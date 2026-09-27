Описание товара Оперативная память Crucial, DDR5, 16Gb (1x16 Gb), 5600 MHz, CL46, DIMM, OEM

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти подойдет пользователям, собирающим современный ПК на базе платформы DDR5 или выполняющим апгрейд уже имеющейся системы. С его помощью можно собрать базовую конфигурацию для игр и работы с офисными приложениями, а также использовать его в качестве стартового набора для последующего расширения объема. Объема 16 ГБ достаточно для комфортной многозадачности, нетребовательных игр и большинства рабочих программ, однако для профессионального монтажа видео, работы с тяжелыми инженерными проектами или топовых игровых сборок в разрешении 4K стоит рассматривать комплекты из двух или более модулей с большим суммарным объемом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами планка оперативной памяти стандарта DDR5, что означает принадлежность к самому современному поколению на момент публикации. Этот тип памяти обеспечивает существенно более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с предыдущим DDR4. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение модуля исключительно для настольных персональных компьютеров. Очень важно помнить, что модули DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4, поэтому их установка возможна только в соответствующие материнские платы.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает объемом 16 ГБ, что является хорошим стартовым выбором для новой системы. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости обработки данных процессором, особенно в связке с современными CPU от Intel и AMD. В реальных сценариях такая частота позволит получить более высокий и стабильный FPS в играх, снизить время загрузки уровней и ускорить работу в приложениях, чувствительных к скорости подсистемы памяти, таких как архиваторы или некоторые профессиональные пакеты для рендеринга.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL46, что является типичным значением для модулей DDR5 начального и среднего уровня на высокой частоте. Несколько повышенная латентность компенсируется возросшей пропускной способностью нового поколения. Модуль работает при стандартном для DDR5 напряжении и поддерживает технологию Intel XMP 3.0. Это означает, что для достижения заявленной частоты 5600 МГц достаточно будет активировать соответствующий профиль в BIOS материнской платы, а не заниматься сложным ручным разгоном.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с современными платформами Intel (Alder Lake, Raptor Lake и новее) и AMD (Ryzen 7000 и новее), поддерживающими стандарт DDR5. Ключевой момент – необходимость проверки списка поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей конкретной материнской платы. Это гарантирует, что память сможет работать на заявленной частоте 5600 МГц в вашей системе. Также важно учитывать, что для активации профиля XMP требуется соответствующая материнская плата на чипсете с поддержкой разгона.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль поставляется в OEM-исполнении, то есть без декоративных радиаторов охлаждения. Это классический выбор для систем, где приоритетом является надежность и стоимость, а не экстремальный разгон или визуальное оформление. Отсутствие массивного радиатора исключает потенциальные конфликты с установкой крупных процессорных кулеров башенного типа. Для стабильной работы на номинальных частотах в штатном режиме охлаждения, обеспечиваемого естественным обдувом внутри корпуса, такого решения вполне достаточно.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объемом 16 ГБ. Для раскрытия потенциала современных процессоров, которые поддерживают двухканальный режим работы памяти, рекомендуется устанавливать два одинаковых модуля. Двухканальный режим существенно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти. Поэтому, планируя сборку новой системы, стоит сразу рассмотреть покупку двух таких модулей для установки в правильные слоты (обычно слоты A2 и B2). Для апгрейда уже работающей системы с одним модулем можно добавить еще один такой же для активации двухканального режима.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение – это покупка одного модуля, что не позволит сразу задействовать двухканальный режим и может стать узким местом в производительных сборках. Также важно помнить о несовместимости DDR5 с платформами DDR4 – модуль просто не встанет в неподходящий слот. Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту 5600 МГц через XMP и что в BIOS установлена актуальная версия прошивки для лучшей совместимости. Данный модуль станет отличным выбором для создания бюджетной DDR5-системы с перспективой расширения или для апгрейда существующей DDR5-платформы с добавлением идентичной планки.