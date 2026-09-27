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Аэрогриль Pioneer SM516D черный, 1850 Вт, 8 л, сенсор, 10 программ купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль Pioneer SM516D черный, 1850 Вт, 8 л, сенсор, 10 программ

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Аэрогриль Pioneer SM516D черный, 1850 Вт, 8 л, сенсор, 10 программ - фото 1
Аэрогриль Pioneer SM516D черный, 1850 Вт, 8 л, сенсор, 10 программ - фото 2
Аэрогриль Pioneer SM516D черный, 1850 Вт, 8 л, сенсор, 10 программ - фото 3
Аэрогриль Pioneer SM516D черный, 1850 Вт, 8 л, сенсор, 10 программ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1850
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
Аэрогриль
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Pioneer SM516D черный, 1850 Вт, 8 л, сенсор, 10 программ - фото 1
  • Аэрогриль Pioneer SM516D черный, 1850 Вт, 8 л, сенсор, 10 программ - фото 2
  • Аэрогриль Pioneer SM516D черный, 1850 Вт, 8 л, сенсор, 10 программ - фото 3
  • Аэрогриль Pioneer SM516D черный, 1850 Вт, 8 л, сенсор, 10 программ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739792
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Характеристики

Бренд
Pioneer
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1850
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
Аэрогриль
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
нет
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х35х25
Вес, кг.
6

Описание товара Аэрогриль Pioneer SM516D черный, 1850 Вт, 8 л, сенсор, 10 программ

Аэрогриль Pioneer объёмом 8 литров без труда справится с приготовлением ужина для всей семьи: вместительная чаша позволит не ограничивать себя в кулинарных экспериментах. Мощность 1850 Вт обеспечивает быстрый нагрев и равномерную прожарку, а регулировка температуры в диапазоне от 80 до 200°C поможет подобрать оптимальный режим для любого блюда — от нежных овощей на пару до аппетитной корочки у мяса. Сенсорное управление делает процесс особенно удобным — буквально в одно касание. Таймер позволяет полностью контролировать время, а функция приготовления на пару добавляет разнообразия в ежедневное меню. Стильный дизайн в черном и серебристом цвете органично впишется в любую современную кухню.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Pioneer SM516D черный, 1850 Вт, 8 л, сенсор, 10 программ




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Характеристики
Бренд
Pioneer
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1850
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
Аэрогриль
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Поддержание тепла
нет
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Pioneer объёмом 8 литров без труда справится с приготовлением ужина для всей семьи: вместительная чаша позволит не ограничивать себя в кулинарных экспериментах. Мощность 1850 Вт обеспечивает быстрый нагрев и равномерную прожарку, а регулировка температуры в диапазоне от 80 до 200°C поможет подобрать оптимальный режим для любого блюда — от нежных овощей на пару до аппетитной корочки у мяса. Сенсорное управление делает процесс особенно удобным — буквально в одно касание. Таймер позволяет полностью контролировать время, а функция приготовления на пару добавляет разнообразия в ежедневное меню. Стильный дизайн в черном и серебристом цвете органично впишется в любую современную кухню.


Теги товара: с тэном
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