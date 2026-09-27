Оперативная память Hynix, DDR4, 16Gb (1x16Gb), 2666MHz, CL19, SO-DIMM
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Hynix, DDR4, 16Gb (1x16Gb), 2666MHz, CL19, SO-DIMM
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти отлично подойдет для модернизации или сборки компактных систем, где на первом месте стоит надежность и стабильность работы. Он идеально закроет потребности в повседневной многозадачности на ноутбуке или мини-ПК, обеспечив комфортную работу с офисными пакетами, веб-браузером с множеством вкладок и нетребовательными приложениями. Для ресурсоемких задач, таких как современные игры на высоких настройках, профессиональный монтаж видео или 3D-рендеринг, стоит рассмотреть более скоростные комплекты с большим общим объемом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что означает высокую энергоэффективность и повышенную пропускную способность по сравнению с предыдущим поколением DDR3. Ключевой особенностью является форм-фактор SO-DIMM, созданный специально для ноутбуков, компактных настольных компьютеров (NUC) и некоторых материнских плат формата mini-ITX. Это значит, что данная планка физически не подойдет к стандартным слотам DIMM в обычных настольных системах.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает солидный для компактных систем объем в 16 ГБ, что является отличным выбором для комфортного многозадачивания. Частота 2666 МГц обеспечивает достаточную пропускную способность для большинства повседневных и рабочих задач, делая систему отзывчивой. В играх и специализированном софте прирост производительности от такой частоты по сравнению с базовой (например, 2133 МГц) может быть заметен, но не кардинален, так как большее влияние часто оказывает двухканальный режим работы.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля обозначены как CL19, что указывает на величину задержки отклика. В паре с частотой 2666 МГц это обеспечивает стандартный для данной скорости уровень латентности. Модуль работает на штатном для DDR4 напряжении, что гарантирует стабильность и низкое тепловыделение. Как правило, подобные планки от Hynix не поддерживают профили автоматического разгона вроде XMP и работают на своих номинальных характеристиках, что упрощает установку и гарантирует совместимость с широким кругом ноутбуков.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с любыми ноутбуками и компактными системами, оснащенными слотами SO-DIMM и поддерживающими стандарт DDR4. Важно помнить, что максимально поддерживаемая частота памяти определяется процессором и чипсетом вашего ноутбука. Перед покупкой стоит уточнить спецификации вашей модели, так как многие мобильные платформы могут работать с памятью только до определенной частоты, например, 2400 или 2666 МГц, и модуль автоматически будет работать на максимальной из поддерживаемых частот.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная планка памяти выполнена в классическом для SO-DIMM компактном форм-факторе без дополнительных радиаторов. Это стандартное решение для ноутбуков, где пространство ограничено, а тепловыделение памяти на номинальных частотах невелико. Отсутствие массивного охлаждения делает модуль низкопрофильным и гарантирует его установку в любой корпус ноутбука. Подсветка также не предусмотрена, что полностью соответствует его целевому назначению как надежного и неприметного компонента для апгрейда.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить вторую идентичную планку в парный слот. Если в вашей системе есть свободный слот, вы можете докупить такой же модуль в будущем. Однако для достижения максимальной производительности рекомендуется изначально устанавливать память парами, так как даже модули одной модели из разных партий могут иметь незначительные отличия.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который несовместим со стандартными настольными материнскими платами. Также важно понимать, что ноутбуки часто имеют строгие ограничения по поддерживаемому объему и частоте памяти, поэтому проверка документации к вашей модели обязательна. Этот модуль от Hynix - отличный выбор для гарантированного и стабильного апгрейда ноутбука, но если вы планируете сборку игрового ПК или рабочей станции, вам потребуется память в форм-факторе DIMM, возможно, с поддержкой XMP для более высоких скоростей.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти отлично подойдет для модернизации или сборки компактных систем, где на первом месте стоит надежность и стабильность работы. Он идеально закроет потребности в повседневной многозадачности на ноутбуке или мини-ПК, обеспечив комфортную работу с офисными пакетами, веб-браузером с множеством вкладок и нетребовательными приложениями. Для ресурсоемких задач, таких как современные игры на высоких настройках, профессиональный монтаж видео или 3D-рендеринг, стоит рассмотреть более скоростные комплекты с большим общим объемом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что означает высокую энергоэффективность и повышенную пропускную способность по сравнению с предыдущим поколением DDR3. Ключевой особенностью является форм-фактор SO-DIMM, созданный специально для ноутбуков, компактных настольных компьютеров (NUC) и некоторых материнских плат формата mini-ITX. Это значит, что данная планка физически не подойдет к стандартным слотам DIMM в обычных настольных системах.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает солидный для компактных систем объем в 16 ГБ, что является отличным выбором для комфортного многозадачивания. Частота 2666 МГц обеспечивает достаточную пропускную способность для большинства повседневных и рабочих задач, делая систему отзывчивой. В играх и специализированном софте прирост производительности от такой частоты по сравнению с базовой (например, 2133 МГц) может быть заметен, но не кардинален, так как большее влияние часто оказывает двухканальный режим работы.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля обозначены как CL19, что указывает на величину задержки отклика. В паре с частотой 2666 МГц это обеспечивает стандартный для данной скорости уровень латентности. Модуль работает на штатном для DDR4 напряжении, что гарантирует стабильность и низкое тепловыделение. Как правило, подобные планки от Hynix не поддерживают профили автоматического разгона вроде XMP и работают на своих номинальных характеристиках, что упрощает установку и гарантирует совместимость с широким кругом ноутбуков.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с любыми ноутбуками и компактными системами, оснащенными слотами SO-DIMM и поддерживающими стандарт DDR4. Важно помнить, что максимально поддерживаемая частота памяти определяется процессором и чипсетом вашего ноутбука. Перед покупкой стоит уточнить спецификации вашей модели, так как многие мобильные платформы могут работать с памятью только до определенной частоты, например, 2400 или 2666 МГц, и модуль автоматически будет работать на максимальной из поддерживаемых частот.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная планка памяти выполнена в классическом для SO-DIMM компактном форм-факторе без дополнительных радиаторов. Это стандартное решение для ноутбуков, где пространство ограничено, а тепловыделение памяти на номинальных частотах невелико. Отсутствие массивного охлаждения делает модуль низкопрофильным и гарантирует его установку в любой корпус ноутбука. Подсветка также не предусмотрена, что полностью соответствует его целевому назначению как надежного и неприметного компонента для апгрейда.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить вторую идентичную планку в парный слот. Если в вашей системе есть свободный слот, вы можете докупить такой же модуль в будущем. Однако для достижения максимальной производительности рекомендуется изначально устанавливать память парами, так как даже модули одной модели из разных партий могут иметь незначительные отличия.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который несовместим со стандартными настольными материнскими платами. Также важно понимать, что ноутбуки часто имеют строгие ограничения по поддерживаемому объему и частоте памяти, поэтому проверка документации к вашей модели обязательна. Этот модуль от Hynix - отличный выбор для гарантированного и стабильного апгрейда ноутбука, но если вы планируете сборку игрового ПК или рабочей станции, вам потребуется память в форм-факторе DIMM, возможно, с поддержкой XMP для более высоких скоростей.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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