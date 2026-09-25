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Телевизор Samsung QE65QN80HAUXPY 65" NEO Q-LED (2026) купить с доставкой в Москве
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Телевизор Samsung QE65QN80HAUXPY 65" NEO Q-LED (2026)

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Телевизор Samsung QE65QN80HAUXPY 65&quot; NEO Q-LED (2026) - фото 1
Телевизор Samsung QE65QN80HAUXPY 65&quot; NEO Q-LED (2026) - фото 2
Телевизор Samsung QE65QN80HAUXPY 65&quot; NEO Q-LED (2026) - фото 3
Телевизор Samsung QE65QN80HAUXPY 65&quot; NEO Q-LED (2026) - фото 4
Телевизор Samsung QE65QN80HAUXPY 65&quot; NEO Q-LED (2026) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung QE65QN80HAUXPY 65&quot; NEO Q-LED (2026) - фото 1
  • Телевизор Samsung QE65QN80HAUXPY 65&quot; NEO Q-LED (2026) - фото 2
  • Телевизор Samsung QE65QN80HAUXPY 65&quot; NEO Q-LED (2026) - фото 3
  • Телевизор Samsung QE65QN80HAUXPY 65&quot; NEO Q-LED (2026) - фото 4
  • Телевизор Samsung QE65QN80HAUXPY 65&quot; NEO Q-LED (2026) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
121 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739886
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, пульт, кабель питания, подставка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (4), USB (2)
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.6х0.95х0.15
Вес, кг.
19.2

Описание товара Телевизор Samsung QE65QN80HAUXPY 65" NEO Q-LED (2026)

**Телевизор Samsung 65' NEO Q-LED QE65QN80HAUXPY (2026)** Погрузитесь в мир ярких красок и чёткого изображения с телевизором Samsung 65' NEO Q-LED! Благодаря разрешению 4K UHD (3840x2160) и технологии QLED вы получите невероятно реалистичную картинку. Диагональ экрана — 65 дюймов, что позволит вам полностью погрузиться в атмосферу любимых фильмов и сериалов. **Почему стоит выбрать этот телевизор?** * **Высокое качество изображения:** разрешение 4K UHD и поддержка HDR обеспечивают чёткость и яркость картинки. * **Широкие возможности подключения:** 4 разъёма HDMI и 2 USB-порта позволят подключить к телевизору все необходимые устройства. * **SmartTV и доступ в интернет:** операционная система Tizen и поддержка Wi-Fi открывают мир онлайн-контента — смотрите фильмы, слушайте музыку, играйте в игры прямо на большом экране. * **Удобство управления:** разнообразные варианты управления сделают взаимодействие с телевизором максимально комфортным. * **Игровой режим:** наслаждайтесь играми без задержек и с высокой частотой обновления экрана — 120 Гц. **Дополнительные преимущества:** * поддержка Bluetooth для подключения беспроводных устройств; * слот CI+ для дополнительного функционала; * аудиосистема с конфигурацией 2.0 для качественного звучания; * возможность крепления на стену (VESA 400x300). Стильный чёрный корпус гармонично впишется в любой интерьер. С телевизором Samsung 65' NEO Q-LED ваши развлечения выйдут на новый уровень!

Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE65QN80HAUXPY 65" NEO Q-LED (2026)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, пульт, кабель питания, подставка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (4), USB (2)
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
250
Страна производитель
Китай
Описание
**Телевизор Samsung 65' NEO Q-LED QE65QN80HAUXPY (2026)** Погрузитесь в мир ярких красок и чёткого изображения с телевизором Samsung 65' NEO Q-LED! Благодаря разрешению 4K UHD (3840x2160) и технологии QLED вы получите невероятно реалистичную картинку. Диагональ экрана — 65 дюймов, что позволит вам полностью погрузиться в атмосферу любимых фильмов и сериалов. **Почему стоит выбрать этот телевизор?** * **Высокое качество изображения:** разрешение 4K UHD и поддержка HDR обеспечивают чёткость и яркость картинки. * **Широкие возможности подключения:** 4 разъёма HDMI и 2 USB-порта позволят подключить к телевизору все необходимые устройства. * **SmartTV и доступ в интернет:** операционная система Tizen и поддержка Wi-Fi открывают мир онлайн-контента — смотрите фильмы, слушайте музыку, играйте в игры прямо на большом экране. * **Удобство управления:** разнообразные варианты управления сделают взаимодействие с телевизором максимально комфортным. * **Игровой режим:** наслаждайтесь играми без задержек и с высокой частотой обновления экрана — 120 Гц. **Дополнительные преимущества:** * поддержка Bluetooth для подключения беспроводных устройств; * слот CI+ для дополнительного функционала; * аудиосистема с конфигурацией 2.0 для качественного звучания; * возможность крепления на стену (VESA 400x300). Стильный чёрный корпус гармонично впишется в любой интерьер. С телевизором Samsung 65' NEO Q-LED ваши развлечения выйдут на новый уровень!
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Телевизор Samsung QE65QN80HAUXPY 65" NEO Q-LED (2026) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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