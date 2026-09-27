Блендер DELTA DL-7060 черный 1200 Вт, 2 скорости, насадка и нож из нержавеющей стали
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блендер DELTA DL-7060 черный 1200 Вт, 2 скорости, насадка и нож из нержавеющей стали
Погружной блендер Delta — настоящий помощник для кухни, когда важны мощность и удобство. Благодаря впечатляющей мощности в 1200 Вт он легко справляется даже с твёрдыми ингредиентами, помогая приготовить пюре, смузи или измельчить орехи за считанные секунды. Вакуумная функция сохраняет свежесть ваших блюд дольше, делая результат идеальным для хранения и транспортировки. Продуманная длина шнура 1,1 м позволяет свободно двигаться по кухне, а две насадки расширяют кулинарные возможности: быстро меняйте сценарии использования без лишних хлопот. Прочные ножи из нержавеющей стали гарантируют долгий срок службы и отличное измельчение, а чаша из пластика легка и удобна в уходе. Классический чёрный цвет впишется в любую кухню.
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