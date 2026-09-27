Описание товара Оперативная память Exegate, DDR4, 16GB (1x16 GB), 3200 MHz, CL19, DIMM, OEM

Для кого и под какие задачи

Эта планка оперативной памяти – оптимальное решение для недорогого апгрейда или сборки базового домашнего или офисного компьютера. Она подойдёт пользователям, которым требуется увеличить объём памяти для комфортной многозадачности: работы с множеством вкладок в браузере, офисными приложениями, нетребовательными играми и не слишком сложными проектами. В то же время, она не является выбором для энтузиастов разгона или сборки высокопроизводительных игровых систем, где критичны высокая частота и низкие тайминги.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль стандарта DDR4, который является актуальным для большинства современных настольных ПК на платформах Intel и AMD. Это означает, что память несовместима со старыми слотами DDR3 или новыми DDR5, поэтому проверка поколения материнской платы обязательна. Форм-фактор DIMM чётко указывает на предназначение для классических настольных компьютеров, а не для ноутбуков, где используются компактные SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объём 16 ГБ, что является отличным универсальным вариантом для современных задач. Частота 3200 МГц – это распространённый и сбалансированный стандарт для DDR4, обеспечивающий хорошую пропускную способность. Такой скорости достаточно для заметного повышения отзывчивости системы в играх и приложениях по сравнению с базовыми частотами 2133 или 2400 МГц, особенно в паре с современными процессорами, чья производительность сильно зависит от скорости оперативной памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL19, что является типичным значением для модулей частотой 3200 МГц в бюджетном и среднем сегменте. Более высокое значение латентности по сравнению с более дорогими комплектами CL16 означает немного более медленный отклик, но в повседневных задачах эта разница для большинства пользователей малозаметна. Модуль, судя по обозначению OEM, скорее всего, не имеет предустановленных профилей автоматического разгона XMP/EXPO, поэтому для работы на заявленной частоте 3200 МГц может потребоваться её ручная активация в BIOS материнской платы.

Совместимость с платформой

Эта память DDR4 совместима с широким спектром материнских плат на чипсетах Intel (серии 100-700 для соответствующих поколений процессоров) и AMD (платформы AM4 и, с оговорками, некоторые TR4/sWRX8). Важно помнить, что для стабильной работы на частоте 3200 МГц необходима материнская плата, официально поддерживающая такие скорости, и, желательно, свежая версия BIOS. Также стоит учитывать, что использование одного модуля означает работу в одноканальном режиме, что ограничивает потенциальную производительность по сравнению с двухканальной конфигурацией.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль представлен в OEM-исполнении, что означает отсутствие декоративных радиаторов охлаждения. Это стандартное решение для модулей памяти, не предназначенных для агрессивного разгона. Отсутствие массивного радиатора является преимуществом с точки зрения совместимости, так как планка гарантированно не столкнётся с крупными процессорными кулерами при установке. Внешний вид минималистичный и практичный, что подходит для сборок, где видимость компонентов не является приоритетом.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для достижения максимальной производительности на большинстве потребительских платформ рекомендуется использовать память парами для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность. Поэтому, если ваша материнская плата имеет четыре слота, оптимальным решением будет покупка второго идентичного модуля для установки в правильные слоты (обычно с чередованием цвета). Докупать эту планку к уже установленному модулю другой модели не рекомендуется из-за риска нестабильной работы.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это работа в одноканальном режиме при использовании одного модуля, что снижает потенциальную производительность системы, особенно в играх и ресурсоёмких приложениях. Также важно понимать, что без предустановленного профиля XMP для достижения частоты 3200 МГц может потребоваться ручная настройка в BIOS, что не всегда удобно для начинающих пользователей. Этот модуль стоит рассматривать как бюджетный способ получить большой объём памяти для базовых задач или как основу для последующей сборки двухканального комплекта из двух одинаковых планок, если ваша материнская плата и бюджет позволяют это сделать сразу.