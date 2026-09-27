Описание товара Оперативная память ExeGate Value, DDR5, 16GB (1x16GB), 5600 MHz, CL46, без радиатора

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти является отличным базовым выбором для сборки новой системы на современной платформе с поддержкой DDR5 или для недорогого апгрейда уже существующей. Он идеально подходит для создания офисного компьютера, домашнего мультимедийного центра или нетребовательного игрового ПК начального уровня. С объёмом в 16 ГБ вы легко справитесь с повседневной многозадачностью, работой в тяжёлых приложениях и большинством современных игр, однако для профессионального монтажа видео, 3D-рендеринга или одновременного запуска множества ресурсоёмких программ стоит рассмотреть комплекты большей ёмкости.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR5 в форм-факторе DIMM для настольных компьютеров. Поколение DDR5 приходит на смену DDR4, предлагая более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность за счёт пониженного рабочего напряжения. Важно помнить, что модули DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами и платформами, предназначенными для DDR4 или более старых поколений, поэтому данный модуль можно установить только в материнскую плату со специально предназначенными для него разъёмами.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является оптимальным стартом для большинства современных систем. Частота работы 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что положительно сказывается на общей отзывчивости Windows, скорости загрузки приложений и минимальном количестве подтормаживаний в играх. Для базовых задач этой частоты более чем достаточно, а переход с типичных для DDR4 скоростей будет заметен в виде прироста производительности в сценариях, чувствительных к скорости памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки модуля обозначены как CL46, что является типичным значением для бюджетных комплектов DDR5 на стартовых частотах. Более высокие тайминги по сравнению с DDR4 частично компенсируются архитектурными улучшениями нового поколения. Модуль работает при стандартном для DDR5 напряжении. Для выхода на заявленную частоту 5600 МГц необходимо активировать предустановленный профиль XMP (для Intel) или EXPO (для AMD) в BIOS материнской платы, так как по умолчанию память будет работать на более низкой, базовой частоте.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с современными платформами Intel (сокеты LGA1700 для 12-го, 13-го и новее поколений Core) и AMD (сокеты AM5 для процессоров Ryzen 7000 серии и новее). Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет разъёмы DIMM для DDR5 и поддерживает частоту не ниже 5600 МГц в спецификациях. Также рекомендуется проверить список совместимости (QVL) на сайте производителя материнской платы и обновить BIOS до последней версии для максимальной стабильности.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти выполнена в варианте без радиатора (Value серия), что делает её очень компактной и недорогой. Отсутствие массивного радиатора не является проблемой для работы на штатных частотах, так как стандартное напряжение DDR5 достаточно низкое, а перегрев маловероятен при нормальной циркуляции воздуха внутри корпуса. Низкий профиль планки гарантирует отсутствие конфликтов с любыми, даже самыми крупными, процессорными кулерами, что особенно важно для компактных сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде одного модуля объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который существенно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в правильный слот на материнской плате, обычно обозначенный одним цветом с первым. Мы не рекомендуем смешивать этот модуль с другими моделями, особенно с разными таймингами или частотой, во избежание нестабильности работы.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с использованием одиночного модуля, что означает работу в одноканальном режиме и меньшую производительность по сравнению с двухканальной конфигурацией. Если ваша цель - сбалансированная система, сразу планируйте покупку пары. Также помните, что достижение частоты 5600 МГц не гарантировано на всех материнских платах, особенно бюджетного сегмента. Этот модуль оптимален для пользователей, собирающих недорогой ПК на DDR5, ценящих компактность и не нуждающихся в подсветке или экстремальном разгоне. Для игровых систем предпочтительнее сразу взять двухканальный комплект.