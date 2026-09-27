Top.Mail.Ru
Оперативная память Micron 32GB DDR5 4800MT/s CL40 ECC Registered DIMM 288pin купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Оперативная память Micron 32GB DDR5 4800MT/s CL40 ECC Registered DIMM 288pin

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Оперативная память Micron 32GB DDR5 4800MT/s CL40 ECC Registered DIMM 288pin
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Пропускная способность, Мб/с
38400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
189 635 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740191
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Crucial
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Пропускная способность, Мб/с
38400
CAS Latency (CL), тактов
40
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х4х1
Вес, г.
20

Описание товара Оперативная память Micron 32GB DDR5 4800MT/s CL40 ECC Registered DIMM 288pin

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти ориентирован на построение серверных платформ, рабочих станций и корпоративных систем, где критически важны стабильность работы, коррекция ошибок и поддержка больших объемов данных. Он не предназначен для игровых или мультимедийных домашних ПК, а служит для задач вроде виртуализации, работы с базами данных, высоконагруженных веб-серверов или профессионального рендеринга в составе многопроцессорных систем. Его конфигурация предлагает значительный объем в 32 ГБ на один модуль с фокусом на надежность, что отличает его от стандартных десктопных комплектов, оптимизированных под высокие частоты и низкие задержки.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR5 последнего поколения, который обеспечивает повышенную пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим DDR4. Ключевая особенность – поддержка технологий ECC (Error-Correcting Code) и Registered (буферизованная), что означает наличие дополнительной микросхемы-регистра для стабилизации сигнала и аппаратной коррекции ошибок. Форм-фактор – 288-контактный DIMM для настольных серверных платформ, и он физически и электрически несовместим со слотами для обычной небуферизованной памяти (UDIMM) или ноутбучными модулями SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объем одного модуля составляет 32 ГБ, что позволяет создавать системы с огромным суммарным объемом оперативной памяти при установке в многоканальные конфигурации. Базовая частота 4800 МТ/с (мегатрансферов в секунду) обеспечивает высокую пропускную способность, которая важна для обработки больших массивов информации в серверных приложениях. В задачах, для которых предназначена эта память, именно объем и отказоустойчивость играют первостепенную роль, в то время как абсолютная скорость отклика, ключевая для игр, здесь менее критична.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти обозначены как CL40, что является типичным значением для DDR5 памяти начального уровня частотного диапазона, особенно для серверных модулей с ECC. Немного более высокие тайминги по сравнению с игровыми комплектами компенсируются стабильностью и функцией коррекции ошибок. Данный модуль, как правило, не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP или EXPO, поскольку работает на стандартных для платформы частотах и напряжениях, определенных JEDEC, и его основная цель – это гарантированная надежность, а не экстремальная производительность.

Совместимость с платформой

Модуль совместим только с серверными материнскими платами и рабочими станциями, которые явно поддерживают память стандарта DDR5 Registered (RDIMM) с ECC. Это, как правило, платформы на базе серверных процессоров Intel Xeon или AMD EPYC. Крайне важно перед покупкой убедиться, что конкретная материнская плата и процессор имеют поддержку именно буферизованной (Registered) памяти DDR5, так как обычные потребительские платы для Core или Ryzen ее не поддерживают.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель, судя по описанию, выполнена в стандартном промышленном дизайне без дополнительных радиаторов охлаждения. Это обычная практика для серверных модулей, которые работают в контролируемых условиях с хорошим обдувом корпусными вентиляторами. Отсутствие массивных радиаторов минимизирует риск конфликтов с установкой оборудования в плотных серверных стойках и позволяет устанавливать модули вплотную друг к другу для максимального использования слотов на материнской плате.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль поставляется как одиночная планка объемом 32 ГБ. В серверных платформах такие модули практически всегда устанавливаются парами или группами для активации многоканальных режимов (двухканального, четырехканального или даже восьмиканального), что многократно увеличивает общую пропускную способность подсистемы памяти. Для корректной работы и расширения крайне важно использовать идентичные модули из одной партии, что предписывается руководствами к серверному оборудованию для обеспечения максимальной стабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – строгая специализация: эта память неработоспособна в обычных игровых или офисных компьютерах. Покупатель должен точно знать модель своего серверного оборудования и проверять списки совместимости (QVL) на сайте производителя материнской платы. Важно понимать, что поддержка больших объемов на канал зависит от процессора и чипсета. Данный модуль – оптимальный выбор для апгрейда существующей серверной платформы под DDR5 RDIMM или для построения новой системы, где приоритетами являются отказоустойчивость и большой объем, а не минимальные тайминги или RGB-подсветка.

