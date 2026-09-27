Оперативная память Crucial 32GB DDR5 5600 UDIMM Pro Black Desktop Memory Non-ECC, CL46, 1.1V, DRx8, RTL
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Crucial 32GB DDR5 5600 UDIMM Pro Black Desktop Memory Non-ECC, CL46, 1.1V, DRx8, RTL
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти идеально подходит для сборки современного производительного ПК начального и среднего уровня. Он рассчитан на пользователей, которым важна стабильность и достаточный объём для комфортной работы с требовательным софтом, но при этом нет необходимости в экстремальном разгоне. Память в 32 ГБ закроет потребности в многозадачной работе с десятками вкладок браузера, офисными приложениями и даже лёгком монтаже, а её скорости хватит для большинства современных игр, обеспечивая плавный геймплей без неприятных подтормаживаний.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль формата DDR5, что означает принадлежность к самому актуальному поколению оперативной памяти для настольных ПК. Этот тип памяти обеспечивает более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с предыдущим стандартом DDR4. Форм-фактор UDIMM указывает на то, что это небуферизованная память для обычных пользовательских систем, которая устанавливается исключительно в слоты DIMM на материнских платах для десктопов, и не подойдёт для ноутбуков, где используются компактные SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект из двух модулей по 16 ГБ предлагает суммарный объём 32 ГБ, который является отличным балансом для большинства задач 2024 года. Частота 5600 МГц находится в оптимальном диапазоне для платформ Intel Alder Lake, Raptor Lake и AMD Ryzen 7000, обеспечивая заметный прирост скорости отклика системы по сравнению с базовыми частотами. В играх это может выражаться в повышении минимального FPS и снижении задержек, а в рабочих приложениях - в ускорении обработки данных и более плавном переключении между тяжёлыми программами.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги CL46 для памяти DDR5 на частоте 5600 МГц являются стандартными для данного ценового сегмента и обеспечивают приемлемую латентность. Рабочее напряжение 1.1 В типично для DDR5 и свидетельствует о хорошей энергоэффективности. Для работы на заявленной частоте 5600 МГц модуль поддерживает профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически активировать настройки разгона в BIOS материнской платы без сложных ручных манипуляций, гарантируя стабильность системы.
Совместимость с платформой
Данная оперативная память совместима с современными платформами, поддерживающими стандарт DDR5: это Intel с процессорами 12-го, 13-го и 14-го поколений (сокеты LGA1700, LGA1851) и AMD с процессорами Ryzen 7000 и новее на сокете AM5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как они физически несовместимы с DDR4. Также стоит проверить список поддерживаемых производителем платы модулей памяти (QVL) для гарантированной работы на заявленной частоте после активации XMP.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета из серии Pro Black. Их основная задача - эффективно рассеивать тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильности работы на высоких частотах. Компактная высота планок минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа, что делает этот комплект универсальным для большинства корпусов. Подсветка (RGB) в данной модели отсутствует, что будет плюсом для тех, кто собирает строгие системные блоки без лишней иллюминации.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ. Это оптимальная конфигурация для активации двухканального режима на современных материнских платах, который вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на общую производительность системы. Для правильной работы двухканального режима модули следует устанавливать в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2. В будущем вы сможете добавить ещё один аналогичный комплект для увеличения объёма до 64 ГБ.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это поддержка стандарта DDR5 только самой новой платформой, поэтому для более старых систем этот комплект не подойдёт. Убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают частоту 5600 МГц, особенно в случае с процессорами AMD Ryzen, где поддержка высоких частот зависит от качества контроллера памяти (IMC) в самом CPU. Не пытайтесь устанавливать эти модули в платы с слотами DDR4 - это физически невозможно и может привести к повреждению. Этот комплект - отличный выбор для тех, кто собирает сбалансированный ПК для работы и игр без переплаты за экстремальные частоты или подсветку, но кому важен надёжный бренд и достаточный объём на годы вперёд.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти идеально подходит для сборки современного производительного ПК начального и среднего уровня. Он рассчитан на пользователей, которым важна стабильность и достаточный объём для комфортной работы с требовательным софтом, но при этом нет необходимости в экстремальном разгоне. Память в 32 ГБ закроет потребности в многозадачной работе с десятками вкладок браузера, офисными приложениями и даже лёгком монтаже, а её скорости хватит для большинства современных игр, обеспечивая плавный геймплей без неприятных подтормаживаний.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль формата DDR5, что означает принадлежность к самому актуальному поколению оперативной памяти для настольных ПК. Этот тип памяти обеспечивает более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с предыдущим стандартом DDR4. Форм-фактор UDIMM указывает на то, что это небуферизованная память для обычных пользовательских систем, которая устанавливается исключительно в слоты DIMM на материнских платах для десктопов, и не подойдёт для ноутбуков, где используются компактные SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект из двух модулей по 16 ГБ предлагает суммарный объём 32 ГБ, который является отличным балансом для большинства задач 2024 года. Частота 5600 МГц находится в оптимальном диапазоне для платформ Intel Alder Lake, Raptor Lake и AMD Ryzen 7000, обеспечивая заметный прирост скорости отклика системы по сравнению с базовыми частотами. В играх это может выражаться в повышении минимального FPS и снижении задержек, а в рабочих приложениях - в ускорении обработки данных и более плавном переключении между тяжёлыми программами.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги CL46 для памяти DDR5 на частоте 5600 МГц являются стандартными для данного ценового сегмента и обеспечивают приемлемую латентность. Рабочее напряжение 1.1 В типично для DDR5 и свидетельствует о хорошей энергоэффективности. Для работы на заявленной частоте 5600 МГц модуль поддерживает профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически активировать настройки разгона в BIOS материнской платы без сложных ручных манипуляций, гарантируя стабильность системы.
Совместимость с платформой
Данная оперативная память совместима с современными платформами, поддерживающими стандарт DDR5: это Intel с процессорами 12-го, 13-го и 14-го поколений (сокеты LGA1700, LGA1851) и AMD с процессорами Ryzen 7000 и новее на сокете AM5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как они физически несовместимы с DDR4. Также стоит проверить список поддерживаемых производителем платы модулей памяти (QVL) для гарантированной работы на заявленной частоте после активации XMP.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета из серии Pro Black. Их основная задача - эффективно рассеивать тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильности работы на высоких частотах. Компактная высота планок минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа, что делает этот комплект универсальным для большинства корпусов. Подсветка (RGB) в данной модели отсутствует, что будет плюсом для тех, кто собирает строгие системные блоки без лишней иллюминации.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ. Это оптимальная конфигурация для активации двухканального режима на современных материнских платах, который вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на общую производительность системы. Для правильной работы двухканального режима модули следует устанавливать в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2. В будущем вы сможете добавить ещё один аналогичный комплект для увеличения объёма до 64 ГБ.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это поддержка стандарта DDR5 только самой новой платформой, поэтому для более старых систем этот комплект не подойдёт. Убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают частоту 5600 МГц, особенно в случае с процессорами AMD Ryzen, где поддержка высоких частот зависит от качества контроллера памяти (IMC) в самом CPU. Не пытайтесь устанавливать эти модули в платы с слотами DDR4 - это физически невозможно и может привести к повреждению. Этот комплект - отличный выбор для тех, кто собирает сбалансированный ПК для работы и игр без переплаты за экстремальные частоты или подсветку, но кому важен надёжный бренд и достаточный объём на годы вперёд.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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