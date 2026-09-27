Оперативная память Digma, DDR5, 32GB (1x32GB), 4800MHz, CL40, DIMM
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Digma, DDR5, 32GB (1x32GB), 4800MHz, CL40, DIMM
Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти идеально подходит для пользователей, планирующих бюджетный апгрейд или сборку современной системы на базе платформы DDR5, но не требующей экстремальной скорости. Он станет отличным решением для офисного ПК, домашнего мультимедийного центра или рабочей машины, где важен в первую очередь большой объём для комфортной многозадачности с множеством приложений и вкладок браузера. В то же время, для современных игр и профессиональных задач, критичных к скорости передачи данных, стоит рассмотреть комплекты с более высокой частотой и двухканальным режимом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это оперативная память стандарта DDR5, что означает совместимость исключительно с новейшими материнскими платами, оснащёнными соответствующими слотами. Поколение DDR5 приносит повышенную пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с DDR4, но требует полностью новой платформы. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что модуль предназначен для настольных персональных компьютеров и не подойдёт для ноутбуков, где используются компактные планки SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает внушительный объём в 32 ГБ на одной планке, что позволяет с большим запасом работать с ресурсоёмкими приложениями и тяжёлыми проектами. Частота работы составляет 4800 МГц, что является базовой для стандарта JEDEC DDR5 и обеспечивает стабильную и надёжную работу. Такой частоты достаточно для повседневных задач, однако в сценариях, где важна максимальная скорость отклика, например, в некоторых играх или программах для обработки видео, более высокочастотные комплекты покажут более ощутимый прирост производительности.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL40, что указывает на относительно высокую латентность, характерную для первых поколений DDR5 на базовых частотах. В связке с частотой 4800 МГц это обеспечивает стабильную работу без тонкой настройки. Модуль, скорее всего, работает на стандартном для DDR5 напряжении и использует заводские настройки JEDEC, что означает простую установку и работу "из коробки". Для автоматического разгона до более высоких частот поддержка профилей XMP или EXPO, вероятно, не предусмотрена, что делает эту планку простым и предсказуемым решением.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами Intel (процессоры 12-го поколения Alder Lake и новее) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии и новее), использующими память DDR5. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как физически они несовместимы с DDR4. Поскольку это одиночная планка, для активации двухканального режима, дающего значительный прирост производительности, потребуется приобрести второй идентичный модуль.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Судя по описанию, данная модель, вероятно, не оснащена массивными радиаторами охлаждения, что характерно для модулей, работающих на базовых частотах и напряжении. Это делает планку компактной и позволяет без проблем устанавливать её в системные блоки даже с крупными процессорными кулерами, не опасаясь конфликта по высоте. Подсветка RGB или иные декоративные элементы отсутствуют, что делает модуль практичным и не отвлекающим решением для строгих рабочих сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде одной планки объёмом 32 ГБ. Такой формат даёт гибкость для будущего расширения, но важно помнить, что работа в одноканальном режиме существенно ограничивает пропускную способность памяти по сравнению с двухканальной конфигурацией. Для получения максимальной отдачи от платформы DDR5 рекомендуется сразу устанавливать два модуля в правильные слоты материнской платы, как указано в её руководстве, чтобы активировать двухканальный режим.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это работа в одноканальном режиме при использовании одного модуля, что снижает общую производительность системы. Перед покупкой необходимо точно убедиться в поддержке DDR5 вашей материнской платой и процессором. Этот модуль - оптимальный выбор для тех, кто в первую очередь нуждается в большом объёме памяти для работы и многозадачности на новой платформе, но не готов переплачивать за высокие частоты, низкие тайминги или RGB-подсветку. Для игровых систем или рабочих станций рекомендуется изначально рассматривать комплект из двух планок для двухканального режима.
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Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти идеально подходит для пользователей, планирующих бюджетный апгрейд или сборку современной системы на базе платформы DDR5, но не требующей экстремальной скорости. Он станет отличным решением для офисного ПК, домашнего мультимедийного центра или рабочей машины, где важен в первую очередь большой объём для комфортной многозадачности с множеством приложений и вкладок браузера. В то же время, для современных игр и профессиональных задач, критичных к скорости передачи данных, стоит рассмотреть комплекты с более высокой частотой и двухканальным режимом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это оперативная память стандарта DDR5, что означает совместимость исключительно с новейшими материнскими платами, оснащёнными соответствующими слотами. Поколение DDR5 приносит повышенную пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с DDR4, но требует полностью новой платформы. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что модуль предназначен для настольных персональных компьютеров и не подойдёт для ноутбуков, где используются компактные планки SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает внушительный объём в 32 ГБ на одной планке, что позволяет с большим запасом работать с ресурсоёмкими приложениями и тяжёлыми проектами. Частота работы составляет 4800 МГц, что является базовой для стандарта JEDEC DDR5 и обеспечивает стабильную и надёжную работу. Такой частоты достаточно для повседневных задач, однако в сценариях, где важна максимальная скорость отклика, например, в некоторых играх или программах для обработки видео, более высокочастотные комплекты покажут более ощутимый прирост производительности.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL40, что указывает на относительно высокую латентность, характерную для первых поколений DDR5 на базовых частотах. В связке с частотой 4800 МГц это обеспечивает стабильную работу без тонкой настройки. Модуль, скорее всего, работает на стандартном для DDR5 напряжении и использует заводские настройки JEDEC, что означает простую установку и работу "из коробки". Для автоматического разгона до более высоких частот поддержка профилей XMP или EXPO, вероятно, не предусмотрена, что делает эту планку простым и предсказуемым решением.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами Intel (процессоры 12-го поколения Alder Lake и новее) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии и новее), использующими память DDR5. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как физически они несовместимы с DDR4. Поскольку это одиночная планка, для активации двухканального режима, дающего значительный прирост производительности, потребуется приобрести второй идентичный модуль.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Судя по описанию, данная модель, вероятно, не оснащена массивными радиаторами охлаждения, что характерно для модулей, работающих на базовых частотах и напряжении. Это делает планку компактной и позволяет без проблем устанавливать её в системные блоки даже с крупными процессорными кулерами, не опасаясь конфликта по высоте. Подсветка RGB или иные декоративные элементы отсутствуют, что делает модуль практичным и не отвлекающим решением для строгих рабочих сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде одной планки объёмом 32 ГБ. Такой формат даёт гибкость для будущего расширения, но важно помнить, что работа в одноканальном режиме существенно ограничивает пропускную способность памяти по сравнению с двухканальной конфигурацией. Для получения максимальной отдачи от платформы DDR5 рекомендуется сразу устанавливать два модуля в правильные слоты материнской платы, как указано в её руководстве, чтобы активировать двухканальный режим.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это работа в одноканальном режиме при использовании одного модуля, что снижает общую производительность системы. Перед покупкой необходимо точно убедиться в поддержке DDR5 вашей материнской платой и процессором. Этот модуль - оптимальный выбор для тех, кто в первую очередь нуждается в большом объёме памяти для работы и многозадачности на новой платформе, но не готов переплачивать за высокие частоты, низкие тайминги или RGB-подсветку. Для игровых систем или рабочих станций рекомендуется изначально рассматривать комплект из двух планок для двухканального режима.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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