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Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
64
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
6400
Пропускная способность, Мб/с
51200
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
266 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740230
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Описание товара Модуль памяти RDIMM 64GB DDR5-6400 ECC REG HMCG94AHBRA487N HYNIX
Оперативная память Hynix создана для серьезных задач. Объем модуля 64 Гб позволяет легко справляться с ресурсозатратными приложениями и большими базами данных, а высокая тактовая частота 6400 МГц обеспечивает отличную скорость отклика. Благодаря буферизации (RDIMM) и поддержке ECC эта память особенно надежна и подходит для серверных решений, где важна стабильность и защита от сбоев. Пропускная способность 51200 МБайт/с гарантирует быстрый обмен данными, а стандартный формат DIMM легко впишется в современные серверы и рабочие станции. Энергоэффективное напряжение 1.1 В снижает тепловыделение и энергопотребление, бережно расходуя ресурсы.
Оперативная память Hynix создана для серьезных задач. Объем модуля 64 Гб позволяет легко справляться с ресурсозатратными приложениями и большими базами данных, а высокая тактовая частота 6400 МГц обеспечивает отличную скорость отклика. Благодаря буферизации (RDIMM) и поддержке ECC эта память особенно надежна и подходит для серверных решений, где важна стабильность и защита от сбоев. Пропускная способность 51200 МБайт/с гарантирует быстрый обмен данными, а стандартный формат DIMM легко впишется в современные серверы и рабочие станции. Энергоэффективное напряжение 1.1 В снижает тепловыделение и энергопотребление, бережно расходуя ресурсы.
Модуль памяти RDIMM 64GB DDR5-6400 ECC REG HMCG94AHBRA487N HYNIX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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