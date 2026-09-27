Аэрогриль Pioneer SM516D черный, 1850 Вт, 8 л, сенсор, 10 программ
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль Pioneer SM516D черный, 1850 Вт, 8 л, сенсор, 10 программ
Аэрогриль Pioneer объёмом 8 литров без труда справится с приготовлением ужина для всей семьи: вместительная чаша позволит не ограничивать себя в кулинарных экспериментах. Мощность 1850 Вт обеспечивает быстрый нагрев и равномерную прожарку, а регулировка температуры в диапазоне от 80 до 200°C поможет подобрать оптимальный режим для любого блюда — от нежных овощей на пару до аппетитной корочки у мяса. Сенсорное управление делает процесс особенно удобным — буквально в одно касание. Таймер позволяет полностью контролировать время, а функция приготовления на пару добавляет разнообразия в ежедневное меню. Стильный дизайн в черном и серебристом цвете органично впишется в любую современную кухню.
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Теги товара: с тэном
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Теги товара: с тэном
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