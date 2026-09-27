Описание товара Оперативная память AMD Radeon R5, DDR5, 8GB (1x8GB), 5600MHz, CL40, DIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR5 идеально подходит для начальной сборки или апгрейда современного ПК, где важен баланс цены и производительности нового поколения. Он станет отличным выбором для пользователя, собирающего офисную или домашнюю мультимедийную систему, которая будет уверенно справляться с повседневными задачами: работой в браузере с множеством вкладок, офисными приложениями и нетребовательными играми. Однако для профессионального монтажа видео, трёхмерного рендеринга или современных игр в высоких разрешениях одного модуля объёмом 8 ГБ будет недостаточно, и стоит рассматривать его как первый шаг к двухканальной конфигурации.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, следующего поколения после DDR4, которое предлагает более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что означает его предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Крайне важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому установка возможна только в материнскую плату, оснащённую соответствующими разъёмами.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объём 8 ГБ, что является хорошей базой для стартовой конфигурации. Его эффективная частота составляет 5600 МГц, что обеспечивает высокую скорость передачи данных между памятью и процессором по сравнению с предыдущими поколениями. В реальных сценариях такая частота позволит системе быстро загружать приложения и откликаться на действия пользователя, однако для раскрытия полного потенциала скорости в играх и профессиональных задачах критически важен двухканальный режим работы, для которого потребуется второй идентичный модуль.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти, обозначаемые как CL40, являются стандартными для начальных частот DDR5 и определяют время отклика памяти на запрос. В связке с частотой 5600 МГц они обеспечивают сбалансированную производительность. Модуль работает при стандартном для DDR5 напряжении и поддерживает технологию AMD EXPO, представляющую собой готовый профиль разгона. Активация EXPO в BIOS материнской платы AMD автоматически настраивает память на заявленные частоту и тайминги, избавляя пользователя от сложных ручных настроек.

Совместимость с платформой

Данная память оптимизирована для работы с платформами AMD на процессорах Ryzen 7000 и новее, которые используют исключительно стандарт DDR5. Она также будет корректно работать с совместимыми платформами Intel (процессоры 12-го поколения Alder Lake и новее), однако для активации профиля EXPO на Intel-системе может потребоваться использовать аналог - профиль XMP. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR5 и что её BIOS поддерживает необходимые частоты.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён алюминиевым радиатором, который эффективно отводит тепло от чипов памяти во время работы, что способствует стабильности, особенно при длительных нагрузках. Конструкция радиатора компактна и не создаст проблем с совместимостью даже при установке под массивные башенные кулеры процессора. Данная модель не имеет RGB-подсветки, что делает её практичным выбором для лаконичных сборок, где важна стабильность, а не визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности настоятельно рекомендуется приобрести второй такой же модуль и установить планки в правильные слоты материнской платы (обычно слоты A2 и B2), чтобы активировать двухканальный режим. Этот режим вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую влияет на скорость работы в играх и приложениях. Помните, что смешивание модулей с разными характеристиками может привести к нестабильной работе на пониженных частотах.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это одиночный модуль в комплекте, что означает работу в одноканальном режиме и неполное использование потенциала современной платформы. Для игр и ресурсоёмких задач сборка с двумя модулями по 8 ГБ будет значительно эффективнее. Также убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту 5600 МГц, особенно если речь идёт о бюджетных моделях. Этот модуль - разумный выбор для создания базовой системы на DDR5 с перспективой лёгкого расширения, но если вам нужен максимальный результат здесь и сейчас, лучше сразу рассмотреть готовый двухканальный комплект (2x8 ГБ).