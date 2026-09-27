Оперативная память Crucial Premier, DDR4, 8GB (1x8GB), 3200 MHz, CL22, SO-DIMM, (OEM)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Crucial Premier, DDR4, 8GB (1x8GB), 3200 MHz, CL22, SO-DIMM, (OEM)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти предназначен в первую очередь для модернизации ноутбуков, компактных настольных ПК и мини-ПК, где требуется увеличение объёма ОЗУ для повышения общей отзывчивости системы. Он станет отличным решением для пользователей, которые хотят ускорить повседневную работу с множеством вкладок в браузере, офисными приложениями и нетребовательными проектами. В отличие от базовых модулей с низкой частотой, эта планка обеспечит достаточный запас пропускной способности для комфортной многозадачности, но для профессиональных задач вроде видеомонтажа или серьёзных игр лучше рассматривать комплекты большего объёма и с более низкими таймингами.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который является современным и актуальным решением для многих ноутбуков и компактных систем последних лет. Это поколение обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Ключевая особенность – форм-фактор SO-DIMM, который существенно компактнее десктопных планок. Важно помнить, что такой модуль физически подходит только для соответствующих слотов в ноутбуках, неттопах и некоторых материнских платах mini-ITX, и его нельзя установить в стандартный слот DIMM для настольных ПК.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём 8 ГБ, что является сбалансированным вариантом для апгрейда многих систем. Частота 3200 МГц относится к высокому диапазону для мобильных платформ и обеспечивает хорошую скорость обмена данными между процессором и памятью. В реальных сценариях это означает более плавную работу в условиях многозадачности, например, при одновременном использовании браузера с десятками вкладок, мессенджера и офисного пакета. Для ноутбука такой частоты обычно достаточно с запасом, однако итоговая производительность также сильно зависит от возможностей самого процессора и чипсета.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля обозначены как CL22, что является типичным значением для памяти DDR4 с частотой 3200 МГц в мобильном форм-факторе. Несколько повышенная латентность (по сравнению с игровыми десктопными модулями) компенсируется высокой эффективной частотой. Рабочее напряжение 1.2 В является стандартным для DDR4 и обеспечивает энергоэффективность, что особенно важно для автономной работы ноутбука. Данная планка, скорее всего, не поддерживает продвинутые профили разгона вроде XMP, и будет работать на заявленных характеристиках только если они поддерживаются процессором и BIOS вашего устройства.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, использующими процессоры Intel и AMD, которые поддерживают оперативную память стандарта DDR4. Критически важно убедиться, что ваша конкретная модель ноутбука имеет свободный слот для апгрейда и официально поддерживает частоту 3200 МГц – многие мобильные процессоры имеют ограничения по максимальной частоте ОЗУ. Перед покупкой проверьте спецификации вашего устройства на сайте производителя, так как установка неподдерживаемого модуля может привести к работе на более низкой, базовой частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль поставляется в OEM-исполнении без радиатора. Это стандартная практика для памяти форм-фактора SO-DIMM, так как в компактных корпусах ноутбуков и мини-ПК пространство ограничено, а тепловыделение модулей при штатной работе не настолько велико, чтобы требовать активного охлаждения. Отсутствие радиатора делает планку низкопрофильной и гарантирует её совместимость с любым ноутбуком, независимо от внутренней компоновки. Подсветка и декоративные элементы также отсутствуют, что соответствует сугубо практическому назначению этого продукта.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность интегрированной графики и скорость работы с данными, потребуется приобрести вторую идентичную планку и установить её в соответствующий слот на материнской плате. Важно использовать максимально похожие модули для избежания проблем совместимости. Если вы планируете расширять объём в будущем, старайтесь покупать память с максимально схожими характеристиками – частотой, таймингами и даже производителем.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение – это форм-фактор SO-DIMM, который делает модуль непригодным для обычных настольных компьютеров. Также имейте в виду, что в ноутбуках часто частота памяти жёстко определяется процессором, и модуль может автоматически понизить свою частоту до максимально поддерживаемой платформой. Перед покупкой проверьте, есть ли в вашем устройстве свободный слот для апгрейда, так как многие современные ноутбуки имеют впаянную память. Этот модуль оптимально подойдёт для точечного увеличения объёма ОЗУ в ноутбуке для повседневных задач, но для сборки новой производительной системы с нуля лучше рассматривать парные комплекты.