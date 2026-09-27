Описание товара Оперативная память Apacer, DDR4, 16GB (1x16GB), 3200MHz, CL22, DIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти представляет собой оптимальное решение для базового апгрейда готового системного блока или сборки недорогого домашнего или офисного компьютера. Объёма в 16 ГБ достаточно для уверенной работы с документами, веб-браузером с множеством вкладок, а также для нетребовательных игр и лёгких творческих задач. Он не позиционируется как игровой топового уровня, но станет отличным выбором для пользователей, желающих увеличить объём оперативной памяти в уже работающей системе без лишних затрат.

Если вы планируете сборку нового ПК для серьёзных нагрузок, таких как профессиональный монтаж видео или современные игры на высоких настройках, стоит рассмотреть более быстрые комплекты из двух модулей. Данная планка закрывает потребность в достаточном, но не избыточном объёме для повседневных задач, обеспечивая комфортную многозадачность без узких мест в виде нехватки ОЗУ.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль стандарта DDR4 для настольных компьютеров, выполненный в форм-факторе DIMM. Поколение DDR4 является современным и широко распространённым, предлагая улучшенную энергоэффективность и более высокие потенциальные частоты по сравнению с устаревшим DDR3. Важно помнить, что слоты DDR4 имеют специальный ключ, физически несовместимый с планками других поколений.

Форм-фактор DIMM чётко указывает, что эта память предназначена исключительно для установки в стандартные материнские платы настольных ПК. Для ноутбуков или компактных NUC-систем требуются модули меньшего размера - SO-DIMM. При выборе обязательно сверяйте поколение памяти (DDR4) с поддержкой вашей материнской платы.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объём 16 ГБ, что на сегодняшний день считается комфортным минимумом для большинства пользователей. Рабочая частота составляет 3200 МГц, что является одной из самых популярных и сбалансированных скоростей для платформы DDR4. Такая частота обеспечивает высокую пропускную способность, положительно влияя на общую отзывчивость системы и скорость загрузки уровней в играх.

В реальных сценариях связка объёма 16 ГБ и частоты 3200 МГц позволит одновременно работать с тяжёлыми приложениями, держать открытыми десятки вкладок в браузере и комфортно играть в большинство современных проектов. По сравнению с базовыми модулями на 2133 или 2400 МГц, вы получите заметно более плавный опыт, особенно в процессорозависимых играх и задачах, активно работающих с оперативной памятью.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL22, что указывает на сравнительно высокую латентность. В паре с частотой 3200 МГц это говорит о том, что перед вами модуль, ориентированный в первую очередь на стабильную работу на заявленной частоте, а не на рекордные показатели скорости отклика. Для офисных, домашних и многих игровых задач такая комбинация параметров является вполне приемлемой.

Для активации штатной частоты 3200 МГц, которая почти всегда является режимом разгона выше базовых для DDR4, модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0. Это означает, что в BIOS/UEFI материнской платы с поддержкой XMP достаточно выбрать соответствующий профиль, чтобы память автоматически заработала на указанной частоте без сложных ручных настроек таймингов и напряжения.

Совместимость с платформой

Данный модуль DDR4 совместим с подавляющим большинством современных платформ Intel Core и AMD Ryzen, использующих память этого поколения. Ключевое условие - наличие на материнской плате слотов DIMM под DDR4. Однако важно уточнить поддержку конкретной частоты в спецификациях вашей материнской платы и процессора.

Некоторые базовые чипсеты или более старые процессоры могут не поддерживать частоту 3200 МГц в штатном режиме, и память будет работать на максимальной для них частоте, например, 2933 или 2666 МГц. Для гарантированной работы на заявленных параметрах рекомендуется использование плат на чипсетах Intel B560, H570, Z590, Z690 или AMD B550, X570 и новее с актуальной версией BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Представленная модель оперативной памяти выполнена в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это оптимальное решение для систем, где важен компактный размер или существует риск конфликта с крупным процессорным кулером воздушного типа. При работе на частоте 3200 МГц нагрев модулей, как правило, не является критичным.

Отсутствие подсветки или декоративных элементов делает эту память нейтральным компонентом, который не будет отвлекать внимание в корпусе без окна или органично впишется в строгие системные сборки. Основной акцент здесь сделан на надёжность и функциональность, а не на визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль объёмом 16 ГБ. При установке одной планки память будет работать в одноканальном режиме, что не позволяет в полной мере раскрыть потенциал пропускной способности контроллера памяти современного процессора. Это может стать небольшим ограничением производительности в играх и требовательных приложениях.

Для активации более производительного двухканального режима рекомендуется использовать два одинаковых модуля, установленных в правильные слоты на материнской плате (обычно они обозначены одним цветом). Вы можете приобрести два таких модуля для комплекта 32 ГБ (2x16 ГБ). Смешивать эту планку с модулями других производителей или с другими таймингами не рекомендуется во избежание проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с использованием одного модуля, что не даёт прироста от двухканального режима. Если ваша материнская плата поддерживает только два слота памяти и вы планируете в будущем расширять объём, покупка одной планки на 16 ГБ может быть оправданной. Для сборки нового ПК с нуля для игр или работы лучше сразу рассматривать комплект из двух модулей.

Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, а не под более старый DDR3 или новый DDR5. Учитывайте, что для работы на заявленной частоте 3200 МГц через профиль XMP необходима соответствующая поддержка со стороны платы и процессора. Этот модуль - отличный выбор для простого увеличения объёма ОЗУ в существующей системе или для сборки бюджетного ПК, где баланс цены, объёма и достаточной скорости является приоритетом.