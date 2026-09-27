Оперативная память Crucial Classic, DDR5, 16GB (1x16GB), 5600 MHz, CL46, SO-DIMM
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Crucial Classic, DDR5, 16GB (1x16GB), 5600 MHz, CL46, SO-DIMM
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти отлично подойдет для модернизации или сборки современных ноутбуков, мини-ПК и промышленных систем. Он предназначен для пользователей, которым необходим надежный апгрейд стандартной конфигурации до более комфортного объема в 16 ГБ. Такой объем памяти справится с интенсивной многозадачностью в виде десятков вкладок браузера, работы с офисными пакетами и даже некоторыми требовательными приложениями, но для профессионального монтажа видео или сложного 3D-рендеринга стоит рассмотреть комплект из двух модулей.
Модуль позиционируется как доступное и стабильное решение, а не экстремальный оверклокерский вариант. Он закроет потребности в быстром отклике системы для повседневных задач, учебы и работы, предоставляя заметный прирост производительности по сравнению со стандартными 8 ГБ, особенно в связке с современным процессором.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5 в форм-факторе SO-DIMM. Поколение DDR5 приносит существенные улучшения по сравнению с DDR4, включая более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность. Однако ключевой момент - полная несовместимость со слотами для предыдущих поколений.
Форм-фактор SO-DIMM однозначно указывает, что этот модуль предназначен для компактных устройств: ноутбуков, моноблоков, мини-ПК и некоторых промышленных материнских плат. Установить его в стандартный настольный компьютер с полноразмерными слотами DIMM физически невозможно, поэтому проверка типа слота на вашем устройстве - обязательный первый шаг перед покупкой.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является отличным балансом для большинства современных мобильных систем. Частота работы памяти составляет 5600 МГц, что является стандартной и хорошо поддерживаемой скоростью для начального и среднего сегмента платформ с DDR5. Эта частота обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно скажется на скорости загрузки приложений, отзывчивости системы при переключении между задачами и минимальных задержках в играх.
Для игр и профессиональных задач, где критична не только пропускная способность, но и латентность, важны также низкие тайминги. Однако сам по себе объем в 16 ГБ позволит комфортно работать с тяжелыми проектами, не опасаясь исчерпания памяти, а высокая частота ускорит обмен данными с процессором.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги данного модуля обозначены как CL46, что является типичным значением для памяти DDR5 начального уровня на частоте 5600 МГц. Более высокое значение CAS Latency по сравнению с DDR4 компенсируется архитектурными улучшениями нового стандарта. Рабочее напряжение, характерное для DDR5, обычно ниже, чем у предыдущего поколения, что способствует меньшему тепловыделению в компактном корпусе ноутбука.
Модули Crucial Classic, как правило, не поддерживают профили экстремального разгона вроде XMP или EXPO, поскольку предназначены для работы на заявленной частоте "из коробки" в рамках спецификаций JEDEC. Это делает их максимально совместимыми и простыми в установке - система автоматически распознает и настроит корректные параметры, не требуя вмешательства в BIOS.
Совместимость с платформой
Данная память совместима исключительно с ноутбуками, мини-ПК и материнскими платами, которые оснащены слотами SO-DIMM и поддерживают стандарт DDR5. Это означает совместимость с современными мобильными платформами Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 6000-й серии и новее, предназначенными для ноутбуков.
Крайне важно перед покупкой уточнить в спецификациях вашего устройства максимально поддерживаемый объем памяти на слот, поддерживаемые частоты и, главное, поколение ОЗУ. Установка модуля DDR5 в слот, предназначенный для DDR4, физически невозможна из-за разного расположения ключа, но проверка этого момента избавит от ошибок.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль выполнен в классическом форм-факторе SO-DIMM без дополнительных радиаторов охлаждения. Это стандартное решение для ноутбучной памяти, где пространство ограничено, а тепловыделение модулей DDR5 на штатных частотах, как правило, находится под контролем благодаря пониженному напряжению.
Отсутствие массивного радиатора делает планку максимально компактной, что гарантирует отсутствие конфликтов с любыми элементами конструкции ноутбука. Внешний вид строгий и деловой, без подсветки, что полностью соответствует назначению модуля как надежного и незаметного компонента для апгрейда.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой один модуль памяти объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который может существенно повысить производительность за счет увеличения пропускной способности, необходимо установить два одинаковых модуля в соответствующие слоты на материнской плате.
Если ваша система поддерживает два слота и в одном уже установлена планка, для двухканального режима рекомендуется приобрести идентичный модуль той же модели и объема. Установка одиночного модуля будет работать в одноканальном режиме, что является функциональным, но не оптимальным с точки зрения быстродействия решением для задач, чувствительных к скорости памяти.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM и поколение DDR5, которые делают модуль несовместимым с настольными ПК и устаревшими ноутбуками. Также помните, что работа на заявленной частоте 5600 МГц гарантирована только при поддержке этой частоты вашей материнской платой и процессором; в противном случае память будет работать на максимальной поддерживаемой системой скорости.
