Оперативная память ExeGate Value, DDR5, 8GB (1x8GB), 5200 MHz, CL42
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Характеристики
Описание товара Оперативная память ExeGate Value, DDR5, 8GB (1x8GB), 5200 MHz, CL42
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти является доступным решением для первого шага в мир современных платформ, поддерживающих стандарт DDR5. Он оптимально подойдет для сборки или апгрейда базовых настольных систем, домашних мультимедийных ПК и рабочих мест, где приоритетом является надежная работа и достаточный объем для повседневных задач. Для игр, профессионального монтажа видео или сложных вычислений одного модуля и такой частоты может оказаться недостаточно, но он отлично справится с офисными приложениями, веб-серфингом с множеством вкладок и нетребовательными проектами.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к актуальному поколению оперативной памяти DDR5, которое пришло на смену DDR4 и принесло ряд улучшений, включая более высокую базовую пропускную способность и новую архитектуру. Это означает, что он совместим только с материнскими платами, имеющими слоты именно под DDR5, и не подойдет для старых систем на базе DDR4. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение для классических настольных компьютеров, в то время как для ноутбуков и компактных ПК требуются модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль имеет объем 8 ГБ, который является стандартным стартовым значением для современных систем. Частота 5200 МГц относится к базовым скоростям для стандарта DDR5 и обеспечивает хороший прирост пропускной способности по сравнению с распространенными частотами DDR4. В реальных сценариях это выливается в более плавную работу в многозадачной среде и сокращение времени подгрузки данных в требовательных к памяти приложениях, однако для максимального раскрытия потенциала DDR5 в играх часто требуются более высокие частоты и двухканальный режим.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги данной памяти обозначены как CL42, что является типичным значением для бюджетных модулей DDR5 на стартовых частотах. Такая латентность (задержка) несколько выше, чем у топовых комплектов, и в паре с частотой 5200 МГц дает сбалансированную производительность для своего класса. Модуль работает на стандартном для DDR5 напряжении и, как правило, поддерживает профиль XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить заявленные частоту и тайминги в BIOS материнской платы Intel или AMD без необходимости ручного разгона, гарантируя стабильность.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с новейшими платформами Intel (LGA 1700 для процессоров 12-го, 13-го и 14-го поколений Core) и AMD (AM5 для процессоров Ryzen 7000 серии), но только при использовании материнских плат с соответствующими слотами DDR5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно этот тип памяти. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя платы и обновить BIOS до актуальной версии для обеспечения наилучшей совместимости и стабильности работы на заявленной частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль серии Value выполнен в классическом лаконичном дизайне без массивных радиаторов, что соответствует его позиционированию как доступного и надежного решения. Такая конструкция минимизирует возможные конфликты с установкой крупных процессорных кулеров в компактных корпусах. Отсутствие активного охлаждения и подсветки делает эту память практичным выбором для сборок, где на первом месте стоит функциональность и ценовая эффективность, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров и материнских плат настоятельно рекомендуется использовать память парами для активации двухканального режима работы, который практически удваивает эффективную пропускную способность. Поэтому для новой сборки стоит рассмотреть покупку двух идентичных модулей сразу. В дальнейшем объем можно расширить, добавив еще один или несколько модулей, но для максимальной стабильности лучше использовать планки с одинаковыми характеристиками.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это физическая и электрическая несовместимость с платами, рассчитанными на DDR4, поэтому проверка типа слотов на материнской плате обязательна. Высота модуля без радиаторов совместима с большинством систем охлаждения. При покупке одного модуля вы сознательно отказываетесь от преимуществ двухканального режима, что может стать узким местом в производительных задачах. Этот модуль - отличный выбор для создания недорогой системы на базе DDR5 или для поэтапного апгрейда с последующей покупкой второй идентичной планки. Если же ваша цель - игровой ПК или рабочая станция, лучше сразу рассмотреть комплект из двух модулей с более высокой частотой.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти является доступным решением для первого шага в мир современных платформ, поддерживающих стандарт DDR5. Он оптимально подойдет для сборки или апгрейда базовых настольных систем, домашних мультимедийных ПК и рабочих мест, где приоритетом является надежная работа и достаточный объем для повседневных задач. Для игр, профессионального монтажа видео или сложных вычислений одного модуля и такой частоты может оказаться недостаточно, но он отлично справится с офисными приложениями, веб-серфингом с множеством вкладок и нетребовательными проектами.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к актуальному поколению оперативной памяти DDR5, которое пришло на смену DDR4 и принесло ряд улучшений, включая более высокую базовую пропускную способность и новую архитектуру. Это означает, что он совместим только с материнскими платами, имеющими слоты именно под DDR5, и не подойдет для старых систем на базе DDR4. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение для классических настольных компьютеров, в то время как для ноутбуков и компактных ПК требуются модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль имеет объем 8 ГБ, который является стандартным стартовым значением для современных систем. Частота 5200 МГц относится к базовым скоростям для стандарта DDR5 и обеспечивает хороший прирост пропускной способности по сравнению с распространенными частотами DDR4. В реальных сценариях это выливается в более плавную работу в многозадачной среде и сокращение времени подгрузки данных в требовательных к памяти приложениях, однако для максимального раскрытия потенциала DDR5 в играх часто требуются более высокие частоты и двухканальный режим.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги данной памяти обозначены как CL42, что является типичным значением для бюджетных модулей DDR5 на стартовых частотах. Такая латентность (задержка) несколько выше, чем у топовых комплектов, и в паре с частотой 5200 МГц дает сбалансированную производительность для своего класса. Модуль работает на стандартном для DDR5 напряжении и, как правило, поддерживает профиль XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить заявленные частоту и тайминги в BIOS материнской платы Intel или AMD без необходимости ручного разгона, гарантируя стабильность.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с новейшими платформами Intel (LGA 1700 для процессоров 12-го, 13-го и 14-го поколений Core) и AMD (AM5 для процессоров Ryzen 7000 серии), но только при использовании материнских плат с соответствующими слотами DDR5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно этот тип памяти. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя платы и обновить BIOS до актуальной версии для обеспечения наилучшей совместимости и стабильности работы на заявленной частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль серии Value выполнен в классическом лаконичном дизайне без массивных радиаторов, что соответствует его позиционированию как доступного и надежного решения. Такая конструкция минимизирует возможные конфликты с установкой крупных процессорных кулеров в компактных корпусах. Отсутствие активного охлаждения и подсветки делает эту память практичным выбором для сборок, где на первом месте стоит функциональность и ценовая эффективность, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров и материнских плат настоятельно рекомендуется использовать память парами для активации двухканального режима работы, который практически удваивает эффективную пропускную способность. Поэтому для новой сборки стоит рассмотреть покупку двух идентичных модулей сразу. В дальнейшем объем можно расширить, добавив еще один или несколько модулей, но для максимальной стабильности лучше использовать планки с одинаковыми характеристиками.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это физическая и электрическая несовместимость с платами, рассчитанными на DDR4, поэтому проверка типа слотов на материнской плате обязательна. Высота модуля без радиаторов совместима с большинством систем охлаждения. При покупке одного модуля вы сознательно отказываетесь от преимуществ двухканального режима, что может стать узким местом в производительных задачах. Этот модуль - отличный выбор для создания недорогой системы на базе DDR5 или для поэтапного апгрейда с последующей покупкой второй идентичной планки. Если же ваша цель - игровой ПК или рабочая станция, лучше сразу рассмотреть комплект из двух модулей с более высокой частотой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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