Описание товара Оперативная память Apacer, DDR3, 4GB (1x4GB), 1600MHz, CL11, SO-DIMM

Для кого и под какие задачи

Данный модуль памяти - это оптимальное решение для обновления старого ноутбука или компактной настольной системы (NUC, мини-ПК), где требуется недорогое увеличение оперативной памяти для повышения отзывчивости. Он отлично подойдет для базовых задач: работы с офисными приложениями, веб-серфинга с множеством вкладок, просмотра видео и использования легкого программного обеспечения. Если вы сталкиваетесь с тормозами в этих сценариях, увеличение объема ОЗУ до 4 ГБ или добавление этой планки к уже установленной может дать системе второе дыхание, но для современных игр, профессионального монтажа видео или работы с тяжелыми инженерными пакетами стоит рассматривать более емкие и быстрые комплекты DDR4 или DDR5.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Это модуль памяти стандарта DDR3, который был массовым для платформ примерно с 2007 по 2015 годы и до сих пор актуален для миллионов устройств. Он использует компактный форм-фактор SO-DIMM, предназначенный специально для ноутбуков, моноблоков, мини-ПК и некоторых материнских плат формата Mini-ITX. Крайне важно понимать, что память DDR3 физически и электрически несовместима со слотами для DDR2, DDR4 или DDR5, поэтому перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваша система поддерживает именно это поколение и форм-фактор.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объем 4 ГБ, что является распространенным стандартом для апгрейда устаревших систем. Его номинальная частота составляет 1600 МГц (PC3-12800), что для платформ на DDR3 является хорошим балансом между производительностью и доступностью. В реальных условиях такая частота обеспечивает достаточную пропускную способность для плавной работы в многозадачном режиме, ускоряя загрузку приложений и уменьшая лаг при переключении между программами по сравнению с более медленными модулями на 1333 МГц или 1066 МГц.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL11, что указывает на задержку сигнала. В связке с частотой 1600 МГц эти параметры обеспечивают типичную для данного класса латентность. Рабочее напряжение стандартно для DDR3 и составляет 1.5 В. Данная модель не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, поскольку они были не так распространены в эпоху DDR3 для ноутбучных модулей; она предназначена для работы на заявленных заводских параметрах, которые обычно автоматически определяются системой при установке.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками, моноблоками и компактными ПК, оснащенными процессорами Intel Core i3/i5/i5/i7 2-4 поколений (Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell) или аналогичными мобильными чипами AMD того же периода, а также с соответствующими материнскими платами, имеющими слоты SO-DIMM DDR3. Перед покупкой критически важно проверить спецификации вашего устройства: максимально поддерживаемый объем на слот и суммарно, а также максимальную частоту шины памяти, так как система может автоматически понизить более быстрые планки до своего предела.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль выполнен в стандартном ноутбучном форм-факторе без дополнительных радиаторов. Это нормально для памяти DDR3 с напряжением 1.5 В, так как её тепловыделение в ноутбучных конфигурациях невелико и эффективно рассеивается за счет общего потока воздуха внутри корпуса. Отсутствие радиатора также гарантирует совместимость с любым, даже самым тесным, ноутбучным корпусом, где зазор между планкой и другими компонентами минимален.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде одной планки объемом 4 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность интегрированной графики и общую скорость доступа к памяти, необходимо установить две идентичные (или максимально близкие по характеристикам) планки в соответствующие слоты на материнской плате. Если в вашем ноутбуке есть свободный слот, эту планку можно добавить к уже установленной, но для лучшей совместимости и стабильности рекомендуется использовать модули одного производителя, объема, частоты и таймингов.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это устаревший стандарт DDR3, который подходит только для соответствующих систем. Убедитесь, что в вашем устройстве есть свободный слот SO-DIMM DDR3, а не другой тип. Помните, что заявленная частота в 1600 МГц - это максимальная, и конечная рабочая частота будет определяться контроллером памяти вашего процессора и настройками BIOS. Данный модуль - это бюджетный и прагматичный выбор для апгрейда старого, но еще полезного устройства. Если ваша цель - сборка новой системы, вам необходима память стандарта DDR4 или DDR5. Для существующего ноутбука с одним занятым слотом на 4 ГБ добавление этой планки станет отличным способом выйти на комфортный объем в 8 ГБ для многозадачности.