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Аэрогриль Centek CT-3105 черный, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 8 программ купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль Centek CT-3105 черный, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 8 программ

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Аэрогриль Centek CT-3105 черный, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 8 программ - фото 1
Аэрогриль Centek CT-3105 черный, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 8 программ - фото 2
Аэрогриль Centek CT-3105 черный, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 8 программ - фото 3
Аэрогриль Centek CT-3105 черный, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 8 программ - фото 4
Аэрогриль Centek CT-3105 черный, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 8 программ - фото 5
Аэрогриль Centek CT-3105 черный, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 8 программ - фото 6
Аэрогриль Centek CT-3105 черный, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 8 программ - фото 7
Аэрогриль Centek CT-3105 черный, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 8 программ - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
чаша с антипригарным покрытием; руководство пользователя
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Centek CT-3105 черный, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 8 программ - фото 1
  • Аэрогриль Centek CT-3105 черный, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 8 программ - фото 2
  • Аэрогриль Centek CT-3105 черный, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 8 программ - фото 3
  • Аэрогриль Centek CT-3105 черный, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 8 программ - фото 4
  • Аэрогриль Centek CT-3105 черный, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 8 программ - фото 5
  • Аэрогриль Centek CT-3105 черный, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 8 программ - фото 6
  • Аэрогриль Centek CT-3105 черный, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 8 программ - фото 7
  • Аэрогриль Centek CT-3105 черный, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 8 программ - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739856
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Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
чаша с антипригарным покрытием; руководство пользователя
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
50
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Автовыключение, Антипригарное покрытие, Отложенный запуск, Приготовление без масла
Габариты (ШxВxГ), мм
330 ? 300 ? 335 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х33х30
Вес, кг.
4.5

Описание товара Аэрогриль Centek CT-3105 черный, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 8 программ

Аэрогриль Centek с мощностью 1500 Вт быстро справится с приготовлением любых блюд – от хрустящей курочки до овощей на пару. Вместительная чаша на 5 литров позволяет готовить для всей семьи или компании друзей, не тратя время на несколько заходов. Сенсорное управление делает процесс особенно простым: достаточно пары касаний для выбора режима. Можно выставить нужную температуру до 200 °C и задать таймер — ваши блюда всегда получатся идеальными. Черный и серебристый корпус выглядит стильно и гармонично впишется в любую кухню. Надёжный ТЭН обеспечивает равномерный нагрев, а один качественный нагревательный элемент бережно сохраняет сочность продуктов.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Centek CT-3105 черный, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 8 программ




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Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
чаша с антипригарным покрытием; руководство пользователя
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
50
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Автовыключение, Антипригарное покрытие, Отложенный запуск, Приготовление без масла
Габариты (ШxВxГ), мм
330 ? 300 ? 335 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Centek с мощностью 1500 Вт быстро справится с приготовлением любых блюд – от хрустящей курочки до овощей на пару. Вместительная чаша на 5 литров позволяет готовить для всей семьи или компании друзей, не тратя время на несколько заходов. Сенсорное управление делает процесс особенно простым: достаточно пары касаний для выбора режима. Можно выставить нужную температуру до 200 °C и задать таймер — ваши блюда всегда получатся идеальными. Черный и серебристый корпус выглядит стильно и гармонично впишется в любую кухню. Надёжный ТЭН обеспечивает равномерный нагрев, а один качественный нагревательный элемент бережно сохраняет сочность продуктов.


Теги товара: с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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