Описание товара Оперативная память AMD Radeon R7, DDR4, 4GB (1x4GB), 2666MHz, CL16, DIMM, OEM

Для кого и под какие задачи

Данный модуль памяти предназначен для базового апгрейда или сборки недорогого домашнего или офисного компьютера. Он оптимально подходит для задач, не требующих высокой многозадачности или обработки больших объёмов данных, таких как работа с офисными приложениями, веб-сёрфинг, просмотр медиаконтента и нетребовательные игры. Четырёхгигабайтный объём одного модуля является сегодня минимальным разумным уровнем, и он может стать отправной точкой для дальнейшего расширения системы, но для современных игр или профессиональных задач рекомендуется сразу рассматривать комплекты большего объёма.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Это модуль стандарта DDR4, что означает совместимость с современными платформами на процессорах Intel и AMD, использующими данный тип памяти. Поколение DDR4 обеспечивает более высокую эффективную частоту и меньшее рабочее напряжение по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планка предназначена для установки в стандартные слоты настольных материнских плат и физически не подойдёт для ноутбуков, где используется компактный SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объём 4 ГБ и работает на частоте 2666 МГц. Такой частоты достаточно для стабильной работы системы в повседневных сценариях, обеспечивая плавный отклик в интерфейсе и базовых программах. Однако для игр и ресурсоёмких приложений одного модуля объёмом 4 ГБ будет недостаточно, а частота 2666 МГц является базовой для DDR4, что означает отсутствие существенного запаса производительности по сравнению с более медленными вариантами, но и отсутствие проблем со совместимостью на самых простых материнских платах.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL16, что является типичным значением для памяти на частоте 2666 МГц и обеспечивает приемлемую латентность для офисно-домашнего использования. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и составляет 1.2 В. Данная модель относится к категории OEM и, как правило, не поддерживает продвинутые профили автоматического разгона, такие как Intel XMP или AMD EXPO, поэтому работает на своих номинальных характеристиках, что гарантирует стабильность даже на платах без опций тонкой настройки памяти.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с любыми настольными материнскими платами, имеющими слоты DIMM под память DDR4. Он корректно заработает с процессорами Intel Core 6-го поколения (Skylake) и новее, а также с платформами AMD AM4 и новыми AM5, но важно помнить, что для AM5 требуется только память DDR5, поэтому здесь подойдёт только AM4. Поскольку это одиночная планка на 2666 МГц, она практически наверняка будет поддерживаться любым совместимым чипсетом без необходимости обновления BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная память поставляется в OEM-исполнении, что означает отсутствие декоративных радиаторов охлаждения. Это делает планку максимально компактной и исключает любые возможные конфликты с установленными процессорными кулерами, даже самыми крупными. С другой стороны, при длительных интенсивных нагрузках на память, которые для данного модуля маловероятны, отсутствие радиатора может привести к более высоким температурам, но для заявленных частот и сценариев использования это не является проблемой.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся как одиночный модуль (1x4GB). Установка только одной планки активирует одноканальный режим работы памяти, который обеспечивает вдвое меньшую пропускную способность по сравнению с двухканальным режимом. Для ощутимого прироста производительности, особенно в играх и интегрированной графике, рекомендуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты материнской платы, обычно обозначенные одним цветом, для активации двухканального режима.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение этой модели – это одиночный модуль малого по современным меркам объёма, что делает его малопригодным для игровых или рабочих систем в качестве единственной памяти. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как модули DDR3, DDR4 и DDR5 физически и электрически несовместимы. Этот модуль – разумный выбор для бюджетного апгрейда старого ПК на DDR4, для сборки простейшей офисной системы или в качестве временного решения с планом последующей покупки второй такой же планки. Для сборки нового компьютера с нуля лучше сразу рассматривать комплект из двух модулей общим объёмом от 8 ГБ или более.