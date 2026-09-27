Описание товара Оперативная память Digma, DDR5, 16GB (1x16GB), 5200MHz, CL42, DIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти станет надежным фундаментом для новой сборки на платформе Intel или AMD, использующей стандарт DDR5. Он оптимально подходит для тех, кто переходит с DDR4 на новое поколение и хочет получить запас производительности для повседневной работы, учебы и современных игр на комфортных настройках. Если вы собираете не топовый игровой ПК и не рабочую станцию для профессионального видеомонтажа, а надежную универсальную систему, то этого объема и скорости будет достаточно для работы с офисными пакетами, браузером с множеством вкладок и нетребовательных творческих задач.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует стандарт DDR5 – последнее поколение оперативной памяти, которое приносит значительное увеличение пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4. Это означает несовместимость со старыми слотами, поэтому память подойдет только для современных материнских плат с поддержкой DDR5. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение для настольных компьютеров, в ноутбуки или мини-ПК такой модуль установить физически невозможно.

Объём, частота и реальная производительность

Объем одного модуля составляет 16 ГБ, что является отличным стартовым вариантом для большинства пользователей. Частота 5200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, делая систему более отзывчивой в многозадачных сценариях. В играх эта частота, особенно в паре с быстрым процессором, позволит раскрыть потенциал видеокарты, а при работе с большими документами и таблицами уменьшит вероятность подтормаживаний. Для апгрейда или сборки начального уровня это сбалансированный выбор между скоростью и стоимостью.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержка памяти, обозначаемая как CL42, является типичной для модулей DDR5 начального и среднего ценового сегмента на данной частоте. Вместе с рабочим напряжением она определяет общую латентность, которая в DDR5 выше, чем у DDR4, но это компенсируется возросшей пропускной способностью и архитектурными улучшениями. Для достижения заявленных характеристик 5200 МГц почти наверняка потребуется активация профиля XMP (для Intel) или EXPO (для AMD) в BIOS материнской платы, так как по умолчанию память будет работать на более низкой, базовой частоте.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с современными платформами Intel (сокеты LGA1700, поддерживающие DDR5) и AMD (сокеты AM5). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а не для DDR4, поскольку они физически несовместимы. Также необходимо проверить, поддерживает ли конкретная модель материнской платы частоту 5200 МГц в списке QVL, особенно если вы планируете установить несколько модулей, и обновить BIOS/UEFI до актуальной версии для лучшей стабильности.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель, вероятнее всего, не оснащена массивным радиатором, что характерно для многих модулей памяти начального уровня стандарта DDR5. Это не является недостатком для работы на штатных частотах, так как энергопотребление DDR5 оптимизировано. Отсутствие высокого радиатора является преимуществом при сборке компактных систем, так как оно исключает возможный конфликт с крупными процессорными кулерами. Подсветка, судя по описанию, отсутствует, что делает модуль идеальным для минималистичных или офисных сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается одной планкой объемом 16 ГБ. Установка одного модуля означает работу в одноканальном режиме, что не раскрывает полностью потенциал контроллера памяти современного процессора и может немного ограничивать производительность в играх и требовательных приложениях. Для активации двухканального режима, который ощутимо увеличивает скорость обмена данными, потребуется приобрести вторую идентичную планку и установить их в правильные слоты на материнской плате, как правило, помеченные одним цветом.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение – это покупка одной планки, а не комплекта из двух. Для получения максимальной отдачи от системы настоятельно рекомендуется сразу приобретать два одинаковых модуля. Также важно понимать, что заявленная частота 5200 МГц достигается только при активации профиля XMP/EXPO в BIOS, и не все бюджетные материнские платы могут стабильно работать на таких скоростях. Этот модуль – отличный выбор для бюджетной сборки нового ПК на DDR5 или для аккуратного апгрейда с докупкой второй такой же планки в будущем. Тем, кому нужна максимальная производительность здесь и сейчас, лучше рассмотреть готовый двухканальный комплект, а для старых платформ на DDR4 эта память не подойдет категорически.