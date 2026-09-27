Аэрогриль Tefal Dual Easy Fry Flex EY9228E0 черный, 2700 Вт, 9 л, сенсор, 6 программ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739822
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
50х41х34
Вес, кг.
10.33
Описание товара Аэрогриль Tefal Dual Easy Fry Flex EY9228E0 черный, 2700 Вт, 9 л, сенсор, 6 программ
Аэрогриль Tefal Dual Easy Fry Flex EY9228E0 черный, 2700 Вт, 9 л, сенсор, 6 программ
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Аэрогриль Tefal Dual Easy Fry Flex EY9228E0 черный, 2700 Вт, 9 л, сенсор, 6 программ
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л, с тэном
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л, с тэном
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