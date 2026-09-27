Оперативная память AMD Radeon 16Gb DDR5 5600 SO DIMM Entertainment Series Black Gaming Memory Non-ECC, CL40, 1.1V, RTL (R5516G5600S1S-U)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память AMD Radeon 16Gb DDR5 5600 SO DIMM Entertainment Series Black Gaming Memory Non-ECC, CL40, 1.1V, RTL (R5516G5600S1S-U)
Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти разработан для модернизации или сборки игрового ноутбука или компактной системы формата Mini-ITX, где требуется хороший запас производительности без компромиссов в энергоэффективности. Он станет отличным выбором для геймеров, которые хотят поднять FPS и стабильность в современных играх, а также для пользователей, работающих с графикой, монтажом видео или просто запускающих множество фоновых приложений и вкладок браузера. Объём в 16 ГБ — это золотая середина для большинства актуальных задач, обеспечивающая комфортную работу как в играх, так и в профессиональных пакетах, где важна скорость подгрузки текстур и отзывчивость системы.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это оперативная память стандарта DDR5, что означает использование новейшей архитектуры с повышенной пропускной способностью и улучшенной энергоэффективностью по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Модуль выполнен в форм-факторе SO-DIMM, который предназначен исключительно для установки в ноутбуки, компактные ПК (NUC), моноблоки и материнские платы Mini-ITX с соответствующими слотами. Крайне важно помнить, что планки SO-DIMM физически несовместимы со слотами для настольных модулей DIMM, поэтому перед покупкой необходимо точно убедиться в поддержке вашим устройством именно этого форм-фактора и поколения DDR5.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём 16 ГБ, что для большинства современных ноутбуков является отличным показателем, позволяющим комфортно работать с требовательными играми и ресурсоёмкими приложениями без частой подкачки данных с диска. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью. В играх это может вылиться в более высокий и стабильный FPS, особенно в процессорозависимых сценах, а при работе с большими файлами в редакторах — в сокращение времени отклика и ускорение рендеринга.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержка памяти определяется таймингами, и для данной модели указана латентность CL40, что является типичным балансным значением для модулей DDR5 начального и среднего уровня на такой частоте. Рабочее напряжение 1.1 В подчёркивает энергоэффективность стандарта DDR5. Модуль поддерживает технологию AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking), которая представляет собой предустановленный и оптимизированный для платформ AMD профиль разгона. Это позволяет в один клик в BIOS или через фирменное ПО активировать работу на заявленной частоте 5600 МГц без необходимости ручного подбора параметров.
Совместимость с платформой
Память оптимизирована для работы с современными мобильными платформами AMD Ryzen, использующими память DDR5, но также совместима и с актуальными ноутбучными платформами Intel. Ключевое условие — наличие в ноутбуке или материнской плате слотов SO-DIMM, поддерживающих стандарт DDR5. Перед покупкой необходимо уточнить в спецификациях вашего устройства максимально поддерживаемую частоту памяти, так как некоторые модели ноутбуков могут иметь ограничения, не позволяющие раскрыть потенциал модуля на 5600 МГц в полной мере.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель памяти выполнена в чёрном игровом дизайне и оснащена радиатором пассивного охлаждения. Его основная задача — улучшить теплоотвод от чипов памяти при длительной работе под нагрузкой, что способствует стабильности системы, особенно в условиях ограниченного воздухообмена внутри корпуса ноутбука или компактного ПК. Модуль не имеет подсветки (RGB), что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит лаконичный внешний вид и не желает тратить энергию аккумулятора на декоративную подсветку.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность и производительность в играх и приложениях, потребуется установить два идентичных модуля в соответствующие слоты материнской платы. Если вы планируете апгрейд, рекомендуется приобретать сразу парный комплект или докупать второй абсолютно такой же модуль, чтобы избежать потенциальных проблем с совместимостью и обеспечить стабильную работу в двухканальном режиме.
Важные нюансы перед покупкой
Основное внимание стоит уделить совместимости: ваш ноутбук или материнская плата должны поддерживать именно стандарт DDR5 и форм-фактор SO-DIMM. Убедитесь, что в BIOS устройства доступна опция активации профиля EXPO для автоматического разгона до 5600 МГц. Помните, что использование одного модуля памяти приводит к работе в одноканальном режиме, что снижает производительность системы, поэтому для игровых и рабочих задач предпочтительна установка двух планок. Данный модуль оптимально подходит для модернизации игровых ноутбуков на AMD Ryzen или Intel Core 12-го поколения и новее, стремящихся к балансу между объёмом, скоростью и ценой.
