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Модуль памяти RDIMM DDR4-3200 256GB ECC REG HMAT14JXSRB120N HYNIX купить с доставкой в Москве
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Модуль памяти RDIMM DDR4-3200 256GB ECC REG HMAT14JXSRB120N HYNIX

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Модуль памяти RDIMM DDR4-3200 256GB ECC REG HMAT14JXSRB120N HYNIX - фото 1
Модуль памяти RDIMM DDR4-3200 256GB ECC REG HMAT14JXSRB120N HYNIX - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR4
Поддержка ECC
да
  • Модуль памяти RDIMM DDR4-3200 256GB ECC REG HMAT14JXSRB120N HYNIX - фото 1
  • Модуль памяти RDIMM DDR4-3200 256GB ECC REG HMAT14JXSRB120N HYNIX - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
235 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740231
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Характеристики

Бренд
Hynix
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR4
Поддержка ECC
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х5х1
Вес, г.
50

Описание товара Модуль памяти RDIMM DDR4-3200 256GB ECC REG HMAT14JXSRB120N HYNIX

Модуль памяти RDIMM DDR4-3200 256GB ECC REG HMAT14JXSRB120N HYNIX

Отзывы о товаре Модуль памяти RDIMM DDR4-3200 256GB ECC REG HMAT14JXSRB120N HYNIX




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Характеристики
Бренд
Hynix
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR4
Поддержка ECC
да
Страна производитель
Китай
Описание
Модуль памяти RDIMM DDR4-3200 256GB ECC REG HMAT14JXSRB120N HYNIX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Модуль памяти RDIMM DDR4-3200 256GB ECC REG HMAT14JXSRB120N HYNIX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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