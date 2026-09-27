Top.Mail.Ru
Оперативная память Apacer Premier, DDR4, 16GB (1x16GB), 3200 MHz, CL22, без радиатора купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Оперативная память Apacer Premier, DDR4, 16GB (1x16GB), 3200 MHz, CL22, без радиатора

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Оперативная память Apacer Premier, DDR4, 16GB (1x16GB), 3200 MHz, CL22, без радиатора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 708 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740178
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apacer
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Подсветка
нет
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х4х1
Вес, г.
28

Описание товара Оперативная память Apacer Premier, DDR4, 16GB (1x16GB), 3200 MHz, CL22, без радиатора

Для кого и под какие задачи

Данный модуль памяти отлично подойдет для базового апгрейда настольного ПК или ноутбука, а также для сборки недорогой системы, где на первом месте стоит увеличение объема ОЗУ, а не максимальная частота. С одним модулем объемом 16 ГБ вы сможете комфортно работать с множеством вкладок в браузере, офисными приложениями и даже некоторыми нетребовательными играми, но для профессионального монтажа видео или современных AAA-игр в высоком разрешении стоит рассмотреть двухканальный комплект или более скоростные решения.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который является современным и самым распространенным для большинства актуальных платформ. Он использует форм-фактор SO-DIMM, что означает его предназначение для установки в ноутбуки, компактные настольные ПК (NUC, мини-ПК) и моноблоки. Крайне важно помнить, что планка SO-DIMM физически несовместима со стандартными слотами DIMM на материнских платах для полноразмерных настольных компьютеров.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 16 ГБ, что является отличным заделом для многозадачной работы. Номинальная частота в 3200 МГц обеспечивает хорошую пропускную способность, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, особенно в интегральной графике ноутбуков. Однако для достижения максимальной производительности в задачах, чувствительных к скорости памяти (игры, некоторые инженерные расчёты), чаще всего рекомендуется использовать два модуля в двухканальном режиме, а не один, даже такой вместительный.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля обозначены как CL22, что является типичным значением для памяти стандартной частоты 3200 МГц в ноутбучном сегменте. Это означает несколько более высокую латентность по сравнению с более дорогими игровыми модулями с CL16 или CL18, но в повседневных задачах разница будет малозаметна. Модуль работает при стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В и, как правило, поддерживает автоматический разгон до заявленной частоты через активацию профиля XMP/AMP в BIOS системы, если это позволяет платформа.

Совместимость с платформой

Ключевой фактор совместимости - это поддержка платформой стандарта DDR4 и наличие слотов SO-DIMM. Модуль совместим с большинством современных ноутбуков и компактных систем на процессорах Intel Core i3/i5/i7/i9 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серий 4000, 5000 и 6000 для мобильных платформ. Важно уточнить в спецификациях вашего устройства максимально поддерживаемый объём на слот и частоту, так как некоторые бюджетные модели ноутбуков могут работать с памятью только на частотах 2666 или 2933 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная планка памяти выполнена в компактном форм-факторе без радиатора, что является стандартом для большинства ноутбучных модулей. Отсутствие массивного радиатора критично для установки в тесные корпуса ноутбуков и мини-ПК, где просто нет места для дополнительного охлаждения. Это компромиссное, но полностью оправданное решение для систем с ограниченным тепловым пакетом и штатными режимами работы памяти без экстремального разгона.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объемом 16 ГБ. Его установка активирует одноканальный режим работы памяти. Для существенного повышения производительности, особенно в играх и задачах, активно использующих оперативную память, рекомендуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в соответствующие слоты для активации двухканального режима, который может значительно увеличить скорость обмена данными с процессором. При дальнейшем расширении старайтесь подбирать модуль с максимально близкими характеристиками - частотой, таймингами и объёмом.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных систем, но не для стандартных настольных ПК. Также имейте в виду, что заявленная частота 3200 МГц может быть достигнута только если её поддерживает процессор и материнская плата (чипсет) вашего устройства; в противном случае память будет работать на максимальной частоте, официально поддерживаемой платформой. Этот модуль станет оптимальным выбором для увеличения объема ОЗУ в ноутбуке до комфортных 16 ГБ или как основа для сборки двухканального комплекта. Если же ваш приоритет - максимальная производительность в играх на настольном ПК, следует смотреть в сторону модулей DIMM с более низкими таймингами и в комплекте из двух планок.

