Описание товара Оперативная память Foxline DIMM 32Gb 3200 DDR4 ECC CL22 (2Gb*8) FL3200D4EU22-32G

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти предназначен для профессиональных рабочих станций и серверов, где на первом месте стоит стабильность и безошибочность обработки данных. Он идеально подходит для систем, выполняющих критически важные вычисления, хранение и обработку больших массивов информации, таких как файловые серверы, системы управления базами данных или инженерные станции. Для игровых ПК, домашних мультимедийных центров или обычной офисной работы эта память избыточна и несовместима из-за поддержки ECC.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что означает совместимость с современными серверными платформами и некоторыми рабочими станциями, оснащёнными соответствующими слотами. Ключевая особенность - поддержка технологии ECC (Error-Correcting Code), которая автоматически обнаруживает и исправляет ошибки данных, что критически важно для круглосуточной бесперебойной работы. Форм-фактор - стандартный DIMM для установки в настольные системные платы серверного или рабочего сегмента.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает значительный объём в 32 ГБ, что позволяет работать с очень крупными наборами данных, виртуальными машинами или сложными проектами без необходимости постоянной подкачки данных с медленного накопителя. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, ускоряя обмен данными между процессором и памятью. В задачах, для которых предназначена эта память, такой объём и скорость помогают поддерживать высокую отзывчивость системы при интенсивных нагрузках.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL22, что является типичным значением для модулей с поддержкой ECC на такой частоте и указывает на несколько более высокую латентность по сравнению с игровыми комплектами без ECC. Рабочее напряжение, вероятно, соответствует стандартному для DDR4. Стоит отметить, что серверная память с ECC, как правило, не поддерживает профили автоматического разгона XMP или EXPO, так как её основная задача - стабильность, а не экстремальная скорость. Частота и тайминги устанавливаются в соответствии со спецификациями платформы.

Совместимость с платформой

Этот модуль совместим только с материнскими платами и процессорами, которые поддерживают память DDR4 с функцией ECC. Это, как правило, серверные платформы на базе процессоров Intel Xeon, AMD EPYC или некоторые рабочие станции на процессорах AMD Ryzen Pro и Intel Core с чипсетами, поддерживающими ECC. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет соответствующие слоты DIMM и заявлена поддержка именно ECC DDR4 памяти, так как обычные десктопные платформы её не воспримут.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель, судя по описанию, поставляется без массивных радиаторов охлаждения. Для серверной памяти, работающей в контролируемых условиях с хорошим обдувом корпусными вентиляторами, этого обычно достаточно. Отсутствие радиатора также снижает высоту модуля, исключая потенциальные конфликты с системой охлаждения процессора в плотных серверных шасси. Декоративная подсветка (RGB) здесь отсутствует, что полностью соответствует её сугубо профессиональному назначению.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продаётся одиночной планкой на 32 ГБ. Для активации двухканального или четырёхканального режима, которые значительно повышают пропускную способность подсистемы памяти, необходимо устанавливать чётное количество идентичных модулей в соответствующие слоты на материнской плате. При расширении системы крайне рекомендуется использовать абсолютно идентичные модули (той же марки, модели и ревизии) для гарантии стабильной работы в многоканальном режиме, особенно когда задействована коррекция ошибок ECC.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - обязательная поддержка ECC со стороны всей платформы (процессор и материнская плата). Использование этого модуля в обычном игровом или офисном ПК невозможно. Перед покупкой тщательно сверьте спецификации вашей материнской платы на предмет поддержки именно unbuffered ECC DDR4 памяти. Также имейте в виду, что задержки CL22 при частоте 3200 МГц выше, чем у обычной памяти, но это плата за надёжность ECC. Данный модуль оптимален для сборки или апгрейда сервера начального уровня или профессиональной рабочей станции, где целостность данных важнее максимальных fps в играх.