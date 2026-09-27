Описание товара Оперативная память AMD Radeon R5, DDR5, 32Gb (1x32Gb), 4800MHz, CL40, SO-DIMM

Для кого и под какие задачи

Эта модуль оперативной памяти идеально подходит для апгрейда современных ноутбуков и компактных систем NUC, где критически важен большой объём ОЗУ. С одной планкой на 32 ГБ вы получаете солидный запас для профессиональной работы с виртуальными машинами, монтажа видео в высоком разрешении, обработки сложных 3D-сцен или одновременного запуска множества тяжёлых приложений. Для базовых офисных задач такой объём избыточен, а для высокочастотного игрового режима в ноутбуке важнее будет двухканальная конфигурация, но как стартовая точка для сборки мощной мобильной рабочей станции или расширение существующей системы этот модуль — отличный выбор.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, что означает принадлежность к самому современному поколению оперативной памяти с повышенной пропускной способностью и улучшенной энергоэффективностью по сравнению с DDR4. Ключевая особенность — форм-фактор SO-DIMM, который предназначен исключительно для установки в ноутбуки, компактные десктопы (NUC), моноблоки и некоторые материнские платы формата Mini-ITX. Это физически меньший разъём, поэтому такой модуль не подойдёт для стандартных настольных материнских плат с обычными слотами DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает внушительный объём в 32 ГБ на одной планке, что позволяет работать с огромными массивами данных без подгрузки информации с медленного накопителя. Частота 4800 МГц является базовой для стандарта JEDEC DDR5 и обеспечивает высокую пропускную способность, заметно повышая отзывчивость системы в ресурсоёмких приложениях. В сценариях, где важна не только частота, но и объём — например, рендеринг или научные расчёты — эта комбинация даст значительный прирост производительности по сравнению с более медленными или меньшими по объёму модулями DDR4.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL40, что является типичным значением латентности для модулей DDR5 на базовой частоте. Сочетание высокой частоты и относительно высоких таймингов обеспечивает хороший баланс пропускной способности и задержек для большинства профессиональных задач. Рабочее напряжение, как правило, ниже, чем у DDR4, что способствует меньшему тепловыделению в корпусе ноутбука. Данный модуль работает на стандартных настройках JEDEC, поэтому для его работы не требуется активация профилей разгона вроде XMP или EXPO, что упрощает совместимость с широким спектром мобильных платформ.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с современными ноутбуками и компактными системами, оборудованными слотами SO-DIMM и поддерживающими стандарт памяти DDR5. Это, как правило, платформы на базе процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 6000-й серии и новее для мобильных решений. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша конкретная модель ноутбука или материнской платы поддерживает именно DDR5, а не DDR4, так как эти поколения физически и электрически несовместимы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти, судя по характеристикам, выполнена в классическом низкопрофильном форм-факторе SO-DIMM без массивных радиаторов. Это стандартное решение для ноутбучной памяти, где пространство ограничено, а тепловыделение на базовых частотах DDR5 управляется эффективной системой охлаждения самого корпуса устройства. Отсутствие радиатора минимизирует риск конфликтов с элементами конструкции ноутбука и делает модуль универсальным для установки в любые совместимые системы.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде одного модуля объёмом 32 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает скорость работы памяти, потребуется приобрести и установить второй идентичный модуль в парный слот. Установка одной планки означает работу в одноканальном режиме, что может ограничить производительность в играх и некоторых профессиональных приложениях. Если вы планируете в будущем расширять объём, оптимально сразу докупать такую же планку, чтобы обеспечить стабильную работу в двухканале.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных ПК. Также помните, что для полного раскрытия потенциала DDR5 желательна работа в двухканальном режиме. Перед покупкой обязательно сверьтесь со спецификацией вашего устройства на поддержку DDR5 SO-DIMM и максимально поддерживаемого объёма на слот. Этот модуль оптимально подойдёт пользователям, которым в первую очередь нужен большой объём памяти для работы, а не максимальная частота для игр, и кто планирует либо сразу собрать двухканальную конфигурацию из двух планок, либо добавить вторую в ближайшем будущем.