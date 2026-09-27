Описание товара Оперативная память Foxline, DDR5, 32GB (1x32 GB), 5600 MHz, CL46, SO-DIMM

Для кого и под какие задачи

Эта одиночная планка памяти SO-DIMM стандарта DDR5 объёмом 32 ГБ идеально подходит для модернизации современных ноутбуков и компактных систем (NUC, мини-ПК), которым критически важен большой объём оперативной памяти. Она станет отличным выбором для пользователей, работающих с объёмными данными, например, для инженеров, занимающихся моделированием, или для специалистов по монтажу видео, где 32 ГБ на канал обеспечивают комфортную работу с тяжёлыми проектами. Для типичных офисных задач или лёгкого веб-сёрфинга такой объём является избыточным, а вот для серьёзной многозадачности с одновременным запуском виртуальных машин, требовательных приложений и множества вкладок браузера — это практичное и взвешенное решение.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен в форм-факторе SO-DIMM и использует современное поколение памяти DDR5. Это означает, что планка предназначена исключительно для ноутбуков и компактных настольных систем, оснащённых соответствующими слотами, и физически несовместима со стандартными DIMM-разъёмами полноразмерных материнских плат. DDR5 обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением DDR4, однако требует совместимой платформы на базе процессоров Intel Core 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 6000 серии и выше для мобильных решений.

Объём, частота и реальная производительность

Объём в 32 ГБ на одной планке — это значительный ресурс, который позволяет системе кэшировать огромные массивы данных, сокращая обращение к медленному накопителю. Частота 5600 МГц является сбалансированной для стандарта DDR5, обеспечивая высокую скорость передачи данных и отзывчивость системы в ресурсоёмких приложениях. В играх и большинстве рабочих задач прирост от такой частоты по сравнению с базовыми скоростями будет заметен, особенно в связке с мощным процессором, однако максимальный потенциал DDR5 раскрывается при использовании двухканального режима с парным комплектом.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Латентность памяти, определяемая таймингами, для данной модели составляет CL46, что является типичным значением для DDR5 на частоте 5600 МГц на начальном этапе развития стандарта. Сочетание высокой частоты и сравнительно высоких таймингов обеспечивает хорошую общую пропускную способность. Модуль, скорее всего, работает на стандартном для DDR5 напряжении 1.1В и поддерживает автоматический разгон по профилю XMP 3.0, что позволяет системе сразу загрузиться на заявленной частоте 5600 МГц без необходимости ручных настроек в BIOS ноутбука.

Совместимость с платформой

Ключевое условие для использования этой памяти — наличие в ноутбуке или компактном ПК слотов SO-DIMM, поддерживающих именно стандарт DDR5. Перед покупкой необходимо уточнить спецификации вашего устройства: как правило, совместимы ноутбуки на процессорах Intel Core 12-го (Alder Lake) и 13-го (Raptor Lake) поколений, а также на мобильных чипах AMD Ryzen серии 6000 (Rembrandt) и 7000 (Phoenix). Важно помнить, что в ноутбуках частота памяти может быть ограничена прошивкой BIOS, и не все модели поддерживают активацию профиля XMP.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль памяти, как и большинство SO-DIMM решений для ноутбуков, не оснащён отдельными радиаторами. Это связано с ограничениями по пространству внутри корпуса ноутбука и общим тепловым пакетом, а также с тем, что на таких частотах и в компактных системах тепловыделение обычно контролируется штатной системой вентиляции. Отсутствие радиатора делает планку максимально компактной и гарантирует совместимость с любым корпусом ноутбука без риска конфликта с другими компонентами.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продаётся поштучно, что даёт гибкость для первоначального апгрейда или сборки системы. Однако для раскрытия полной производительности современных процессоров крайне рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Для его активации потребуется установить две идентичные планки в соответствующие слоты. Если вы планируете в будущем увеличить объём до 64 ГБ, оптимальным решением будет сразу приобрести вторую такую же планку, чтобы обеспечить идеальную совместимость и стабильную работу в двухканале.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это строгая привязка к форм-фактору SO-DIMM и поколению DDR5: модуль ни физически, ни электрически не подойдёт для систем с DDR4 или для настольных ПК. Перед покупкой обязательно проверьте спецификации вашего ноутбука на официальном сайте производителя. Учитывайте, что работа в одноканальном режиме с одной планкой ограничивает пропускную способность памяти, что может сдерживать производительность встроенной графики Ryzen или Intel Iris Xe, а также в некоторых играх и приложениях. Данный модуль оптимален для пользователей ноутбуков, которым в первую очередь важен большой объём памяти для профессиональных задач, а не максимальная частота в двухканале. Для игровых ноутбуков, где важен каждый кадр, часто стоит рассмотреть комплект из двух планок меньшего объёма, но с активацией двухканального режима.