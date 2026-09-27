Описание товара Оперативная память Foxline, DDR5, 8GB (1x8 GB), 4800 MHz, CL40, SO-DIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти идеально подойдет для апгрейда современного ноутбука или компактного ПК (NUC, мини-ПК) начального и среднего уровня. Он закрывает базовые потребности в скорости для повседневной многозадачности, работы с документами, веб-серфинга и не слишком требовательных приложений. Если ваша задача – недорого увеличить объём ОЗУ в системе на новой платформе Intel Alder Lake/Raptor Lake или AMD Ryzen 6000/7000 для ноутбуков, обеспечив ей комфортный запас, то эта планка станет практичным выбором. Для сборки мощной игровой или рабочей станции потребуется комплект из двух модулей для двухканального режима и больший суммарный объём.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5 в форм-факторе SO-DIMM. Это означает, что модуль предназначен исключительно для установки в ноутбуки, ультрабуки, моноблоки и компактные настольные системы. Поколение DDR5 пришло на смену DDR4, предлагая более высокую пропускную способность и эффективность благодаря новой архитектуре. Важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно этот тип памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ. Номинальная эффективная частота работы – 4800 МГц, что является стандартной базовой частотой для платформ DDR5 (JEDEC). Такой скорости достаточно для уверенной работы системы, она обеспечивает хорошую отзывчивость в повседневных задачах и снижает вероятность возникновения "бутылочного горлышка" при использовании встроенной графики процессора. Для более требовательных сценариев, таких как рендеринг или работа с очень большими данными, ключевую роль играет именно суммарный объём установленной памяти, а не только её частота.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержка памяти указана как CL40 (CAS Latency). В сочетании с частотой 4800 МГц эти тайминги обеспечивают стандартный для базовых модулей DDR5 уровень латентности. Рабочее напряжение, как правило, составляет 1.1 В, что ниже, чем у DDR4, способствуя немного большей энергоэффективности. Данный модуль рассчитан на работу по заводским спецификациям JEDEC и, вероятно, не поддерживает профили автоматического разгона (XMP/EXPO), так как его частота уже является базовой для платформы. Это делает его простым в установке – он заработает на заявленной скорости в совместимой системе без дополнительных настроек в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, построенными на процессорах Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen серий 6000, 7030 и выше, которые имеют встроенный контроллер памяти DDR5. Критически важно проверить спецификации вашего устройства, чтобы убедиться в поддержке именно SO-DIMM DDR5. В некоторых моделях ноутбуков объём устанавливаемой памяти может быть ограничен производителем, а возможность апгрейда – предусмотрена не всегда (некоторые планки распаяны на плате).

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная планка памяти, судя по описанию, выполнена в низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это стандартное решение для большинства ноутбуков и компактных систем, где важна совместимость с тесным внутренним пространством. Отсутствие радиатора не является недостатком для работы на штатной частоте 4800 МГц, так как тепловыделение модулей DDR5 при такой нагрузке остаётся умеренным. Подсветка (RGB) также отсутствует, что соответствует целевому назначению модуля для скрытой установки внутри корпуса.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой одиночный модуль памяти объёмом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности в системах, поддерживающих двухканальный режим, рекомендуется устанавливать два одинаковых модуля, образуя комплект 2x8 ГБ. Это позволяет удвоить пропускную способность, что положительно сказывается на скорости работы встроенной графики и в ресурсоёмких приложениях. Если вы планируете расширение, старайтесь докупать максимально схожую по характеристикам (бренд, объём, частота, тайминги) планку, чтобы минимизировать риск нестабильной работы.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение – это форм-фактор SO-DIMM. Данный модуль нельзя установить в стандартный настольный компьютер, где используются планки DIMM. Перед покупкой обязательно уточните, поддерживает ли ваш ноутбук апгрейд оперативной памяти и какой максимальный объём и частоту он допускает. Помните, что для игр и серьёзной работы одного модуля 8 ГБ и одноканального режима часто бывает недостаточно, оптимальным решением будет сразу пара планок. Этот модуль – отличный выбор для бюджетного увеличения ОЗУ в современном ноутбуке, но для сборки производительной системы с нуля стоит рассмотреть двухканальные комплекты от 16 ГБ и выше.