режимах (двух-, четырёх-, восьмиканальном) для значительного увеличения пропускной способности. Для активации такого режима необходимо устанавливать модули в определённые слоты, следуя руководству к материнской плате. При расширении системы крайне рекомендуется использовать идентичные модули от того же производителя с теми же характеристиками для гарантии стабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – строгая привязка к платформам, поддерживающим RDIMM. Этот модуль не подойдёт для обычных настольных ПК, игровых систем или ноутбуков. Важно сверить поддерживаемый материнской платой максимальный объём на канал и общий объём памяти. Учитывая профессиональное назначение, потенциал ручного разгона крайне ограничен или не предусмотрен. Этот модуль – оптимальный выбор для целенаправленного расширения памяти существующей серверной/рабочей станции или сборки новой профессиональной системы, где приоритетом являются объём и отказоустойчивость, а не предельные частоты или игровая производительность.