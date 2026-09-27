Оперативная память Apacer, DDR3, 4GB (1x4GB), 1600MHz, CL11, SO-DIMM
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Оперативная память Apacer, DDR3, 4GB (1x4GB), 1600MHz, CL11, SO-DIMM
Для кого и под какие задачи
Данный модуль памяти - это оптимальное решение для обновления старого ноутбука или компактной настольной системы (NUC, мини-ПК), где требуется недорогое увеличение оперативной памяти для повышения отзывчивости. Он отлично подойдет для базовых задач: работы с офисными приложениями, веб-серфинга с множеством вкладок, просмотра видео и использования легкого программного обеспечения. Если вы сталкиваетесь с тормозами в этих сценариях, увеличение объема ОЗУ до 4 ГБ или добавление этой планки к уже установленной может дать системе второе дыхание, но для современных игр, профессионального монтажа видео или работы с тяжелыми инженерными пакетами стоит рассматривать более емкие и быстрые комплекты DDR4 или DDR5.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это модуль памяти стандарта DDR3, который был массовым для платформ примерно с 2007 по 2015 годы и до сих пор актуален для миллионов устройств. Он использует компактный форм-фактор SO-DIMM, предназначенный специально для ноутбуков, моноблоков, мини-ПК и некоторых материнских плат формата Mini-ITX. Крайне важно понимать, что память DDR3 физически и электрически несовместима со слотами для DDR2, DDR4 или DDR5, поэтому перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваша система поддерживает именно это поколение и форм-фактор.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объем 4 ГБ, что является распространенным стандартом для апгрейда устаревших систем. Его номинальная частота составляет 1600 МГц (PC3-12800), что для платформ на DDR3 является хорошим балансом между производительностью и доступностью. В реальных условиях такая частота обеспечивает достаточную пропускную способность для плавной работы в многозадачном режиме, ускоряя загрузку приложений и уменьшая лаг при переключении между программами по сравнению с более медленными модулями на 1333 МГц или 1066 МГц.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля обозначены как CL11, что указывает на задержку сигнала. В связке с частотой 1600 МГц эти параметры обеспечивают типичную для данного класса латентность. Рабочее напряжение стандартно для DDR3 и составляет 1.5 В. Данная модель не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, поскольку они были не так распространены в эпоху DDR3 для ноутбучных модулей; она предназначена для работы на заявленных заводских параметрах, которые обычно автоматически определяются системой при установке.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками, моноблоками и компактными ПК, оснащенными процессорами Intel Core i3/i5/i5/i7 2-4 поколений (Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell) или аналогичными мобильными чипами AMD того же периода, а также с соответствующими материнскими платами, имеющими слоты SO-DIMM DDR3. Перед покупкой критически важно проверить спецификации вашего устройства: максимально поддерживаемый объем на слот и суммарно, а также максимальную частоту шины памяти, так как система может автоматически понизить более быстрые планки до своего предела.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль выполнен в стандартном ноутбучном форм-факторе без дополнительных радиаторов. Это нормально для памяти DDR3 с напряжением 1.5 В, так как её тепловыделение в ноутбучных конфигурациях невелико и эффективно рассеивается за счет общего потока воздуха внутри корпуса. Отсутствие радиатора также гарантирует совместимость с любым, даже самым тесным, ноутбучным корпусом, где зазор между планкой и другими компонентами минимален.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде одной планки объемом 4 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность интегрированной графики и общую скорость доступа к памяти, необходимо установить две идентичные (или максимально близкие по характеристикам) планки в соответствующие слоты на материнской плате. Если в вашем ноутбуке есть свободный слот, эту планку можно добавить к уже установленной, но для лучшей совместимости и стабильности рекомендуется использовать модули одного производителя, объема, частоты и таймингов.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это устаревший стандарт DDR3, который подходит только для соответствующих систем. Убедитесь, что в вашем устройстве есть свободный слот SO-DIMM DDR3, а не другой тип. Помните, что заявленная частота в 1600 МГц - это максимальная, и конечная рабочая частота будет определяться контроллером памяти вашего процессора и настройками BIOS. Данный модуль - это бюджетный и прагматичный выбор для апгрейда старого, но еще полезного устройства. Если ваша цель - сборка новой системы, вам необходима память стандарта DDR4 или DDR5. Для существующего ноутбука с одним занятым слотом на 4 ГБ добавление этой планки станет отличным способом выйти на комфортный объем в 8 ГБ для многозадачности.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: 4 Гб, SO-DIMM, DDR3, Для ноутбука, 16 Гб SO-DIMM
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 230 руб.308 руб. в СплитОперативная память CBR DDR3 SODIMM 4GB 1600MHz (CD3-SS04G16M11-0...
-
В наличииЦена 1 340 руб.335 руб. в СплитОперативная память Apacer 4GB DDR3 UDIMM (AU04GFA60CATBGJ/DG.04G...
-
В наличииЦена 1 540 руб.385 руб. в СплитПамять DDR3L Patriot 4Gb Signature Line (PSD34G1600L81)
-
В наличииЦена 1 640 руб.410 руб. в СплитПамять оперативная DDR3 Apacer 4Gb 1600MHz (AS04GFA60CATBGC/DS.0...
