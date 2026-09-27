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Блендер стационарный Centek CT-1329 серебристый, 2000 Вт, плавная регулировка купить с доставкой в Москве
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Блендер стационарный Centek CT-1329 серебристый, 2000 Вт, плавная регулировка

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Блендер стационарный Centek CT-1329 серебристый, 2000 Вт, плавная регулировка - фото 1
Блендер стационарный Centek CT-1329 серебристый, 2000 Вт, плавная регулировка - фото 2
Блендер стационарный Centek CT-1329 серебристый, 2000 Вт, плавная регулировка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
2000
Количество насадок в комплекте
4
Цвет
серебристый
Объем кувшина, л
2
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
28000
  • Блендер стационарный Centek CT-1329 серебристый, 2000 Вт, плавная регулировка - фото 1
  • Блендер стационарный Centek CT-1329 серебристый, 2000 Вт, плавная регулировка - фото 2
  • Блендер стационарный Centek CT-1329 серебристый, 2000 Вт, плавная регулировка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740142
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Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
2000
Материал корпуса
пластик + металл
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
4
Комплектация
Чаша, ножевой блок, крышка, мерный стакан
Цвет
серебристый
Объем кувшина, л
2
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
28000
Функции и особенности
Измельчение, смешивание, колка льда, приготовление коктейлей
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х29х21
Вес, кг.
5.15

Описание товара Блендер стационарный Centek CT-1329 серебристый, 2000 Вт, плавная регулировка

Стационарный блендер Centek сочетает мощность 2000 Вт и впечатляющую скорость вращения до 28 000 об/мин, помогая быстро справляться с измельчением и смешиванием продуктов. Пять скоростей позволяют подобрать подходящий темп для разных задач. Вместительный кувшин объёмом 2 л удобен для приготовления больших порций, а стеклянная чаша измельчителя на 0,5 л подходит для работы с небольшими объёмами. Ножи из нержавеющей стали рассчитаны на интенсивное измельчение. В комплекте предусмотрена 1 насадка. Серебристый корпус выглядит сдержанно и современно. При весе 3,2 кг блендер устойчиво размещается на рабочей поверхности, а сетевой шнур длиной 1 м обеспечивает удобное подключение.

Отзывы о товаре Блендер стационарный Centek CT-1329 серебристый, 2000 Вт, плавная регулировка




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Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
2000
Материал корпуса
пластик + металл
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
4
Комплектация
Чаша, ножевой блок, крышка, мерный стакан
Цвет
серебристый
Объем кувшина, л
2
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
28000
Функции и особенности
Измельчение, смешивание, колка льда, приготовление коктейлей
Страна производитель
Китай
Описание
Стационарный блендер Centek сочетает мощность 2000 Вт и впечатляющую скорость вращения до 28 000 об/мин, помогая быстро справляться с измельчением и смешиванием продуктов. Пять скоростей позволяют подобрать подходящий темп для разных задач. Вместительный кувшин объёмом 2 л удобен для приготовления больших порций, а стеклянная чаша измельчителя на 0,5 л подходит для работы с небольшими объёмами. Ножи из нержавеющей стали рассчитаны на интенсивное измельчение. В комплекте предусмотрена 1 насадка. Серебристый корпус выглядит сдержанно и современно. При весе 3,2 кг блендер устойчиво размещается на рабочей поверхности, а сетевой шнур длиной 1 м обеспечивает удобное подключение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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