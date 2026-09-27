Описание товара Оперативная память AMD Radeon R5, DDR5, 8GB (1x8GB), 4800MHz, CL40, SO-DIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти идеально подходит для модернизации или сборки компактных систем, таких как ноутбуки, мини-ПК или промышленные компьютеры, где критически важна совместимость и надежность. Он обеспечит комфортную работу в офисных приложениях, веб-серфинге с множеством вкладок и нетребовательных играх, создавая отзывчивую среду для повседневных задач. Однако для профессионального монтажа видео, сложного 3D-рендеринга или современных игр на высоких настройках одного 8-гигабайтного модуля будет недостаточно, и стоит рассмотреть комплект из двух планок для активации более производительного двухканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, которая обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Ключевой особенностью является форм-фактор SO-DIMM, что означает компактный размер модуля, предназначенный исключительно для установки в ноутбуки, моноблоки, мини-ITX системы и другие устройства со специфическими слотами. Важно понимать, что этот модуль физически несовместим со слотами для настольной памяти DIMM, и его можно установить только в соответствующую платформу, поддерживающую DDR5.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает объемом 8 ГБ и работает на эффективной частоте 4800 МГц, что является хорошей базовой скоростью для памяти DDR5. Такой связки хватит для уверенной многозадачности в среде Windows, работы с документами и потокового видео, где высокая частота обеспечивает быструю подгрузку данных. В играх и более сложных приложениях объем 8 ГБ уже может стать ограничивающим фактором, но сама частость 4800 МГц позволит ощутить преимущества новой платформы DDR5 по сравнению со стандартными скоростями DDR4, особенно в задачах, чувствительных к пропускной способности.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти, указанные как CL40, являются типичными для модулей DDR5 начального уровня на такой частоте и определяют время отклика. В связке с частотой 4800 МГц они обеспечивают сбалансированную производительность при стандартном для DDR5 напряжении, обычно около 1.1 В. Данная модель поддерживает технологии автоматического разгона, такие как EXPO для платформ AMD и XMP 3.0 для Intel, что позволяет системе автоматически настроить все параметры для работы на заявленных 4800 МГц без ручного вмешательства в BIOS, гарантируя стабильность.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с современными ноутбучными и компактными настольными платформами, использующими процессоры AMD Ryzen 6000/7000 серии или Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее с поддержкой DDR5. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата или ноутбук имеют слоты SO-DIMM и официально поддерживают стандарт DDR5, так как обратной совместимости с DDR4 нет. Для полной реализации заявленной частоты также рекомендуется проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашего устройства и установить последние обновления BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль выполнен в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что является стандартом для многих ноутбучных решений и гарантирует совместимость с любыми компактными корпусами. Отсутствие радиатора не является проблемой, поскольку память с частотой 4800 МГц и стандартным напряжением не склонна к значительному нагреву даже под продолжительной нагрузкой. Подсветка также не предусмотрена, что делает модуль идеальным выбором для тех, кто ценит надежность, минимализм и гарантированное отсутствие конфликтов с системами охлаждения в тесных корпусах ноутбуков.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 8 ГБ, что подразумевает работу системы в одноканальном режиме, который уступает двухканальному по скорости обмена данными. Для раскрытия потенциала современных процессоров и DDR5 в играх и профессиональных приложениях настоятельно рекомендуется приобретать память парными комплектами (например, 2x8 ГБ) для активации двухканального режима. Если вы планируете расширение в будущем, старайтесь подбирать максимально идентичный модуль по частоте, таймингам и объему, хотя смешивание планок иногда может привести к работе всей системы на более низких частотах.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это форм-фактор SO-DIMM, который делает модуль непригодным для стандартных настольных материнских плат. Также помните, что работа в одноканальном режиме с одной планкой снижает общую производительность системы, поэтому для сборки нового ноутбука или мини-ПК с нуля лучше сразу выбирать комплект из двух модулей. Этот модуль — отличный и экономичный выбор для апгрейда старого ноутбука с DDR4 (если ваша платформа поддерживает DDR5) или для точечного увеличения объема в специфической системе, но для сборки производительной игровой или рабочей станции стоит рассмотреть варианты с большим суммарным объемом и двухканальной конфигурацией.