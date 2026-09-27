Описание товара Оперативная память HPE, DDR4, 32GB (1x32GB), 3200 MHz, CL22, RDIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти DDR4 RDIMM ориентирован на модернизацию и построение корпоративных серверов, рабочих станций начального уровня и специализированных систем, где критически важна стабильность и поддержка функций контроля ошибок. Он оптимален для задач виртуализации, хостинга баз данных, работы с файловыми хранилищами или для фоновых вычислительных процессов, где большой объем памяти на канал важнее максимальной скорости отклика. Для рядового домашнего или игрового ПК этот модуль не подойдет из-за формата RDIMM и его специфики.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен в стандарте DDR4, что обеспечивает совместимость с современными серверными платформами и рабочими станциями, поддерживающими этот тип памяти. Ключевой особенностью является форм-фактор RDIMM (Registered DIMM), который включает в себя буферный регистр для снижения электрической нагрузки на контроллер памяти материнской платы. Это позволяет устанавливать больше модулей большего объема, но добавляет небольшую дополнительную латентность и требует поддержки со стороны чипсета и процессора.

Объём, частота и реальная производительность

Объем модуля составляет 32 ГБ, что является значительным количеством памяти для серверных решений, позволяя эффективно наращивать общий объем системы при использовании многоканальных конфигураций. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, достаточную для интенсивных потоковых операций с данными. В сценариях серверной нагрузки, таких как обработка множества параллельных запросов или работа с большими массивами данных в RAM, именно большой объем, а не предельная частота, становится определяющим фактором бесперебойной работы.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данной памяти обозначены как CL22, что является типичным значением для серверных модулей DDR4 с большим объемом чипов и высокой надежностью. Такая латентность в паре с частотой 3200 МГц задает баланс между пропускной способностью и стабильностью. Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении, а поддержка автоматического разгона через XMP или аналогичные технологии, как правило, в серверных сценариях не используется, так как система настраивается на гарантированные производителем частоту и тайминги для обеспечения максимальной стабильности 24/7.

Совместимость с платформой

Модуль совместим исключительно с материнскими платами для серверов и рабочих станций, которые явно поддерживают память типа Registered (RDIMM). Это платформы на базе процессоров Intel Xeon, AMD EPYC и некоторых линеек Ryzen Threadripper PRO. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша материнская плата и процессор поддерживают именно RDIMM, а не более распространенные UDIMM (unbuffered), так как эти типы памяти не взаимозаменяемы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль, судя по описанию, поставляется без массивных радиаторов, что характерно для многих серверных решений, рассчитанных на работу в условиях организованного продува корпусными вентиляторами. Высота планки стандартна, что исключает конфликты с любым серверным охлаждением. Внешний вид лаконичный и функциональный, без декоративной подсветки, поскольку приоритетом является надежность и совместимость в стойках и корпусах, где визуальный компонент не имеет значения.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продается поштучно (1x32GB), что дает гибкость при сборке системы под конкретные требования по объему. Для активации многоканального режима (двухканального, четырехканального или даже восьмиканального на серверных платформах) необходимо устанавливать парное или кратное чипу количество идентичных модулей в соответствующие слоты, как это указано в руководстве к материнской плате. Для расширения объема в будущем рекомендуется приобретать модули с максимально схожими характеристиками, а в идеале - той же самой модели.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - строгая несовместимость с обычными настольными материнскими платами для процессоров Core i3/i5/i7/i9 или Ryzen 3/5/7/9, которые работают только с unbuffered-памятью (UDIMM). Убедитесь, что ваша платформа поддерживает RDIMM и конкретную частоту 3200 МГц, иногда для этого может потребоваться актуальная версия BIOS. Этот модуль - специализированное решение для серверов и рабочих станций, и его выбор оправдан только в соответствующем контексте. Для домашнего ПК, игр или офисной работы необходима стандартная небуферизованная память UDIMM.