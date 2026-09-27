Описание товара Оперативная память Apacer, DDR4, 16GB (1x16GB), 2666 MHz, CL19, SO-DIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти идеально подходит для планомерного апгрейда или сборки компактных и мобильных систем, где приоритетом является надежность и достаточный объем, а не максимальная частота. Он закроет потребности в повседневной многозадачности на ноутбуке или мини-ПК, обеспечит комфортную работу с офисными пакетами, браузером с множеством вкладок и нетребовательными приложениями. Для игровых ноутбуков или рабочих станций, где критична пропускная способность, важнее будет выбрать комплект из двух планок с более высокой частотой.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современное и широко распространенное поколение памяти DDR4, которое предлагает хороший баланс производительности и энергоэффективности. Ключевая особенность данного комплекта - форм-фактор SO-DIMM, что означает его предназначение исключительно для установки в ноутбуки, неттопы, моноблоки и другие компактные системы со специальными слотами меньшего размера. Важно помнить, что стандартные планки DIMM для настольных ПК физически не подойдут.

Объём, частота и реальная производительность

Объем одного модуля составляет 16 ГБ, что сегодня является отличным вариантом для большинства ноутбучных конфигураций, обеспечивая запас для комфортной работы. Частота 2666 МГц относится к базовому уровню для платформ DDR4 и гарантирует стабильную и предсказуемую работу системы. В реальных сценариях эта частота обеспечит плавный отклик в повседневных задачах, однако в ресурсоемких приложениях, чувствительных к скорости памяти, прирост производительности по сравнению с более быстрыми комплектами будет не столь заметен.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL19, что является типичным значением для частоты 2666 МГц и указывает на стандартную латентность. Рабочее напряжение, характерное для DDR4, обеспечивает энергоэффективность, что критично для автономной работы ноутбуков. Данная планка, как правило, работает на своих заводских частотах и таймингах без необходимости активации профилей разгона, что упрощает установку и гарантирует совместимость с большинством ноутбучных платформ, где ручные настройки BIOS часто ограничены.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с широким спектром ноутбуков и компактных систем, выпущенных в последние годы и использующих процессоры Intel или AMD с поддержкой памяти DDR4. Перед покупкой крайне важно убедиться, что ваша конкретная модель ноутбука технически поддерживает установку или замену оперативной памяти и имеет свободный слот формата SO-DIMM. Также стоит проверить максимально поддерживаемую платформой частоту, хотя 2666 МГц является часто базовой и поддерживается практически везде.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная планка памяти выполнена в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что является стандартом для большинства ноутбучных модулей. Это гарантирует беспроблемную физическую совместимость с тесными корпусами портативных устройств. Отсутствие активного охлаждения не является недостатком, так как на такой частоте и в условиях ограниченного энергопотребления ноутбука модули не склонны к сильному нагреву. Подсветка также не предусмотрена, что соответствует ориентированности на надежную и незаметную работу внутри корпуса.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль поставляется как одна планка объемом 16 ГБ. Установка одной планки означает работу в одноканальном режиме, что обеспечивает базовую, но не максимальную пропускную способность памяти. Для раскрытия потенциала платформы и повышения производительности в играх и некоторых профессиональных задачах рекомендуется приобрести вторую идентичную планку для активации двухканального режима. При расширении важно стараться использовать модули с максимально близкими характеристиками для избежания нестабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который делает модуль непригодным для стандартных настольных материнских плат. Перед покупкой необходимо точно убедиться в возможности апгрейда вашего ноутбука и наличии свободного слота. Эта память оптимальна для пользователей, которым нужен надежный и достаточный объем для работы, а не максимальная частота. Если ваша задача - сборка новой игровой или рабочей системы с нуля, стоит рассмотреть комплекты из двух планок для настольных ПК с более высокими частотами и поддержкой XMP.