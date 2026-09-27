Оперативная память Digma, DDR5, 8GB (1x8GB), 4800MHz, CL40, DIMM
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Digma, DDR5, 8GB (1x8GB), 4800MHz, CL40, DIMM
Для кого и под какие задачи
Этот одиночный модуль оперативной памяти DDR5 на 8 ГБ подходит пользователям, которые собирают или обновляют настольный ПК начального или среднего уровня. Он станет хорошим базовым выбором для офисной работы, учёбы, веб-сёрфинга с множеством вкладок и нетребовательных игр. Однако для сборки игрового компьютера с высокими FPS или рабочей станции для монтажа видео и 3D-рендеринга одного модуля будет недостаточно как по объёму, так и по производительности в одноканальном режиме.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами память стандарта DDR5, новейшего поколения на момент написания текста. Она предлагает повышенную пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с DDR4, но физически не совместима со слотами предыдущих поколений. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение модуля исключительно для настольных компьютеров, в ноутбуки или мини-ПК с SO-DIMM слотами он не подойдёт.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что для современных задач является базовым уровнем. Частота работы в 4800 МГц — это стандартная для DDR5 скорость JEDEC, обеспечивающая хороший запас пропускной способности для повседневных приложений. В играх и тяжёлых программах реальный прирост от этой частоты по сравнению с более медленными модулями будет заметен, особенно если использовать два таких модуля в двухканальном режиме, который удваивает скорость обмена данными.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL40, что является типичным значением для DDR5 на частоте 4800 МГц. Несколько повышенная латентность по сравнению с DDR4 компенсируется архитектурными улучшениями нового стандарта. Модуль работает на стандартном для DDR5 напряжении, а поддержка профиля Intel XMP 3.0 позволяет автоматически выйти на заявленные частоту и тайминги одним кликом в BIOS материнской платы, не занимаясь ручным оверклокингом.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами Intel (Alder Lake, Raptor Lake и новее) и AMD (AM5, серия Ryzen 7000 и новее), поддерживающими стандарт DDR5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5 DIMM, так как физически они несовместимы с DDR4. Для стабильной работы на заявленной частоте 4800 МГц рекомендуется свежая версия BIOS/UEFI материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель не оснащена дополнительными радиаторами охлаждения, что делает планку очень компактной по высоте. Это исключает возможные конфликты с крупными башенными кулерами для процессора, но означает, что модуль рассчитан на работу на стандартных частотах без экстремального разгона. Отсутствие подсветки делает его практичным выбором для лаконичных рабочих сборок, где внешний вид не является приоритетом.
Комплектность, режимы работы и расширение
Модуль продаётся в виде одной планки объёмом 8 ГБ. Для полного раскрытия потенциала современной платформы настоятельно рекомендуется приобрести два одинаковых модуля и установить их в правильные слоты материнской платы (обычно с маркировкой A2 и B2) для активации двухканального режима, который значительно повышает быстродействие. Докупать в будуще модуль для расширения до 16 ГБ стоит строго идентичный по характеристикам, чтобы избежать проблем совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение — это одиночный модуль, работающий в одноканальном режиме, что снижает общую производительность системы. Перед покупкой обязательно проверьте, поддерживает ли ваша материнская плата и процессор стандарт DDR5 и частоту 4800 МГц. Этот модуль оптимален для создания недорогой базовой системы или для планового перехода на платформу DDR5 с последующим докупом второй планки. Если же вам нужен высокий FPS в играх или работа с тяжёлыми проектами, лучше сразу рассмотреть комплект из двух модулей с общим объёмом 16 ГБ или более.
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Для кого и под какие задачи
Этот одиночный модуль оперативной памяти DDR5 на 8 ГБ подходит пользователям, которые собирают или обновляют настольный ПК начального или среднего уровня. Он станет хорошим базовым выбором для офисной работы, учёбы, веб-сёрфинга с множеством вкладок и нетребовательных игр. Однако для сборки игрового компьютера с высокими FPS или рабочей станции для монтажа видео и 3D-рендеринга одного модуля будет недостаточно как по объёму, так и по производительности в одноканальном режиме.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами память стандарта DDR5, новейшего поколения на момент написания текста. Она предлагает повышенную пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с DDR4, но физически не совместима со слотами предыдущих поколений. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение модуля исключительно для настольных компьютеров, в ноутбуки или мини-ПК с SO-DIMM слотами он не подойдёт.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что для современных задач является базовым уровнем. Частота работы в 4800 МГц — это стандартная для DDR5 скорость JEDEC, обеспечивающая хороший запас пропускной способности для повседневных приложений. В играх и тяжёлых программах реальный прирост от этой частоты по сравнению с более медленными модулями будет заметен, особенно если использовать два таких модуля в двухканальном режиме, который удваивает скорость обмена данными.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL40, что является типичным значением для DDR5 на частоте 4800 МГц. Несколько повышенная латентность по сравнению с DDR4 компенсируется архитектурными улучшениями нового стандарта. Модуль работает на стандартном для DDR5 напряжении, а поддержка профиля Intel XMP 3.0 позволяет автоматически выйти на заявленные частоту и тайминги одним кликом в BIOS материнской платы, не занимаясь ручным оверклокингом.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами Intel (Alder Lake, Raptor Lake и новее) и AMD (AM5, серия Ryzen 7000 и новее), поддерживающими стандарт DDR5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5 DIMM, так как физически они несовместимы с DDR4. Для стабильной работы на заявленной частоте 4800 МГц рекомендуется свежая версия BIOS/UEFI материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель не оснащена дополнительными радиаторами охлаждения, что делает планку очень компактной по высоте. Это исключает возможные конфликты с крупными башенными кулерами для процессора, но означает, что модуль рассчитан на работу на стандартных частотах без экстремального разгона. Отсутствие подсветки делает его практичным выбором для лаконичных рабочих сборок, где внешний вид не является приоритетом.
Комплектность, режимы работы и расширение
Модуль продаётся в виде одной планки объёмом 8 ГБ. Для полного раскрытия потенциала современной платформы настоятельно рекомендуется приобрести два одинаковых модуля и установить их в правильные слоты материнской платы (обычно с маркировкой A2 и B2) для активации двухканального режима, который значительно повышает быстродействие. Докупать в будуще модуль для расширения до 16 ГБ стоит строго идентичный по характеристикам, чтобы избежать проблем совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение — это одиночный модуль, работающий в одноканальном режиме, что снижает общую производительность системы. Перед покупкой обязательно проверьте, поддерживает ли ваша материнская плата и процессор стандарт DDR5 и частоту 4800 МГц. Этот модуль оптимален для создания недорогой базовой системы или для планового перехода на платформу DDR5 с последующим докупом второй планки. Если же вам нужен высокий FPS в играх или работа с тяжёлыми проектами, лучше сразу рассмотреть комплект из двух модулей с общим объёмом 16 ГБ или более.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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