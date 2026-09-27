Описание товара Оперативная память Apacer Premier, DDR4, 16GB (1x16GB), 3200 MHz, CL22, без радиатора

Для кого и под какие задачи

Данный модуль памяти отлично подойдет для базового апгрейда настольного ПК или ноутбука, а также для сборки недорогой системы, где на первом месте стоит увеличение объема ОЗУ, а не максимальная частота. С одним модулем объемом 16 ГБ вы сможете комфортно работать с множеством вкладок в браузере, офисными приложениями и даже некоторыми нетребовательными играми, но для профессионального монтажа видео или современных AAA-игр в высоком разрешении стоит рассмотреть двухканальный комплект или более скоростные решения.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который является современным и самым распространенным для большинства актуальных платформ. Он использует форм-фактор SO-DIMM, что означает его предназначение для установки в ноутбуки, компактные настольные ПК (NUC, мини-ПК) и моноблоки. Крайне важно помнить, что планка SO-DIMM физически несовместима со стандартными слотами DIMM на материнских платах для полноразмерных настольных компьютеров.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 16 ГБ, что является отличным заделом для многозадачной работы. Номинальная частота в 3200 МГц обеспечивает хорошую пропускную способность, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, особенно в интегральной графике ноутбуков. Однако для достижения максимальной производительности в задачах, чувствительных к скорости памяти (игры, некоторые инженерные расчёты), чаще всего рекомендуется использовать два модуля в двухканальном режиме, а не один, даже такой вместительный.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля обозначены как CL22, что является типичным значением для памяти стандартной частоты 3200 МГц в ноутбучном сегменте. Это означает несколько более высокую латентность по сравнению с более дорогими игровыми модулями с CL16 или CL18, но в повседневных задачах разница будет малозаметна. Модуль работает при стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В и, как правило, поддерживает автоматический разгон до заявленной частоты через активацию профиля XMP/AMP в BIOS системы, если это позволяет платформа.

Совместимость с платформой

Ключевой фактор совместимости - это поддержка платформой стандарта DDR4 и наличие слотов SO-DIMM. Модуль совместим с большинством современных ноутбуков и компактных систем на процессорах Intel Core i3/i5/i7/i9 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серий 4000, 5000 и 6000 для мобильных платформ. Важно уточнить в спецификациях вашего устройства максимально поддерживаемый объём на слот и частоту, так как некоторые бюджетные модели ноутбуков могут работать с памятью только на частотах 2666 или 2933 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная планка памяти выполнена в компактном форм-факторе без радиатора, что является стандартом для большинства ноутбучных модулей. Отсутствие массивного радиатора критично для установки в тесные корпуса ноутбуков и мини-ПК, где просто нет места для дополнительного охлаждения. Это компромиссное, но полностью оправданное решение для систем с ограниченным тепловым пакетом и штатными режимами работы памяти без экстремального разгона.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объемом 16 ГБ. Его установка активирует одноканальный режим работы памяти. Для существенного повышения производительности, особенно в играх и задачах, активно использующих оперативную память, рекомендуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в соответствующие слоты для активации двухканального режима, который может значительно увеличить скорость обмена данными с процессором. При дальнейшем расширении старайтесь подбирать модуль с максимально близкими характеристиками - частотой, таймингами и объёмом.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных систем, но не для стандартных настольных ПК. Также имейте в виду, что заявленная частота 3200 МГц может быть достигнута только если её поддерживает процессор и материнская плата (чипсет) вашего устройства; в противном случае память будет работать на максимальной частоте, официально поддерживаемой платформой. Этот модуль станет оптимальным выбором для увеличения объема ОЗУ в ноутбуке до комфортных 16 ГБ или как основа для сборки двухканального комплекта. Если же ваш приоритет - максимальная производительность в играх на настольном ПК, следует смотреть в сторону модулей DIMM с более низкими таймингами и в комплекте из двух планок.