Этот модуль оптимально подойдет владельцам современных ноутбуков, которым необходимо увеличить объем оперативной памяти до 16 ГБ для более комфортной работы. Если ваша цель - максимальная производительность в играх или профессиональных приложениях на мобильной платформе, стоит рассмотреть комплект из двух модулей для активации двухканального режима. Для простого апгрейда с целью ускорения повседневных задач один модуль на 16 ГБ станет отличным и экономичным выбором.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти отлично подойдет для модернизации или сборки современных ноутбуков, мини-ПК и промышленных систем. Он предназначен для пользователей, которым необходим надежный апгрейд стандартной конфигурации до более комфортного объема в 16 ГБ. Такой объем памяти справится с интенсивной многозадачностью в виде десятков вкладок браузера, работы с офисными пакетами и даже некоторыми требовательными приложениями, но для профессионального монтажа видео или сложного 3D-рендеринга стоит рассмотреть комплект из двух модулей.
Модуль позиционируется как доступное и стабильное решение, а не экстремальный оверклокерский вариант. Он закроет потребности в быстром отклике системы для повседневных задач, учебы и работы, предоставляя заметный прирост производительности по сравнению со стандартными 8 ГБ, особенно в связке с современным процессором.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5 в форм-факторе SO-DIMM. Поколение DDR5 приносит существенные улучшения по сравнению с DDR4, включая более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность. Однако ключевой момент - полная несовместимость со слотами для предыдущих поколений.
Форм-фактор SO-DIMM однозначно указывает, что этот модуль предназначен для компактных устройств: ноутбуков, моноблоков, мини-ПК и некоторых промышленных материнских плат. Установить его в стандартный настольный компьютер с полноразмерными слотами DIMM физически невозможно, поэтому проверка типа слота на вашем устройстве - обязательный первый шаг перед покупкой.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является отличным балансом для большинства современных мобильных систем. Частота работы памяти составляет 5600 МГц, что является стандартной и хорошо поддерживаемой скоростью для начального и среднего сегмента платформ с DDR5. Эта частота обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно скажется на скорости загрузки приложений, отзывчивости системы при переключении между задачами и минимальных задержках в играх.
Для игр и профессиональных задач, где критична не только пропускная способность, но и латентность, важны также низкие тайминги. Однако сам по себе объем в 16 ГБ позволит комфортно работать с тяжелыми проектами, не опасаясь исчерпания памяти, а высокая частота ускорит обмен данными с процессором.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги данного модуля обозначены как CL46, что является типичным значением для памяти DDR5 начального уровня на частоте 5600 МГц. Более высокое значение CAS Latency по сравнению с DDR4 компенсируется архитектурными улучшениями нового стандарта. Рабочее напряжение, характерное для DDR5, обычно ниже, чем у предыдущего поколения, что способствует меньшему тепловыделению в компактном корпусе ноутбука.
Модули Crucial Classic, как правило, не поддерживают профили экстремального разгона вроде XMP или EXPO, поскольку предназначены для работы на заявленной частоте "из коробки" в рамках спецификаций JEDEC. Это делает их максимально совместимыми и простыми в установке - система автоматически распознает и настроит корректные параметры, не требуя вмешательства в BIOS.
Совместимость с платформой
Данная память совместима исключительно с ноутбуками, мини-ПК и материнскими платами, которые оснащены слотами SO-DIMM и поддерживают стандарт DDR5. Это означает совместимость с современными мобильными платформами Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 6000-й серии и новее, предназначенными для ноутбуков.
Крайне важно перед покупкой уточнить в спецификациях вашего устройства максимально поддерживаемый объем памяти на слот, поддерживаемые частоты и, главное, поколение ОЗУ. Установка модуля DDR5 в слот, предназначенный для DDR4, физически невозможна из-за разного расположения ключа, но проверка этого момента избавит от ошибок.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль выполнен в классическом форм-факторе SO-DIMM без дополнительных радиаторов охлаждения. Это стандартное решение для ноутбучной памяти, где пространство ограничено, а тепловыделение модулей DDR5 на штатных частотах, как правило, находится под контролем благодаря пониженному напряжению.
Отсутствие массивного радиатора делает планку максимально компактной, что гарантирует отсутствие конфликтов с любыми элементами конструкции ноутбука. Внешний вид строгий и деловой, без подсветки, что полностью соответствует назначению модуля как надежного и незаметного компонента для апгрейда.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой один модуль памяти объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который может существенно повысить производительность за счет увеличения пропускной способности, необходимо установить два одинаковых модуля в соответствующие слоты на материнской плате.
Если ваша система поддерживает два слота и в одном уже установлена планка, для двухканального режима рекомендуется приобрести идентичный модуль той же модели и объема. Установка одиночного модуля будет работать в одноканальном режиме, что является функциональным, но не оптимальным с точки зрения быстродействия решением для задач, чувствительных к скорости памяти.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM и поколение DDR5, которые делают модуль несовместимым с настольными ПК и устаревшими ноутбуками. Также помните, что работа на заявленной частоте 5600 МГц гарантирована только при поддержке этой частоты вашей материнской платой и процессором; в противном случае память будет работать на максимальной поддерживаемой системой скорости.
Этот модуль оптимально подойдет владельцам современных ноутбуков, которым необходимо увеличить объем оперативной памяти до 16 ГБ для более комфортной работы. Если ваша цель - максимальная производительность в играх или профессиональных приложениях на мобильной платформе, стоит рассмотреть комплект из двух модулей для активации двухканального режима. Для простого апгрейда с целью ускорения повседневных задач один модуль на 16 ГБ станет отличным и экономичным выбором.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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