Отзывы о товаре Оперативная память Apacer Premier, DDR4, 16GB (1x16GB), 3200 MHz, CL22, без радиатора




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Apacer
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Подсветка
нет
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Данный модуль памяти отлично подойдет для базового апгрейда настольного ПК или ноутбука, а также для сборки недорогой системы, где на первом месте стоит увеличение объема ОЗУ, а не максимальная частота. С одним модулем объемом 16 ГБ вы сможете комфортно работать с множеством вкладок в браузере, офисными приложениями и даже некоторыми нетребовательными играми, но для профессионального монтажа видео или современных AAA-игр в высоком разрешении стоит рассмотреть двухканальный комплект или более скоростные решения.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который является современным и самым распространенным для большинства актуальных платформ. Он использует форм-фактор SO-DIMM, что означает его предназначение для установки в ноутбуки, компактные настольные ПК (NUC, мини-ПК) и моноблоки. Крайне важно помнить, что планка SO-DIMM физически несовместима со стандартными слотами DIMM на материнских платах для полноразмерных настольных компьютеров.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 16 ГБ, что является отличным заделом для многозадачной работы. Номинальная частота в 3200 МГц обеспечивает хорошую пропускную способность, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, особенно в интегральной графике ноутбуков. Однако для достижения максимальной производительности в задачах, чувствительных к скорости памяти (игры, некоторые инженерные расчёты), чаще всего рекомендуется использовать два модуля в двухканальном режиме, а не один, даже такой вместительный.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля обозначены как CL22, что является типичным значением для памяти стандартной частоты 3200 МГц в ноутбучном сегменте. Это означает несколько более высокую латентность по сравнению с более дорогими игровыми модулями с CL16 или CL18, но в повседневных задачах разница будет малозаметна. Модуль работает при стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В и, как правило, поддерживает автоматический разгон до заявленной частоты через активацию профиля XMP/AMP в BIOS системы, если это позволяет платформа.

Совместимость с платформой

Ключевой фактор совместимости - это поддержка платформой стандарта DDR4 и наличие слотов SO-DIMM. Модуль совместим с большинством современных ноутбуков и компактных систем на процессорах Intel Core i3/i5/i7/i9 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серий 4000, 5000 и 6000 для мобильных платформ. Важно уточнить в спецификациях вашего устройства максимально поддерживаемый объём на слот и частоту, так как некоторые бюджетные модели ноутбуков могут работать с памятью только на частотах 2666 или 2933 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная планка памяти выполнена в компактном форм-факторе без радиатора, что является стандартом для большинства ноутбучных модулей. Отсутствие массивного радиатора критично для установки в тесные корпуса ноутбуков и мини-ПК, где просто нет места для дополнительного охлаждения. Это компромиссное, но полностью оправданное решение для систем с ограниченным тепловым пакетом и штатными режимами работы памяти без экстремального разгона.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объемом 16 ГБ. Его установка активирует одноканальный режим работы памяти. Для существенного повышения производительности, особенно в играх и задачах, активно использующих оперативную память, рекомендуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в соответствующие слоты для активации двухканального режима, который может значительно увеличить скорость обмена данными с процессором. При дальнейшем расширении старайтесь подбирать модуль с максимально близкими характеристиками - частотой, таймингами и объёмом.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных систем, но не для стандартных настольных ПК. Также имейте в виду, что заявленная частота 3200 МГц может быть достигнута только если её поддерживает процессор и материнская плата (чипсет) вашего устройства; в противном случае память будет работать на максимальной частоте, официально поддерживаемой платформой. Этот модуль станет оптимальным выбором для увеличения объема ОЗУ в ноутбуке до комфортных 16 ГБ или как основа для сборки двухканального комплекта. Если же ваш приоритет - максимальная производительность в играх на настольном ПК, следует смотреть в сторону модулей DIMM с более низкими таймингами и в комплекте из двух планок.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Apacer Premier, DDR4, 16GB (1x16GB), 3200 MHz, CL22, без радиатора - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...