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитПамять DDR3 Patriot 4Gb Signature Line (PSD34G16002)
-
В наличииЦена 1 730 руб.433 руб. в СплитПамять SO-DIMM DDR3 Patriot 4Gb 1600MHz (PSD34G160081S)
-
В наличииЦена 1 750 руб.438 руб. в СплитПамять DDR3 Patriot 4Gb Signature Line (PSD34G160081)
-
В наличииЦена 2 060 руб.515 руб. в СплитОперативная память CBR DDR3 SODIMM 8GB 1600MHz (CD3-SS08G16M11-0...
-
В наличииЦена 2 160 руб.540 руб. в СплитПамять оперативная DDR2 Kingston 2Gb 800MHz (KVR800D2N6/2G)
-
В наличииЦена 2 440 руб.610 руб. в СплитОперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 4GB 2400MHz (CD4-US04G2...
-
В наличииЦена 2 480 руб.620 руб. в СплитПамять оперативная DDR3 Kingston 4Gb 1600MHz (KVR16N11S8/4WP)
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитПамять SO-DIMM DDR3 Patriot 8Gb 1600MHz (PSD38G16002S)
Для кого и под какие задачи
Данный модуль памяти - это оптимальное решение для обновления старого ноутбука или компактной настольной системы (NUC, мини-ПК), где требуется недорогое увеличение оперативной памяти для повышения отзывчивости. Он отлично подойдет для базовых задач: работы с офисными приложениями, веб-серфинга с множеством вкладок, просмотра видео и использования легкого программного обеспечения. Если вы сталкиваетесь с тормозами в этих сценариях, увеличение объема ОЗУ до 4 ГБ или добавление этой планки к уже установленной может дать системе второе дыхание, но для современных игр, профессионального монтажа видео или работы с тяжелыми инженерными пакетами стоит рассматривать более емкие и быстрые комплекты DDR4 или DDR5.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это модуль памяти стандарта DDR3, который был массовым для платформ примерно с 2007 по 2015 годы и до сих пор актуален для миллионов устройств. Он использует компактный форм-фактор SO-DIMM, предназначенный специально для ноутбуков, моноблоков, мини-ПК и некоторых материнских плат формата Mini-ITX. Крайне важно понимать, что память DDR3 физически и электрически несовместима со слотами для DDR2, DDR4 или DDR5, поэтому перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваша система поддерживает именно это поколение и форм-фактор.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объем 4 ГБ, что является распространенным стандартом для апгрейда устаревших систем. Его номинальная частота составляет 1600 МГц (PC3-12800), что для платформ на DDR3 является хорошим балансом между производительностью и доступностью. В реальных условиях такая частота обеспечивает достаточную пропускную способность для плавной работы в многозадачном режиме, ускоряя загрузку приложений и уменьшая лаг при переключении между программами по сравнению с более медленными модулями на 1333 МГц или 1066 МГц.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля обозначены как CL11, что указывает на задержку сигнала. В связке с частотой 1600 МГц эти параметры обеспечивают типичную для данного класса латентность. Рабочее напряжение стандартно для DDR3 и составляет 1.5 В. Данная модель не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, поскольку они были не так распространены в эпоху DDR3 для ноутбучных модулей; она предназначена для работы на заявленных заводских параметрах, которые обычно автоматически определяются системой при установке.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками, моноблоками и компактными ПК, оснащенными процессорами Intel Core i3/i5/i5/i7 2-4 поколений (Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell) или аналогичными мобильными чипами AMD того же периода, а также с соответствующими материнскими платами, имеющими слоты SO-DIMM DDR3. Перед покупкой критически важно проверить спецификации вашего устройства: максимально поддерживаемый объем на слот и суммарно, а также максимальную частоту шины памяти, так как система может автоматически понизить более быстрые планки до своего предела.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль выполнен в стандартном ноутбучном форм-факторе без дополнительных радиаторов. Это нормально для памяти DDR3 с напряжением 1.5 В, так как её тепловыделение в ноутбучных конфигурациях невелико и эффективно рассеивается за счет общего потока воздуха внутри корпуса. Отсутствие радиатора также гарантирует совместимость с любым, даже самым тесным, ноутбучным корпусом, где зазор между планкой и другими компонентами минимален.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде одной планки объемом 4 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность интегрированной графики и общую скорость доступа к памяти, необходимо установить две идентичные (или максимально близкие по характеристикам) планки в соответствующие слоты на материнской плате. Если в вашем ноутбуке есть свободный слот, эту планку можно добавить к уже установленной, но для лучшей совместимости и стабильности рекомендуется использовать модули одного производителя, объема, частоты и таймингов.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это устаревший стандарт DDR3, который подходит только для соответствующих систем. Убедитесь, что в вашем устройстве есть свободный слот SO-DIMM DDR3, а не другой тип. Помните, что заявленная частота в 1600 МГц - это максимальная, и конечная рабочая частота будет определяться контроллером памяти вашего процессора и настройками BIOS. Данный модуль - это бюджетный и прагматичный выбор для апгрейда старого, но еще полезного устройства. Если ваша цель - сборка новой системы, вам необходима память стандарта DDR4 или DDR5. Для существующего ноутбука с одним занятым слотом на 4 ГБ добавление этой планки станет отличным способом выйти на комфортный объем в 8 ГБ для многозадачности.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: 4 Гб, SO-DIMM, DDR3, Для ноутбука, 16 Гб SO-DIMM
Отзывы о товаре Оперативная память Apacer, DDR3, 4GB (1x4GB), 1600MHz, CL11, SO-DIMM