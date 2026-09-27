Модуль памяти ExeGate Value DIMM DDR4 32GB
2666MHz
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Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Тайминги
19-19-19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740204
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х4х1
Вес, г.
17
Описание товара Модуль памяти ExeGate Value DIMM DDR4 32GB
2666MHz
Оперативная память ExeGate формата DIMM с объёмом 32 Гб создаёт простор для многозадачности и ресурсоёмких приложений. Благодаря типу DDR4 и частоте 2666 МГц ваш компьютер получает хорошую скорость отклика и стабильную производительность. Пропускная способность 21300 МБайт/с позволяет быстро обмениваться данными, а сниженное напряжение питания 1.2 В делает модуль экономичным. Параметр CAS Latency (CL) 19 обеспечивает сбалансированную работу для рабочих станций и домашних ПК, которым важно сочетание высокой ёмкости и надёжности.
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Бренд
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Оперативная память ExeGate формата DIMM с объёмом 32 Гб создаёт простор для многозадачности и ресурсоёмких приложений. Благодаря типу DDR4 и частоте 2666 МГц ваш компьютер получает хорошую скорость отклика и стабильную производительность. Пропускная способность 21300 МБайт/с позволяет быстро обмениваться данными, а сниженное напряжение питания 1.2 В делает модуль экономичным. Параметр CAS Latency (CL) 19 обеспечивает сбалансированную работу для рабочих станций и домашних ПК, которым важно сочетание высокой ёмкости и надёжности.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
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Модуль памяти ExeGate Value DIMM DDR4 32GB
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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2666MHz