Описание товара Оперативная память Hynix, DDR4, 256GB (1x256GB), 3200 MHz, CL22, LRDIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти Hynix является узкоспециализированным решением, предназначенным в первую очередь для серверных платформ и мощных рабочих станций, где на первом месте стоит максимальный объём оперативной памяти в расчёте на один слот. Он идеально подходит для задач виртуализации, работы с гигантскими базами данных, научных вычислений и профессионального рендеринга сложных сцен, где 256 ГБ на одной планке позволяют масштабировать общий объём ОЗУ системы до экстремальных значений. Для игрового ПК, домашнего офиса или обычной мультимедийной сборки такая память избыточна и несовместима, её сфера - это специализированные вычислительные системы.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами серверный модуль памяти стандарта DDR4, использующий форм-фактор LRDIMM (Load Reduced DIMM). Ключевое отличие LRDIMM от обычных регистровых (RDIMM) и небуферизованных (UDIMM) модулей для настольных ПК заключается в наличии дополнительного буфера, который снижает электрическую нагрузку на контроллер памяти материнской платы. Это позволяет устанавливать модули значительно большего объёма и в большем количестве, но делает их совместимыми только с серверными чипсетами и процессорными платформами, поддерживающими этот тип памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Главная характеристика этой планки - монументальный объём в 256 ГБ на одном модуле. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, критически важную для обработки массивных данных, с которыми работают серверы. В реальных сценариях такой объём позволяет, например, запустить десятки виртуальных машин одновременно или загрузить в оперативную память целиком огромный проект для монтажа 8K-видео, минимизируя обращения к медленным накопителям. Прирост от высокой частоты здесь важен для скорости обработки запросов и снижения задержек при параллельных вычислениях.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля составляют CL22, что для серверной памяти такого объёма и частоты является типичным и сбалансированным показателем. Рабочее напряжение обычно соответствует стандартному для DDR4 - 1.2 В. Важно понимать, что серверная память LRDIMM ориентирована на стабильность и надёжность 24/7, а не на ручной разгон. Она, как правило, не поддерживает потребительские профили автоматического разгона вроде XMP или EXPO; её заявленные частота и тайминги активируются через серверные аналоги профилей (например, предустановленные конфигурации в BIOS) и гарантированно работают только в совместимых системах.

Совместимость с платформой

Данный модуль памяти совместим исключительно с серверными материнскими платами и процессорами, которые явно поддерживают тип памяти LRDIMM. Это, как правило, платформы на базе Intel Xeon Scalable или AMD EPYC. Крайне важно перед покупкой свериться со списком поддерживаемой памяти (QVL) конкретной материнской платы, так как даже в рамках серверных решений могут быть ограничения по количеству рангов, объёму на канал или максимальной частоте при полной загрузке всех слотов. Использование в обычных настольных платах для процессоров Core или Ryzen невозможно.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Серверные модули LRDIMM, как и представленная модель, практически всегда оснащены радиатором пассивного охлаждения. Его задача - эффективно рассеивать тепло от высокоплотных чипов памяти, работающих под длительной нагрузкой в тесном корпусе сервера или стойки. Конструкция радиаторов обычно низкопрофильная, но при этом более массивная, чем у многих десктопных модулей, и рассчитана на обдув системными вентиляторами. Эстетическая составляющая, такая как подсветка RGB, в этом сегменте отсутствует, так как приоритетом является бесперебойная работа и эффективный теплоотвод.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой один модуль (1x256GB) памяти. В серверных системах память работает в многоканальных режимах (чаще всего восьмиканальном на платформах EPYC/Xeon), что многократно увеличивает общую пропускную способность. Для корректной работы и активации всех каналов необходимо устанавливать модули в строгом соответствии с руководством к материнской плате, обычно заполняя слоты определёнными группами. Расширение системы осуществляется добавлением идентичных или совместимых по характеристикам модулей LRDIMM, при этом итоговый объём может достигать нескольких терабайт.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это строгая несовместимость с потребительскими платформами (Intel Core, AMD Ryzen) и обычными материнскими платами. Модуль не будет работать в настольном ПК или ноутбуке. Перед покупкой обязательно проверьте поддержку LRDIMM, а также конкретной частоты 3200 МГц и объёма 256 ГБ на слот в документации вашей серверной материнской платы и процессора. Этот модуль - оптимальный выбор для целенаправленного апгрейда или сборки серверной/рабочей станции, где требуется максимальная плотность памяти. Для любых других задач следует рассматривать стандартные модули DDR4 UDIMM или RDIMM меньшего объёма.