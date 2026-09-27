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Модуль памяти ExeGate Value DIMM DDR4 32GB <PC4-21300> 2666MHz купить с доставкой в Москве
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Модуль памяти ExeGate Value DIMM DDR4 32GB 2666MHz

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Модуль памяти ExeGate Value DIMM DDR4 32GB &lt;PC4-21300&gt; 2666MHz
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Тайминги
19-19-19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740204
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х4х1
Вес, г.
17

Описание товара Модуль памяти ExeGate Value DIMM DDR4 32GB 2666MHz

Оперативная память ExeGate формата DIMM с объёмом 32 Гб создаёт простор для многозадачности и ресурсоёмких приложений. Благодаря типу DDR4 и частоте 2666 МГц ваш компьютер получает хорошую скорость отклика и стабильную производительность. Пропускная способность 21300 МБайт/с позволяет быстро обмениваться данными, а сниженное напряжение питания 1.2 В делает модуль экономичным. Параметр CAS Latency (CL) 19 обеспечивает сбалансированную работу для рабочих станций и домашних ПК, которым важно сочетание высокой ёмкости и надёжности.

Отзывы о товаре Модуль памяти ExeGate Value DIMM DDR4 32GB 2666MHz




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Описание
Оперативная память ExeGate формата DIMM с объёмом 32 Гб создаёт простор для многозадачности и ресурсоёмких приложений. Благодаря типу DDR4 и частоте 2666 МГц ваш компьютер получает хорошую скорость отклика и стабильную производительность. Пропускная способность 21300 МБайт/с позволяет быстро обмениваться данными, а сниженное напряжение питания 1.2 В делает модуль экономичным. Параметр CAS Latency (CL) 19 обеспечивает сбалансированную работу для рабочих станций и домашних ПК, которым важно сочетание высокой ёмкости и надёжности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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