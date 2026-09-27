Описание товара Оперативная память ExeGate, DDR4, 8GB (1x8 GB), 3200 MHz, CL19, DIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти станет отличным и экономичным решением для базового апгрейда или сборки неигрового ПК. Он оптимально подходит для повседневных задач: работы в офисных приложениях, учёбы, просмотра контента в высоком разрешении и использования браузера с большим количеством вкладок. Для современных требовательных игр или профессионального монтажа видео лучше рассматривать комплекты из двух модулей и больший объём, но для домашнего или офисного компьютера одной такой планки на 8 ГБ часто бывает достаточно для комфортной работы системы.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль формата DDR4, который на сегодня является стандартом для большинства современных настольных компьютеров и актуальных платформ. Это означает улучшенную энергоэффективность и более высокие частоты по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM чётко указывает на предназначение для классических системных плат настольных ПК; для ноутбуков или компактных NUC потребуются модули меньшего размера SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим стартовым значением для Windows 10 или 11. Заявленная частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы и скорости загрузки приложений. В играх и профессиональных задачах один модуль будет работать в одноканальном режиме, что ограничивает потенциальный прирост от высокой частоты, но для повседневного использования разница с более медленной памятью будет ощутима.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Латентность памяти определяется таймингами, и значение CL19 для частоты 3200 МГц является стандартным для бюджетных модулей, обеспечивая хороший баланс между скоростью и ценой. Рабочее напряжение, характерное для DDR4, составляет 1.2 В. Данная планка поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически получить заявленную частоту 3200 МГц в BIOS совместимой материнской платы без сложных ручных настроек, что критически важно для начинающих пользователей.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с платформами Intel Core 8-го поколения и новее, а также с процессорами AMD Ryzen 2000 серии и новее, использующими сокеты AM4 и AM5 (с оговорками). Важно помнить, что для работы на частоте 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel B560/Z590/Z690 или AMD B450/B550/X570), и соответствующая настройка XMP в BIOS. На платах с чипсетами начального уровня память может работать на стандартной для процессора частоте, например, 2666 МГц для Intel.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель не оснащена отдельным радиатором, что является нормой для модулей с умеренным энергопотреблением и частотой. Это делает планку очень компактной и гарантирует отсутствие конфликтов с установкой даже самых крупных процессорных кулеров башенного типа. Внешний вид простой и лаконичный, подсветка отсутствует, что делает модуль идеальным выбором для неигровых сборок, где важна функциональность и цена.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продаётся в виде одной планки объёмом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров и материнских плат крайне рекомендуется использовать память в двухканальном режиме, что вдвое увеличивает пропускную способность. Поэтому для игровых и рабочих систем лучше сразу приобретать комплект из двух идентичных модулей. Данную планку можно докупить позже для расширения до 16 ГБ, но для гарантированной стабильности лучше искать точно такую же модель.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это одноканальный режим работы при использовании одного модуля, что снижает производительность в играх и ресурсоёмких приложениях. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободный слот DIMM и поддерживает частоту 3200 МГц через XMP. При сборке нового ПК с нуля для баланса производительности предпочтительнее сразу взять комплект 2x8 ГБ. Этот модуль — удачный выбор для бюджетного апгрейда старого компьютера или сборки офисной системы, где важны надёжность и стоимость, а не максимальный FPS в играх.