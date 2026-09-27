Описание товара Память оперативная Foxline SODIMM 32GB 4800 DDR5 CL 40

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти предназначен для владельцев современных ноутбуков и компактных систем формата mini-PC, которые нуждаются в солидном объеме памяти для комфортной работы. Конфигурация в 32 ГБ на одной планке идеально подходит для серьёзной многозадачности, например, одновременной работы с десятками вкладок браузера, тяжёлыми офисными пакетами, виртуальными машинами или монтажом видео в разрешении до 4K. Она представляет собой отличный баланс между базовыми комплектами на 8-16 ГБ и профессиональными решениями для рабочих станций, закрывая потребности продвинутых пользователей и энтузиастов, которым важна отзывчивость системы в ресурсоёмких сценариях.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, что означает переход на новое поколение с повышенной эффективностью и пропускной способностью по сравнению с предыдущим DDR4. Ключевой особенностью является форм-фактор SO-DIMM, разработанный специально для ноутбуков, неттопов, моноблоков и компактных настольных систем. Крайне важно понимать, что этот модуль физически и электрически несовместим со слотами для полноразмерных планок DIMM в обычных настольных ПК, поэтому его установка возможна только в устройства с соответствующими компактными слотами.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает внушительный объём в 32 ГБ, что является отличным вариантом как для апгрейда существующего ноутбука, так и для оснащения новой системы. Номинальная частота 4800 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости загрузки приложений, отзывчивости системы при переключении между тяжёлыми программами и общей плавности работы. В реальных сценариях такой объём и скорость позволят, например, без тормозов редактировать фото в Lightroom, параллельно держа открытым Photoshop и несколько десятков вкладок в Chrome, а также комфортно работать с объёмными электронными таблицами и базами данных.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти указаны как CL40 (CAS Latency), что является типичным значением для DDR5-модулей начального и среднего уровня на частоте 4800 МГц. Более высокие задержки по сравнению с DDR4 компенсируются архитектурными улучшениями нового поколения. Рабочее напряжение обычно ниже, чем у DDR4, что способствует лучшей энергоэффективности, что особенно важно для мобильных устройств. Данный модуль, вероятнее всего, работает на заводских настройках (JEDEC), без поддержки экстремальных профилей разгона, что гарантирует стабильность и совместимость с большинством ноутбуков прямо из коробки.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 6000-й серии и новее, которые имеют встроенный контроллер памяти DDR5 и слоты SO-DIMM. Перед покупкой крайне важно проверить спецификации вашей модели ноутбука или материнской платы mini-PC на предмет поддержки именно стандарта DDR5 и максимально поддерживаемого объёма на один слот. Установка модуля DDR5 в слот, предназначенный для DDR4, физически невозможна.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель, судя по названию и типичному для ноутбучных модулей форм-фактору, не оснащена дополнительными радиаторами охлаждения. Это стандартная практика для SO-DIMM, так как пространство внутри корпусов ноутбуков ограничено, а тепловыделение памяти на штатных частотах обычно не требует активного отвода тепла. Компактная высота планки гарантирует отсутствие каких-либо конфликтов с системой охлаждения ноутбука. Подсветка или какие-либо декоративные элементы также отсутствуют, что соответствует целевому применению в закрытых корпусах.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой одиночный модуль памяти объёмом 32 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает производительность за счёт удвоения пропускной способности, необходимо установить в систему два одинаковых (желательно из одного комплекта) модуля. Если в вашем ноутбуке два слота и один из них свободен, вы можете докупить ещё одну такую же планку. При этом важно учитывать, что смешивание модулей с разными характеристиками (частотой, таймингами) может привести к работе всей системы на настройках более медленного модуля.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это поколение памяти DDR5 и форм-фактор SO-DIMM. Убедитесь, что ваше устройство поддерживает именно этот стандарт. Частота 4800 МГц может поддерживаться не всеми моделями ноутбуков даже с совместимым процессором, в некоторых случаях система может запустить память на более низкой, базовой частоте. Данный модуль оптимально подойдёт пользователям, которым требуется быстро и радикально увеличить объём оперативной памяти в современном ноутбуке для профессиональных задач, многозадачности и работы с большими данными. Если же ваша цель - максимальная игровая производительность в настольном ПК, следует рассматривать комплекты из двух планок DIMM с поддержкой профилей XMP/EXPO.