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти предназначен в первую очередь для модернизации ноутбуков, компактных настольных ПК и мини-ПК, где требуется увеличение объёма ОЗУ для повышения общей отзывчивости системы. Он станет отличным решением для пользователей, которые хотят ускорить повседневную работу с множеством вкладок в браузере, офисными приложениями и нетребовательными проектами. В отличие от базовых модулей с низкой частотой, эта планка обеспечит достаточный запас пропускной способности для комфортной многозадачности, но для профессиональных задач вроде видеомонтажа или серьёзных игр лучше рассматривать комплекты большего объёма и с более низкими таймингами.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который является современным и актуальным решением для многих ноутбуков и компактных систем последних лет. Это поколение обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Ключевая особенность – форм-фактор SO-DIMM, который существенно компактнее десктопных планок. Важно помнить, что такой модуль физически подходит только для соответствующих слотов в ноутбуках, неттопах и некоторых материнских платах mini-ITX, и его нельзя установить в стандартный слот DIMM для настольных ПК.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём 8 ГБ, что является сбалансированным вариантом для апгрейда многих систем. Частота 3200 МГц относится к высокому диапазону для мобильных платформ и обеспечивает хорошую скорость обмена данными между процессором и памятью. В реальных сценариях это означает более плавную работу в условиях многозадачности, например, при одновременном использовании браузера с десятками вкладок, мессенджера и офисного пакета. Для ноутбука такой частоты обычно достаточно с запасом, однако итоговая производительность также сильно зависит от возможностей самого процессора и чипсета.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля обозначены как CL22, что является типичным значением для памяти DDR4 с частотой 3200 МГц в мобильном форм-факторе. Несколько повышенная латентность (по сравнению с игровыми десктопными модулями) компенсируется высокой эффективной частотой. Рабочее напряжение 1.2 В является стандартным для DDR4 и обеспечивает энергоэффективность, что особенно важно для автономной работы ноутбука. Данная планка, скорее всего, не поддерживает продвинутые профили разгона вроде XMP, и будет работать на заявленных характеристиках только если они поддерживаются процессором и BIOS вашего устройства.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, использующими процессоры Intel и AMD, которые поддерживают оперативную память стандарта DDR4. Критически важно убедиться, что ваша конкретная модель ноутбука имеет свободный слот для апгрейда и официально поддерживает частоту 3200 МГц – многие мобильные процессоры имеют ограничения по максимальной частоте ОЗУ. Перед покупкой проверьте спецификации вашего устройства на сайте производителя, так как установка неподдерживаемого модуля может привести к работе на более низкой, базовой частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль поставляется в OEM-исполнении без радиатора. Это стандартная практика для памяти форм-фактора SO-DIMM, так как в компактных корпусах ноутбуков и мини-ПК пространство ограничено, а тепловыделение модулей при штатной работе не настолько велико, чтобы требовать активного охлаждения. Отсутствие радиатора делает планку низкопрофильной и гарантирует её совместимость с любым ноутбуком, независимо от внутренней компоновки. Подсветка и декоративные элементы также отсутствуют, что соответствует сугубо практическому назначению этого продукта.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность интегрированной графики и скорость работы с данными, потребуется приобрести вторую идентичную планку и установить её в соответствующий слот на материнской плате. Важно использовать максимально похожие модули для избежания проблем совместимости. Если вы планируете расширять объём в будущем, старайтесь покупать память с максимально схожими характеристиками – частотой, таймингами и даже производителем.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение – это форм-фактор SO-DIMM, который делает модуль непригодным для обычных настольных компьютеров. Также имейте в виду, что в ноутбуках часто частота памяти жёстко определяется процессором, и модуль может автоматически понизить свою частоту до максимально поддерживаемой платформой. Перед покупкой проверьте, есть ли в вашем устройстве свободный слот для апгрейда, так как многие современные ноутбуки имеют впаянную память. Этот модуль оптимально подойдёт для точечного увеличения объёма ОЗУ в ноутбуке для повседневных задач, но для сборки новой производительной системы с нуля лучше рассматривать парные комплекты.
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