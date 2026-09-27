Блендер погружной Delta DL-7064B красный, 1000 Вт, 2 скорости, турбо
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной Delta DL-7064B красный, 1000 Вт, 2 скорости, турбо
Погружной блендер Delta — мощное решение для вашей кухни. Благодаря двигателю на 1000 Вт он справится с самыми плотными ингредиентами, а нержавеющие стальные ножи обеспечивают быстрый и аккуратный результат. Чаша измельчителя из стекла не впитывает запахи — идеально для свежих соусов и паст. В комплекте сразу три насадки, чтобы экспериментировать с текстурами и рецептами. Вакуумная функция помогает дольше сохранять свежесть ваших блюд. Два режима скорости дают полный контроль — мягко для пюре или интенсивно для колки орехов и льда. Компактный и лёгкий, весит всего 1 кг — блендер удобно держать даже в одной руке. Красный цвет добавит яркости интерьеру, а сетевой шнур длиной 1 метр дарит свободу движений на кухне.
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, мини-блендеры для детского питания
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