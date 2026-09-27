Описание товара Оперативная память Apacer, DDR5, 32Gb (1x32Gb), 4800MHz, CL40, SO-DIMM

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти формата SO-DIMM предназначен в первую очередь для модернизации современных ноутбуков и компактных настольных систем, таких как Intel NUC или мини-ПК. С объёмом в 32 ГБ он идеально подходит для серьёзной многозадачности, работы с крупными базами данных, виртуальными машинами или монтажа видео в разрешениях до 4K. Это решение для тех, кто ценит объём памяти больше максимальной скорости, и кому требуется значительный запас для ресурсоёмких профессиональных задач без необходимости собирать комплект из нескольких планок.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Это модуль памяти стандарта DDR5, что означает использование самой современной на данный момент архитектуры ОЗУ. DDR5 обеспечивает более высокую пропускную способность и эффективность по энергопотреблению по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Ключевая особенность данного модуля - форм-фактор SO-DIMM, который предназначен исключительно для установки в ноутбуки, неттопы, моноблоки и компактные материнские платы. Он физически несовместим со стандартными слотами DIMM для полноразмерных настольных компьютеров.

Объём, частота и реальная производительность

Одиночная планка объёмом 32 ГБ предоставляет значительный простор для работы с приложениями, требующими большого количества оперативной памяти. Частота 4800 МГц является базовой для стандарта DDR5 и обеспечивает отличный баланс между производительностью и стабильностью на большинстве портативных платформ. Такой скорости достаточно для быстрой загрузки уровней в играх, плавной работы в тяжёлых творческих пакетах и мгновенного переключения между десятками фоновых задач, хотя топовые игровые ноутбуки могут поддерживать и более высокие частоты.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, обозначенные как CL40, указывают на задержки при обращении к данным. Для начальной частоты DDR5 4800 МГц такие задержки являются типичными и обеспечивают стабильную работу. Напряжение питания модуля соответствует стандартам JEDEC для DDR5. Важно отметить, что в портативных системах автоматические профили разгона, такие как XMP или EXPO, используются редко, и память чаще всего работает на стандартных настройках, заложенных производителем, что гарантирует максимальную совместимость и отсутствие проблем с питанием.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оснащёнными процессорами Intel 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также с платформами AMD на базе мобильных процессоров Ryzen 6000-й серии и новее, которые поддерживают стандарт DDR5 и имеют соответствующие SO-DIMM слоты. Перед покупкой крайне важно уточнить в спецификациях вашего устройства, поддерживает ли оно именно DDR5 память, так как она не имеет обратной совместимости со слотами для DDR4.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом форм-факторе SO-DIMM без дополнительных радиаторов. Это стандартное решение для ноутбучной памяти, где высота компонентов и воздушный поток внутри корпуса строго ограничены. Отсутствие массивного радиатора исключает риск конфликта с системой охлаждения ноутбука и гарантирует беспроблемную установку. Модуль не имеет подсветки, что для портативного устройства является ожидаемым и корректным решением.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продаётся одной планкой объёмом 32 ГБ. Для активации двухканального режима, который может существенно повысить производительность встроенной графики и некоторых других задач, потребуется приобрести вторую идентичную планку и установить её в парный слот. Если ваша материнская плата поддерживает двухканальный режим, рекомендуется изначально покупать память комплектом из двух модулей. Данная же одиночная планка идеальна для апгрейда ноутбука с одним слотом или для последующего добавления второй такой же планки для увеличения общего объёма до 64 ГБ.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это строгая привязка к поколению DDR5 и форм-фактору SO-DIMM. Модуль невозможно установить в старый ноутбук с поддержкой DDR4 или в настольный ПК. Также стоит понимать, что рабочая частота 4800 МГц будет достигнута только если её поддерживает процессор и материнская плата ноутбука; в противном случае память может работать на меньшей частоте. Этот модуль оптимально подойдёт пользователям современных ноутбуков, которым необходим солидный объём памяти для профессиональных задач без акцента на экстремальную скорость. Для игровых ноутбуков, где важна частота для встроенной графики, иногда предпочтительнее комплект из двух планок меньшего объёма, но с более высокой частотой.