Телевизор Samsung QE65QN80HAUXPY 65" NEO Q-LED (2026)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Samsung QE65QN80HAUXPY 65" NEO Q-LED (2026)
**Телевизор Samsung 65' NEO Q-LED QE65QN80HAUXPY (2026)** Погрузитесь в мир ярких красок и чёткого изображения с телевизором Samsung 65' NEO Q-LED! Благодаря разрешению 4K UHD (3840x2160) и технологии QLED вы получите невероятно реалистичную картинку. Диагональ экрана — 65 дюймов, что позволит вам полностью погрузиться в атмосферу любимых фильмов и сериалов. **Почему стоит выбрать этот телевизор?** * **Высокое качество изображения:** разрешение 4K UHD и поддержка HDR обеспечивают чёткость и яркость картинки. * **Широкие возможности подключения:** 4 разъёма HDMI и 2 USB-порта позволят подключить к телевизору все необходимые устройства. * **SmartTV и доступ в интернет:** операционная система Tizen и поддержка Wi-Fi открывают мир онлайн-контента — смотрите фильмы, слушайте музыку, играйте в игры прямо на большом экране. * **Удобство управления:** разнообразные варианты управления сделают взаимодействие с телевизором максимально комфортным. * **Игровой режим:** наслаждайтесь играми без задержек и с высокой частотой обновления экрана — 120 Гц. **Дополнительные преимущества:** * поддержка Bluetooth для подключения беспроводных устройств; * слот CI+ для дополнительного функционала; * аудиосистема с конфигурацией 2.0 для качественного звучания; * возможность крепления на стену (VESA 400x300). Стильный чёрный корпус гармонично впишется в любой интерьер. С телевизором Samsung 65' NEO Q-LED ваши развлечения выйдут на новый уровень!
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