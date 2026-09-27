Описание товара Оперативная память Foxline, DDR4, 4GB (1x4 GB), 3200 MHz, CL22, SO-DIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти идеально подходит для базового апгрейда ноутбука, неттопа или компактного офисного ПК. Он рассчитан на пользователей, которым нужно улучшить отзывчивость системы при работе с офисным пакетом, веб-браузером с множеством вкладок или нетребовательными к графике приложениями. В то же время, учитывая скромный объём в 4 ГБ, эту планку стоит рассматривать как часть расширения уже имеющейся памяти, а не как основу для сборки нового компьютера для игр или профессиональных задач.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что означает совместимость с большинством современных ноутбуков и компактных систем, выпущенных за последние несколько лет. Важно помнить, что DDR4 физически и электрически несовместима со старыми слотами DDR3 или новыми DDR5. Конструктивно это форм-фактор SO-DIMM, созданный специально для устройств с ограниченным внутренним пространством, поэтому установить такую планку в стандартный настольный компьютер с разъёмами DIMM не получится.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 4 ГБ, что является минимальным комфортным уровнем для работы современной операционной системы и нескольких лёгких программ одновременно. Частота 3200 МГц обеспечивает хорошую пропускную способность, которая положительно скажется на скорости загрузки приложений и общей плавности интерфейса. Однако для ресурсоёмких задач, таких как монтаж видео, работа с большими базами данных или современные игры, одного такого модуля и этого объёма будет категорически недостаточно.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL22, что является типичным значением для модулей DDR4 стандартной серии. Такая латентность в паре с частотой 3200 МГц обеспечивает стабильную работу без претензий на высокий разгонный потенциал. Модуль, как правило, работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В. В ноутбучных системах поддержка профилей автоматического разгона вроде XMP встречается редко, поэтому память, скорее всего, будет работать на частоте, которую официально поддерживает процессор и материнская плата ноутбука, возможно, ниже заявленных 3200 МГц.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с ноутбуками и компактными ПК, в материнских платах которых есть слоты SO-DIMM для стандарта DDR4. Перед покупкой критически важно проверить спецификации вашего устройства: поддерживает ли процессор и чипсет такую высокую для ноутбуков частоту, как 3200 МГц. Часто ноутбуки работают с памятью на максимальной частоте, разрешённой процессором, например, 2666 или 2933 МГц, и модуль автоматически подстроится под эти условия.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль выполнен в классическом для SO-DIMM компактном форм-факторе без дополнительных радиаторов охлаждения. Это стандартное решение для ноутбучной памяти, где высокие тепловыделение и необходимость в активном охлаждении редки из-за ограниченных частот и напряжений. Отсутствие радиатора минимизирует риск конфликтов с элементами конструкции внутри тесного корпуса ноутбука, что гарантирует лёгкость установки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 4 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность встроенной графики и общую отзывчивость системы, потребуется установить вторую идентичную планку в парный слот. Рекомендуется покупать и устанавливать память парами одинаковых модулей. Если вы планируете расширять объём, лучше сразу приобрести комплект из двух планок или докупить точно такую же модель.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение – это объём в 4 ГБ, которого сегодня хватает лишь для самых простых задач. Перед покупкой убедитесь, что в вашем ноутбуке есть свободный слот для расширения, а текущая конфигурация памяти позволяет установить модуль (некоторые модели имеют память, распаянную на плате). Учитывайте, что реальная рабочая частота будет определяться платформой. Этот модуль – разумный выбор для недорогого апгрейда старого ноутбука, но для новой сборки или серьёзной работы лучше сразу рассматривать комплекты от 8 ГБ (2x4 ГБ) или 16 ГБ с более низкими таймингами.