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Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти разработан для модернизации или сборки игрового ноутбука или компактной системы формата Mini-ITX, где требуется хороший запас производительности без компромиссов в энергоэффективности. Он станет отличным выбором для геймеров, которые хотят поднять FPS и стабильность в современных играх, а также для пользователей, работающих с графикой, монтажом видео или просто запускающих множество фоновых приложений и вкладок браузера. Объём в 16 ГБ — это золотая середина для большинства актуальных задач, обеспечивающая комфортную работу как в играх, так и в профессиональных пакетах, где важна скорость подгрузки текстур и отзывчивость системы.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это оперативная память стандарта DDR5, что означает использование новейшей архитектуры с повышенной пропускной способностью и улучшенной энергоэффективностью по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Модуль выполнен в форм-факторе SO-DIMM, который предназначен исключительно для установки в ноутбуки, компактные ПК (NUC), моноблоки и материнские платы Mini-ITX с соответствующими слотами. Крайне важно помнить, что планки SO-DIMM физически несовместимы со слотами для настольных модулей DIMM, поэтому перед покупкой необходимо точно убедиться в поддержке вашим устройством именно этого форм-фактора и поколения DDR5.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём 16 ГБ, что для большинства современных ноутбуков является отличным показателем, позволяющим комфортно работать с требовательными играми и ресурсоёмкими приложениями без частой подкачки данных с диска. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью. В играх это может вылиться в более высокий и стабильный FPS, особенно в процессорозависимых сценах, а при работе с большими файлами в редакторах — в сокращение времени отклика и ускорение рендеринга.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержка памяти определяется таймингами, и для данной модели указана латентность CL40, что является типичным балансным значением для модулей DDR5 начального и среднего уровня на такой частоте. Рабочее напряжение 1.1 В подчёркивает энергоэффективность стандарта DDR5. Модуль поддерживает технологию AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking), которая представляет собой предустановленный и оптимизированный для платформ AMD профиль разгона. Это позволяет в один клик в BIOS или через фирменное ПО активировать работу на заявленной частоте 5600 МГц без необходимости ручного подбора параметров.
Совместимость с платформой
Память оптимизирована для работы с современными мобильными платформами AMD Ryzen, использующими память DDR5, но также совместима и с актуальными ноутбучными платформами Intel. Ключевое условие — наличие в ноутбуке или материнской плате слотов SO-DIMM, поддерживающих стандарт DDR5. Перед покупкой необходимо уточнить в спецификациях вашего устройства максимально поддерживаемую частоту памяти, так как некоторые модели ноутбуков могут иметь ограничения, не позволяющие раскрыть потенциал модуля на 5600 МГц в полной мере.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель памяти выполнена в чёрном игровом дизайне и оснащена радиатором пассивного охлаждения. Его основная задача — улучшить теплоотвод от чипов памяти при длительной работе под нагрузкой, что способствует стабильности системы, особенно в условиях ограниченного воздухообмена внутри корпуса ноутбука или компактного ПК. Модуль не имеет подсветки (RGB), что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит лаконичный внешний вид и не желает тратить энергию аккумулятора на декоративную подсветку.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность и производительность в играх и приложениях, потребуется установить два идентичных модуля в соответствующие слоты материнской платы. Если вы планируете апгрейд, рекомендуется приобретать сразу парный комплект или докупать второй абсолютно такой же модуль, чтобы избежать потенциальных проблем с совместимостью и обеспечить стабильную работу в двухканальном режиме.
Важные нюансы перед покупкой
Основное внимание стоит уделить совместимости: ваш ноутбук или материнская плата должны поддерживать именно стандарт DDR5 и форм-фактор SO-DIMM. Убедитесь, что в BIOS устройства доступна опция активации профиля EXPO для автоматического разгона до 5600 МГц. Помните, что использование одного модуля памяти приводит к работе в одноканальном режиме, что снижает производительность системы, поэтому для игровых и рабочих задач предпочтительна установка двух планок. Данный модуль оптимально подходит для модернизации игровых ноутбуков на AMD Ryzen или Intel Core 12-го поколения и новее, стремящихся к балансу между объёмом, скоростью и ценой.
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