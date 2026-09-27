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Аэрогриль BBK AF325 черный, 1400 Вт, 3.2 л, механическое управление, 13 программ купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль BBK AF325 черный, 1400 Вт, 3.2 л, механическое управление, 13 программ

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739876
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Характеристики

Бренд
BBK
Размеры в упаковке, см
33х32х32
Вес, кг.
4.53

Описание товара Аэрогриль BBK AF325 черный, 1400 Вт, 3.2 л, механическое управление, 13 программ

Аэрогриль BBK AF325 черный, 1400 Вт, 3.2 л, механическое управление, 13 программ

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Характеристики
Бренд
BBK
Описание
Аэрогриль BBK AF325 черный, 1400 Вт, 3.2 л, механическое управление, 13 программ
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аэрогриль BBK AF325 черный, 1400 Вт, 3.2 л, механическое управление, 13 программ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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