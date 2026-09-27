Аэрогриль Centek CT-3105 черный, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 8 программ
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль Centek CT-3105 черный, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 8 программ
Аэрогриль Centek с мощностью 1500 Вт быстро справится с приготовлением любых блюд – от хрустящей курочки до овощей на пару. Вместительная чаша на 5 литров позволяет готовить для всей семьи или компании друзей, не тратя время на несколько заходов. Сенсорное управление делает процесс особенно простым: достаточно пары касаний для выбора режима. Можно выставить нужную температуру до 200 °C и задать таймер — ваши блюда всегда получатся идеальными. Черный и серебристый корпус выглядит стильно и гармонично впишется в любую кухню. Надёжный ТЭН обеспечивает равномерный нагрев, а один качественный нагревательный элемент бережно сохраняет сочность продуктов.
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Теги товара: с тэном
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Теги товара: с тэном
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