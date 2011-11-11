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Оперативная память Digma, DDR3, 8GB (1x8 GB), 1600 MHz, CL11, DIMM купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Digma, DDR3, 8GB (1x8 GB), 1600 MHz, CL11, DIMM

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Оперативная память Digma, DDR3, 8GB (1x8 GB), 1600 MHz, CL11, DIMM - фото 1
Оперативная память Digma, DDR3, 8GB (1x8 GB), 1600 MHz, CL11, DIMM - фото 2
Оперативная память Digma, DDR3, 8GB (1x8 GB), 1600 MHz, CL11, DIMM - фото 3
Оперативная память Digma, DDR3, 8GB (1x8 GB), 1600 MHz, CL11, DIMM - фото 4
Оперативная память Digma, DDR3, 8GB (1x8 GB), 1600 MHz, CL11, DIMM - фото 5
Оперативная память Digma, DDR3, 8GB (1x8 GB), 1600 MHz, CL11, DIMM - фото 6
Оперативная память Digma, DDR3, 8GB (1x8 GB), 1600 MHz, CL11, DIMM - фото 7
Оперативная память Digma, DDR3, 8GB (1x8 GB), 1600 MHz, CL11, DIMM - фото 8
Оперативная память Digma, DDR3, 8GB (1x8 GB), 1600 MHz, CL11, DIMM - фото 9
Оперативная память Digma, DDR3, 8GB (1x8 GB), 1600 MHz, CL11, DIMM - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
Тайминги
11-11-11-28
Подсветка
нет
  • Оперативная память Digma, DDR3, 8GB (1x8 GB), 1600 MHz, CL11, DIMM - фото 1
  • Оперативная память Digma, DDR3, 8GB (1x8 GB), 1600 MHz, CL11, DIMM - фото 2
  • Оперативная память Digma, DDR3, 8GB (1x8 GB), 1600 MHz, CL11, DIMM - фото 3
  • Оперативная память Digma, DDR3, 8GB (1x8 GB), 1600 MHz, CL11, DIMM - фото 4
  • Оперативная память Digma, DDR3, 8GB (1x8 GB), 1600 MHz, CL11, DIMM - фото 5
  • Оперативная память Digma, DDR3, 8GB (1x8 GB), 1600 MHz, CL11, DIMM - фото 6
  • Оперативная память Digma, DDR3, 8GB (1x8 GB), 1600 MHz, CL11, DIMM - фото 7
  • Оперативная память Digma, DDR3, 8GB (1x8 GB), 1600 MHz, CL11, DIMM - фото 8
  • Оперативная память Digma, DDR3, 8GB (1x8 GB), 1600 MHz, CL11, DIMM - фото 9
  • Оперативная память Digma, DDR3, 8GB (1x8 GB), 1600 MHz, CL11, DIMM - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740195
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Характеристики

Бренд
Digma
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11-28
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х1
Вес, г.
22

Описание товара Оперативная память Digma, DDR3, 8GB (1x8 GB), 1600 MHz, CL11, DIMM

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти станет отличным выбором для бюджетного апгрейда старого настольного компьютера или для сборки недорогой офисной или домашней системы на базе процессоров прошлого поколения. Его объема в 8 ГБ достаточно для уверенной работы с офисными приложениями, веб-браузером с множеством вкладок, просмотра мультимедиа и даже для нетребовательных игр. Однако для современных игровых сборок или рабочих станций для монтажа видео потребуется более быстрая память стандарта DDR4 или DDR5 и, как правило, больший суммарный объем.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Это модуль памяти стандарта DDR3, что означает его совместимость исключительно с материнскими платами, оснащенными слотами DDR3. Поколение DDR3 является устаревшим для новых систем, но остается актуальным для обновления компьютеров, собранных примерно в период с 2007 по 2015 год. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для классических настольных ПК; для ноутбуков и компактных систем требуется память в форм-факторе SO-DIMM, которая физически не подойдет.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объем 8 ГБ, что является хорошим базовым уровнем для повседневных задач. Рабочая частота 1600 МГц относится к распространенным и сбалансированным значениям для DDR3. Эта частота обеспечивает достаточную пропускную способность для процессоров того периода, снижая потенциальные задержки в работе системы, особенно в сценариях многозадачности. Для большинства задач, решаемых на платформах DDR3, перехода на более высокие частоты будет не так заметно, как увеличения общего объема оперативной памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL11, что указывает на задержку в 11 тактов. В сочетании с частотой 1600 МГц эти тайминги являются типичными для модулей такого класса и обеспечивают приемлемую латентность. Стандартное рабочее напряжение для DDR3 составляет 1.5 В. Данная планка, скорее всего, не поддерживает профили автоматического разгона, такие как XMP, и работает на своих заводских настройках, что упрощает установку и гарантирует совместимость с широким кругом материнских плат без необходимости вмешательства в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с платформами Intel (сокеты LGA 1150, 1155, 1156, 1366, 2011) и AMD (сокеты AM3, AM3+, FM1, FM2), использующими память DDR3. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты DDR3, так как они физически и электрически несовместимы с DDR4 или DDR5. Также стоит проверить максимально поддерживаемый платой объем памяти на один слот и общее количество слотов для планирования будущего расширения.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель, судя по описанию, не оснащена дополнительными радиаторами охлаждения. Для памяти с частотой 1600 МГц и стандартным напряжением это является нормальной практикой, так как тепловыделение невысоко и пассивного охлаждения за счет обдува корпусными вентиляторами обычно достаточно. Отсутствие радиатора также означает низкий профиль модуля, что исключает возможные конфликты с установкой крупных процессорных кулеров в компактных корпусах.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается одним модулем объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который может значительно повысить пропускную способность подсистемы памяти, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в правильный слот на материнской плате, обычно обозначенный одним цветом с первым. При дальнейшем расширении объема настоятельно рекомендуется использовать максимально схожие по характеристикам (частота, тайминги, объем) модули, а лучше точно такую же модель, чтобы избежать нестабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение - это поколение DDR3, которое не подойдет для современных материнских плат. Убедитесь в совместимости вашей платформы. Поскольку модуль, вероятно, не имеет профиля XMP, его заявленные частота и тайминги являются номинальными и будут достигнуты автоматически при совместимости. Данный модуль оптимально подойдет пользователям старых систем, которым не хватает объема памяти для комфортной работы, и кто не планирует переход на современную платформу в ближайшее время. Если же вы собираете новый ПК, даже самый бюджетный, следует рассматривать память стандарта DDR4 как минимум.



