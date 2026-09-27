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Блендер погружной Polaris PHB 1510GL Silent 1500 Вт, 0.8 л, черный купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Polaris PHB 1510GL Silent 1500 Вт, 0.8 л, черный

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739914
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Размеры в упаковке, см
32х22х21
Вес, кг.
2.61

Описание товара Блендер погружной Polaris PHB 1510GL Silent 1500 Вт, 0.8 л, черный

Блендер погружной Polaris PHB 1510GL Silent 1500 Вт, 0.8 л, черный

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Характеристики
Бренд
POLARIS
Описание
Блендер погружной Polaris PHB 1510GL Silent 1500 Вт, 0.8 л, черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер погружной Polaris PHB 1510GL Silent 1500 Вт, 0.8 л, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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