Top.Mail.Ru
Блендер стационарный Galaxy Line GL 2162, белый, 700 Вт купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блендер стационарный Galaxy Line GL 2162, белый, 700 Вт

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блендер стационарный Galaxy Line GL 2162, белый, 700 Вт - фото 1
Блендер стационарный Galaxy Line GL 2162, белый, 700 Вт - фото 2
Блендер стационарный Galaxy Line GL 2162, белый, 700 Вт - фото 3
Блендер стационарный Galaxy Line GL 2162, белый, 700 Вт - фото 4
Блендер стационарный Galaxy Line GL 2162, белый, 700 Вт - фото 5
Блендер стационарный Galaxy Line GL 2162, белый, 700 Вт - фото 6
Блендер стационарный Galaxy Line GL 2162, белый, 700 Вт - фото 7
Блендер стационарный Galaxy Line GL 2162, белый, 700 Вт - фото 8
Блендер стационарный Galaxy Line GL 2162, белый, 700 Вт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
700
Цвет
белый
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.5
Объем измельчителя, л
0
Количество скоростей / режимов
4
  • Блендер стационарный Galaxy Line GL 2162, белый, 700 Вт - фото 1
  • Блендер стационарный Galaxy Line GL 2162, белый, 700 Вт - фото 2
  • Блендер стационарный Galaxy Line GL 2162, белый, 700 Вт - фото 3
  • Блендер стационарный Galaxy Line GL 2162, белый, 700 Вт - фото 4
  • Блендер стационарный Galaxy Line GL 2162, белый, 700 Вт - фото 5
  • Блендер стационарный Galaxy Line GL 2162, белый, 700 Вт - фото 6
  • Блендер стационарный Galaxy Line GL 2162, белый, 700 Вт - фото 7
  • Блендер стационарный Galaxy Line GL 2162, белый, 700 Вт - фото 8
  • Блендер стационарный Galaxy Line GL 2162, белый, 700 Вт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740057
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Galaxy
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.01
Комплектация
документация, лопатка
Цвет
белый
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.5
Объем измельчителя, л
0
Количество скоростей / режимов
4
Функции и особенности
импульсный режим, регулировка скорости вращения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х20х17
Вес, кг.
2.19

Описание товара Блендер стационарный Galaxy Line GL 2162, белый, 700 Вт

Блендер стационарный Galaxy LINE GL2162 поддерживает 4 скоростных режима, доступ к которым производится через поворотный переключатель. На поверхность кувшина объемом 1.5 л нанесена градуированная шкала для добавления необходимого количества ингредиентов. Снизить нагрузки на двигатель позволяет импульсный режим. Galaxy LINE GL2162 в пластиковом корпусе белого цвета оснащен Нескользящими ножкам для устойчивого положения в любой плоскости. При подключении прибора к сети используется 1.01-метровый кабель. Для извлечения содержимого из чаши в комплекте предусмотрена лопатка. Предусмотрена возможность добавления недостающих ингредиентов прямо во время работы устройства.

Отзывы о товаре Блендер стационарный Galaxy Line GL 2162, белый, 700 Вт




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Galaxy
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.01
Комплектация
документация, лопатка
Цвет
белый
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.5
Развернуть
Объем измельчителя, л
0
Количество скоростей / режимов
4
Функции и особенности
импульсный режим, регулировка скорости вращения
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер стационарный Galaxy LINE GL2162 поддерживает 4 скоростных режима, доступ к которым производится через поворотный переключатель. На поверхность кувшина объемом 1.5 л нанесена градуированная шкала для добавления необходимого количества ингредиентов. Снизить нагрузки на двигатель позволяет импульсный режим. Galaxy LINE GL2162 в пластиковом корпусе белого цвета оснащен Нескользящими ножкам для устойчивого положения в любой плоскости. При подключении прибора к сети используется 1.01-метровый кабель. Для извлечения содержимого из чаши в комплекте предусмотрена лопатка. Предусмотрена возможность добавления недостающих ингредиентов прямо во время работы устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер стационарный Galaxy Line GL 2162, белый, 700 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...