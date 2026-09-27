Описание товара Оперативная память Dell, DDR5, 64Gb (1x64 Gb), 5600 MHz, CL46, ECC, RDIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти предназначен для профессиональных рабочих станций и серверов начального уровня, где критически важна стабильность работы и целостность данных. Он оптимально подойдет для задач, связанных с финансовым моделированием, рендерингом сложных сцен, работой с виртуальными машинами и базами данных, где высокая емкость и коррекция ошибок в режиме реального времени являются приоритетом. Для игровых ПК или домашних мультимедийных систем данная планка не подходит из-за особенностей форм-фактора и поддержки ECC.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR5 последнего поколения, который предлагает повышенную пропускную способность и эффективность энергопотребления по сравнению с DDR4. Ключевой особенностью является форм-фактор RDIMM (Registered DIMM), который включает в себя регистр-буфер для буферизации сигналов, что повышает стабильность и позволяет устанавливать больше модулей на одном канале. Обратите внимание, что данный форм-фактор физически совместим со стандартными слотами DIMM для настольных ПК, но для его работы требуется поддержка со стороны материнской платы и процессора.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает внушительным объемом в 64 ГБ, что делает его отличным решением для работы с экстремально большими наборами данных или одновременного запуска множества ресурсоемких приложений. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между памятью и процессором, что положительно сказывается на скорости обработки вычислений в профессиональных пакетах программ. В сочетании с большим объемом это позволяет значительно сократить время рендеринга и анализа информации, а также избежать подтормаживаний при работе с тяжелыми проектами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти указаны как CL46, что является типичным значением для модулей DDR5 большой емкости, особенно с поддержкой ECC и регистров. Несколько более высокая латентность по сравнению с потребительскими берегистровыми модулями компенсируется повышенной стабильностью и надежностью в серверной среде. Как правило, подобные модули не поддерживают потребительские профили разгона вроде XMP или EXPO и работают на заводских настройках, так как их приоритетом является отказоустойчивость, а не экстремальная производительность.

Совместимость с платформой

Данная память совместима только с серверными платформами и рабочими станциями, чьи материнские платы и процессоры (чаще всего Intel Xeon или AMD EPYC) поддерживают RDIMM DDR5 с коррекцией ошибок ECC. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша системная плата официально поддерживает именно этот тип модулей, так как использование RDIMM в обычных потребительских платах с поддержкой DDR5 для Core или Ryzen невозможно. Также проверьте спецификации на максимально поддерживаемый объем памяти на канал и общее количество слотов.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль, скорее всего, выполнен в стандартном промышленном дизайне, характерном для серверных компонентов, и может быть оснащен невысоким радиатором пассивного охлаждения или поставляться без него, если рассчитан на активный обдув в серверной стойке. Высота планки соответствует стандартам, но в любом случае конфликтов с процессорными кулерами в настольном корпусе не возникнет, так как использование в подобных сборках не предполагается. Декоративная подсветка на таких модулях отсутствует, что соответствует их целевому назначению.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой один модуль памяти объемом 64 ГБ. Для достижения максимальной производительности рекомендуется установка парных модулей в соответствующие каналы памяти для активации двухканального или даже четырехканального режима, что кратно увеличивает пропускную способность подсистемы. При сборке системы важно следовать руководству к материнской плате для правильного распределения модулей по слотам. Докупать дополнительные модули следует той же спецификации и, желательно, той же партии для гарантии идеальной совместимости.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это узкая специализация модуля. Он не подойдет для игровых или обычных настольных ПК на базе процессоров Intel Core или AMD Ryzen. Основными критериями выбора должны быть подтвержденная поддержка RDIMM ECC DDR5 вашей серверной материнской платой и процессором, а также необходимость именно такого большого объема на один слот. Если ваши задачи не требуют коррекции ошибок и работы с регистровой памятью, стоит рассмотреть стандартные модули UDIMM. Данный модуль является оптимальным выбором для модернизации или сборки профессиональной рабочей станции, где надежность и объем важнее предельной частоты и низких таймингов.