Теги товара: DIMM, 8 Гб, DDR3, 8 Гб DDR4

Отзывы о товаре Оперативная память Digma, DDR3, 8GB (1x8 GB), 1600 MHz, CL11, DIMM




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Характеристики
Бренд
Digma
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11-28
Подсветка
нет
Развернуть
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти станет отличным выбором для бюджетного апгрейда старого настольного компьютера или для сборки недорогой офисной или домашней системы на базе процессоров прошлого поколения. Его объема в 8 ГБ достаточно для уверенной работы с офисными приложениями, веб-браузером с множеством вкладок, просмотра мультимедиа и даже для нетребовательных игр. Однако для современных игровых сборок или рабочих станций для монтажа видео потребуется более быстрая память стандарта DDR4 или DDR5 и, как правило, больший суммарный объем.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Это модуль памяти стандарта DDR3, что означает его совместимость исключительно с материнскими платами, оснащенными слотами DDR3. Поколение DDR3 является устаревшим для новых систем, но остается актуальным для обновления компьютеров, собранных примерно в период с 2007 по 2015 год. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для классических настольных ПК; для ноутбуков и компактных систем требуется память в форм-факторе SO-DIMM, которая физически не подойдет.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объем 8 ГБ, что является хорошим базовым уровнем для повседневных задач. Рабочая частота 1600 МГц относится к распространенным и сбалансированным значениям для DDR3. Эта частота обеспечивает достаточную пропускную способность для процессоров того периода, снижая потенциальные задержки в работе системы, особенно в сценариях многозадачности. Для большинства задач, решаемых на платформах DDR3, перехода на более высокие частоты будет не так заметно, как увеличения общего объема оперативной памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL11, что указывает на задержку в 11 тактов. В сочетании с частотой 1600 МГц эти тайминги являются типичными для модулей такого класса и обеспечивают приемлемую латентность. Стандартное рабочее напряжение для DDR3 составляет 1.5 В. Данная планка, скорее всего, не поддерживает профили автоматического разгона, такие как XMP, и работает на своих заводских настройках, что упрощает установку и гарантирует совместимость с широким кругом материнских плат без необходимости вмешательства в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с платформами Intel (сокеты LGA 1150, 1155, 1156, 1366, 2011) и AMD (сокеты AM3, AM3+, FM1, FM2), использующими память DDR3. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты DDR3, так как они физически и электрически несовместимы с DDR4 или DDR5. Также стоит проверить максимально поддерживаемый платой объем памяти на один слот и общее количество слотов для планирования будущего расширения.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель, судя по описанию, не оснащена дополнительными радиаторами охлаждения. Для памяти с частотой 1600 МГц и стандартным напряжением это является нормальной практикой, так как тепловыделение невысоко и пассивного охлаждения за счет обдува корпусными вентиляторами обычно достаточно. Отсутствие радиатора также означает низкий профиль модуля, что исключает возможные конфликты с установкой крупных процессорных кулеров в компактных корпусах.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается одним модулем объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который может значительно повысить пропускную способность подсистемы памяти, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в правильный слот на материнской плате, обычно обозначенный одним цветом с первым. При дальнейшем расширении объема настоятельно рекомендуется использовать максимально схожие по характеристикам (частота, тайминги, объем) модули, а лучше точно такую же модель, чтобы избежать нестабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение - это поколение DDR3, которое не подойдет для современных материнских плат. Убедитесь в совместимости вашей платформы. Поскольку модуль, вероятно, не имеет профиля XMP, его заявленные частота и тайминги являются номинальными и будут достигнуты автоматически при совместимости. Данный модуль оптимально подойдет пользователям старых систем, которым не хватает объема памяти для комфортной работы, и кто не планирует переход на современную платформу в ближайшее время. Если же вы собираете новый ПК, даже самый бюджетный, следует рассматривать память стандарта DDR4 как минимум.



Теги товара: DIMM, 8 Гб, DDR3, 8 Гб DDR4
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