Отзывы о товаре Оперативная память Micron 32GB DDR5 4800MT/s CL40 ECC Registered DIMM 288pin




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Crucial
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Пропускная способность, Мб/с
38400
CAS Latency (CL), тактов
40
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти ориентирован на построение серверных платформ, рабочих станций и корпоративных систем, где критически важны стабильность работы, коррекция ошибок и поддержка больших объемов данных. Он не предназначен для игровых или мультимедийных домашних ПК, а служит для задач вроде виртуализации, работы с базами данных, высоконагруженных веб-серверов или профессионального рендеринга в составе многопроцессорных систем. Его конфигурация предлагает значительный объем в 32 ГБ на один модуль с фокусом на надежность, что отличает его от стандартных десктопных комплектов, оптимизированных под высокие частоты и низкие задержки.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR5 последнего поколения, который обеспечивает повышенную пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим DDR4. Ключевая особенность – поддержка технологий ECC (Error-Correcting Code) и Registered (буферизованная), что означает наличие дополнительной микросхемы-регистра для стабилизации сигнала и аппаратной коррекции ошибок. Форм-фактор – 288-контактный DIMM для настольных серверных платформ, и он физически и электрически несовместим со слотами для обычной небуферизованной памяти (UDIMM) или ноутбучными модулями SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объем одного модуля составляет 32 ГБ, что позволяет создавать системы с огромным суммарным объемом оперативной памяти при установке в многоканальные конфигурации. Базовая частота 4800 МТ/с (мегатрансферов в секунду) обеспечивает высокую пропускную способность, которая важна для обработки больших массивов информации в серверных приложениях. В задачах, для которых предназначена эта память, именно объем и отказоустойчивость играют первостепенную роль, в то время как абсолютная скорость отклика, ключевая для игр, здесь менее критична.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти обозначены как CL40, что является типичным значением для DDR5 памяти начального уровня частотного диапазона, особенно для серверных модулей с ECC. Немного более высокие тайминги по сравнению с игровыми комплектами компенсируются стабильностью и функцией коррекции ошибок. Данный модуль, как правило, не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP или EXPO, поскольку работает на стандартных для платформы частотах и напряжениях, определенных JEDEC, и его основная цель – это гарантированная надежность, а не экстремальная производительность.

Совместимость с платформой

Модуль совместим только с серверными материнскими платами и рабочими станциями, которые явно поддерживают память стандарта DDR5 Registered (RDIMM) с ECC. Это, как правило, платформы на базе серверных процессоров Intel Xeon или AMD EPYC. Крайне важно перед покупкой убедиться, что конкретная материнская плата и процессор имеют поддержку именно буферизованной (Registered) памяти DDR5, так как обычные потребительские платы для Core или Ryzen ее не поддерживают.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель, судя по описанию, выполнена в стандартном промышленном дизайне без дополнительных радиаторов охлаждения. Это обычная практика для серверных модулей, которые работают в контролируемых условиях с хорошим обдувом корпусными вентиляторами. Отсутствие массивных радиаторов минимизирует риск конфликтов с установкой оборудования в плотных серверных стойках и позволяет устанавливать модули вплотную друг к другу для максимального использования слотов на материнской плате.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль поставляется как одиночная планка объемом 32 ГБ. В серверных платформах такие модули практически всегда устанавливаются парами или группами для активации многоканальных режимов (двухканального, четырехканального или даже восьмиканального), что многократно увеличивает общую пропускную способность подсистемы памяти. Для корректной работы и расширения крайне важно использовать идентичные модули из одной партии, что предписывается руководствами к серверному оборудованию для обеспечения максимальной стабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – строгая специализация: эта память неработоспособна в обычных игровых или офисных компьютерах. Покупатель должен точно знать модель своего серверного оборудования и проверять списки совместимости (QVL) на сайте производителя материнской платы. Важно понимать, что поддержка больших объемов на канал зависит от процессора и чипсета. Данный модуль – оптимальный выбор для апгрейда существующей серверной платформы под DDR5 RDIMM или для построения новой системы, где приоритетами являются отказоустойчивость и большой объем, а не минимальные тайминги или RGB-подсветка.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Micron 32GB DDR5 4800MT/s CL40 ECC Registered DIMM 288pin - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...